¿Mundial 2030 con 64 selecciones? El anuncio de CONMEBOL que desafía los planes de la FIFA

El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, abrió un debate más polémico en el futbol global tras asegurar de forma oficial que el Mundial 2030 contará con una expansión histórica a 64 selecciones participantes. El sorpresivo anuncio del directivo paraguayo se emitió a través de sus redes sociales, apenas unas horas después de concluir la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo será el formato de 64 equipos para el Mundial 2030 según CONMEBOL?

Domínguez acompañó sus afirmaciones con un video conmemorativo que celebra los cien años de la primera cita mundialista. En su mensaje, el dirigente dio por sentada la ampliación del formato de competencia para el torneo cuyas sedes principales son España, Portugal y Marruecos, junto a los partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay.

"¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos".

Alejandro Domínguez / Presidente de Conmebol

Alejandro Domínguez (izq.), presidente de CONMEBOL, y Claudio Tapia, presidente de la AFA, asistieron a la final de la Copa del Mundo entre la Selección de España y de Argentina. AFP

¿Qué postura tiene la FIFA ante la expansión del Mundial a 64 países?

A pesar de que el dirigente de la CONMEBOL presenta el formato como un hecho consumado, la FIFA mantiene una postura de cautela. Fuentes internas del organismo internacional aclararon que la iniciativa de las 64 escuadras permanece bajo un análisis minucioso por parte de sus comités técnicos debido a los siguientes factores:

Logística y Calendario : La reciente Copa del Mundo operó con 48 equipos y 104 partidos; saltar a 64 selecciones implicaría una reestructuración absoluta de las cargas físicas de los futbolistas.

: La reciente Copa del Mundo operó con 48 equipos y 104 partidos; saltar a 64 selecciones implicaría una reestructuración absoluta de las cargas físicas de los futbolistas. Equilibrio Competitivo : El presidente de la FIFA, Gianni Infantino , busca evitar que una nueva expansión beneficie exclusivamente a las confederaciones de Europa y Sudamérica, afectando el desarrollo de otras regiones.

: El presidente de la FIFA, , busca evitar que una nueva expansión beneficie exclusivamente a las confederaciones de Europa y Sudamérica, afectando el desarrollo de otras regiones. Intereses Políticos: La estrategia de la CONMEBOL pretende forzar un reparto de cupos que le otorgue a sus diez federaciones miembro la clasificación directa y simultánea a las citas mundialistas.

El Comité Ejecutivo de la FIFA evaluará la viabilidad financiera antes de emitir un dictamen definitivo sobre el formato de competencia oficial para el Centenario.