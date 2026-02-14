Impactantes FOTOS: Miss Jamaica reaparece desde el hospital tras brutal caída en el escenario

La noche que prometía ser uno de los momentos más importantes en la carrera de Gabrielle Henry terminó convertida en una pesadilla. Durante la ronda preliminar de traje de gala en Miss Universe 2025, celebrada en Tailandia en noviembre pasado, la representante de Jamaica sufrió una caída desde el escenario que dejó al público en shock.

Las fotos dieron la vuelta al mundo y, es que la reina de belleza fue retirada en camilla ante la mirada atónita de asistentes y concursantes. Lo que inicialmente parecía un accidente aparatoso terminó siendo mucho más grave. Horas después se confirmó que Henry había sufrido una fractura y una hemorragia intracraneal, por lo que fue ingresada de inmediato a la unidad de cuidados intensivos.

Su ausencia al día siguiente en la competencia oficial encendió las alarmas. Tres días después, la organización de Miss Jamaica confirmó que la joven seguía hospitalizada, mientras que directivos del certamen internacional pidieron respeto y discreción sobre su estado médico.

Las fotos de Miss Jamaica que estremecen las redes

Ahora, tres meses después del accidente, Gabrielle Henry reapareció en redes sociales con una serie de fotos que han impactado a miles de seguidores. En las imágenes se le observa en una cama de hospital, con semblante sereno, y en otra escena pedaleando en una bicicleta estática como parte de su rehabilitación.

Más allá de las fotos, fue su mensaje el que terminó de conmover a sus fans. La modelo describió este proceso como una etapa que ha “redefinido la restauración y la renovación” en su vida. Reconoció que, cuando solo quería representar con orgullo a Jamaica en el escenario mundial, enfrentó “la lesión más inesperada” de su trayectoria.

Según sus propias palabras, el accidente “lo cambió todo”. Sin embargo, lejos de quedarse en la tragedia, aseguró que la caída también le permitió descubrir una fortaleza que desconocía. “Una caída puede desatar una fuerza que no sabías que tenías”, reflexionó.

Entre la polémica y las preguntas sin respuesta

El certamen de Miss Universe 2025 ya arrastraba controversias antes del incidente. Decisiones logísticas, cambios internos y críticas en redes sociales habían colocado al concurso bajo el escrutinio público. La caída de Miss Jamaica intensificó las dudas sobre las condiciones de seguridad en el escenario y la organización del evento.

Aunque la directiva del certamen emitió comunicados en días posteriores, mantuvo bajo reserva los detalles médicos específicos por respeto a la familia de la concursante. El 8 de diciembre se difundió una actualización conjunta para aclarar la situación, confirmando que Henry permaneció varios días en cuidados intensivos.

Por su parte, representantes legales de la modelo declararon que la joven continúa hospitalizada en Jamaica y señalaron con firmeza que “esto nunca debió haber sucedido”, frase que ha alimentado el debate sobre posibles responsabilidades.

Gratitud y resiliencia por parte de Miss Jamaica

En su reciente publicación, Gabrielle Henry también dedicó palabras de agradecimiento a los equipos médicos que la han acompañado tanto en Tailandia como en Jamaica. Mencionó a neurocirujanos, neurólogos, enfermeras y fisioterapeutas que han sido pieza clave en su proceso.

Semanas antes, el 19 de diciembre, ya había enviado un breve mensaje agradeciendo estar de regreso en su país y sentir la fortaleza de su tierra mientras continuaba sanando. Hoy, su nueva reaparición confirma que la recuperación sigue en marcha.

La reina de belleza dejó claro que no considera lo ocurrido como un final, sino como el inicio de algo más profundo: la construcción de un legado más fuerte y significativo. Su historia, marcada por el glamour y la tragedia, se ha transformado en un testimonio de resistencia.

Un camino que apenas comienza

El caso de Miss Jamaica no solo reabrió la conversación sobre la seguridad en los certámenes internacionales, sino que también mostró el lado más humano detrás de la corona. Detrás del maquillaje y los reflectores hay una joven que enfrentó una experiencia límite y que hoy lucha por recuperar su salud.

Mientras el debate continúa y las imágenes siguen generando impacto, Gabrielle Henry demuestra que su historia no se define por una caída, sino por la manera en que decidió levantarse.

