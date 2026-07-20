VIDEO: Keyne, el hermano de tres años de Lamine Yamal, ya rompió una estricta regla de la FIFA

El emotivo festejo familiar de Lamine Yamal tras consagrarse campeón del Mundial 2026 dejó una de las postales más virales del torneo, protagonizada por su hermano menor de tres años, Keyne. Durante las celebraciones sobre el césped del MetLife Stadium, el delantero estrella de la Selección de España le entregó el trofeo auténtico de la Copa del Mundo de la FIFA a su pequeño hermano, quien procedió a cargarlo, besarlo y jugar con él, rompiendo una de las normativas más rígidas del organismo deportivo.

¿Qué regla de la FIFA prohíbe tocar el trofeo original de la Copa del Mundo?

De acuerdo con los estatutos históricos de la FIFA, el trofeo original es una pieza única de valor incalculable sujeta a un protocolo de seguridad sumamente estricto. La normativa estipula con claridad las condiciones de manipulación del galardón:

Acceso restringido : Solo las personas que pertenezcan al grupo de campeones mundiales (jugadores inscritos y cuerpo técnico) tienen permitido tocar la copa.

: Solo las personas que pertenezcan al grupo de (jugadores inscritos y cuerpo técnico) tienen permitido tocar la copa. Excepción institucional : Los jefes de Estado vigentes son los únicos civiles autorizados para sostener el trofeo con sus manos desnudas.

: Los son los únicos civiles autorizados para sostener el trofeo con sus manos desnudas. Objetivo de la norma: Esta directriz busca preservar el misticismo del máximo galardón deportivo del planeta y evitar incidentes de seguridad, daños físicos o la banalización de la pieza de oro.

El polémico antecedente de Salt Bae en la final del Mundial

La escena protagonizada por el pequeño Keyne reavivó el debate debido al polémico precedente ocurrido en la final del Mundial de Qatar 2022. En aquella ocasión, el célebre chef turco Nusret Gökçe, conocido en redes sociales como Salt Bae, logró colarse de forma irregular a la cancha del estadio.

Gökçe incomodó a los futbolistas de la Selección de Argentina al arrebatarles el trofeo, besarlo frente a las cámaras e incluso morder las medallas oficiales de los campeones. Aquella intrusión generó indignación global y obligó a la FIFA a abrir una investigación interna, comprometiéndose a endurecer el control del acceso al campo en las ediciones subsecuentes.

A diferencia de la crisis de 2022, la afición y los medios internacionales defendieron al entorno de la joya de España, catalogándolo como un acto de familiar. Debido a que el suceso ocurrió en un entorno festivo controlado y fue propiciado por el propio futbolista campeón, las autoridades de la FIFA apuntan a descartar cualquier tipo de amonestación y permitiendo que el acto quede registrado como una de las anécdotas de la Copa del Mundo.