Santos Bravos se pusieron bien 'Kawasaki' y debutaron en el Tecate Emblema 

Santos Bravos encendió el Tecate Emblema ayer en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se reunieron 46 mil personas, según la cifra oficial de asistencia.

Después de un cierre iluminado por fuegos artificiales, Ha*Ash dejó el escenario principal con esa sensación de concierto cumplido: miles de voces todavía resonando, celulares guardándose poco a poco y una nube de emoción suspendida. Pero en un festival como éste no hay demasiado tiempo para quedarse en una sola escena.

En el Park Stage, Santos Bravos apareció con MHM y encendió a su propio ejército Dual (su fandom). La agrupación llevó al festival una energía coreográfica cercana al universo del K-pop: pasos marcados, formaciones calculadas, gestos ensayados y esa dinámica en la que cada integrante no sólo canta, sino que ocupa un lugar específico dentro del espectáculo. Después del arranque, cada uno tomó un momento para presentarse.

Pero el momento que más conmovió a sus seguidoras llegó con Gabi Bermúdez. En medio de la presentación, el integrante hizo una pausa para dedicar unas palabras a alguien que estaba entre el público.

Daniel Betanzos

Mi abuelita está aquí, es la primera vez que ella me escucha cantar en vivo y ustedes hacen que este momento sea aún más especial”, dijo Gabi desde el escenario.

Después de esa pausa, la energía volvió a subir con Velocidade, uno de los temas de su EP más reciente, y continuó con FE. Las fans no dejaron de marcar el ritmo ni de gritar los nombres de sus integrantes. Uno de los más coreados fue

Kenneth, el miembro más joven de la agrupación, quien representa a México dentro del proyecto y que, por su origen veracruzano, también encendió el orgullo jarocho entre parte del público.

Daniel Betanzos

Mientras Santos Bravos se acercaba al cierre con Kawasaki, otra escena completamente distinta empezaba a desplegarse en el escenario principal. Gloria Trevi apareció suspendida sobre el escenario para abrir con Doctor Psiquiatra, una entrada teatral que marcó de inmediato el cambio generacional, de unos idols a una veterana.

Después de esta presentación y la pasada en el festival Pa'l Norte, Santos Bravos y Dual empiezan a tener muchísima presencia en el universo pop latinoamericano, pues la formación que han tenido como idols por parte de la discográfica Hybe les ha servido para poder expandir su concepto hasta en China, Corea del Sur y Japón. Basta con recordar que el viernes pasado, también, más de mil 500 integrantes de Dual llegaron formarse a la primera pop up del grupo, donde se vendió su primer EP en formato físico y otros artículos oficiales.