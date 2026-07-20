El emotivo festejo de Lamine Yamal con su hermano Keyne tras la coronación de España

La victoria de la Selección de España en la Copa del Mundo 2026 dejó imágenes de celebraciones increíbles en el Estadio de Nueva York luego del triunfo de la Roja 1-0 sobre Argentina, pero una de las más emotivas fue el momento donde Lamine Yamal se encontró en la cancha con su hermano Keyne.

Las imágenes de Lamine Yamal se han hecho virales. Primero por la forma en que tras llevarse la victoria dedicó una oración para posteriormente reencontrarse con su familia en donde levantó con sus brazos a Keyne.

La segunda imagen que ha generado diversos comentarios positivos es la imagen de Yamal junto con Keyne sosteniendo el ansiado trofeo dorado, compartiendo sonrisas y complicidad en una estampa que retrata el lado más humano del joven futbolista, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado que su pequeño hermano es “es todo para mí, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él”.

Keyne: El carisma infantil que se robó los reflectores del Mundial 2026

El furor por el pequeño no es una coincidencia de la gran final. A lo largo del certamen el niño se consolidó como una auténtica mini celebridad y es el fanático número uno de la escuadra dirigida por Luis de la Fuente. Su espontaneidad en los palcos, los bailes virales captados por las transmisiones televisivas y sus tiernas reacciones en los videomarcadores de los estadios provocaron que millones de aficionados siguieran de cerca cada una de sus apariciones públicas.

La fama internacional del menor radica en esa frescura e irreverencia que ya había mostrado previamente durante la pasada Eurocopa y en los festejos locales del Barcelona.

Ahora, el mundo tendrá otra imagen para recordar entre Keyne y Yamal con ambos sosteniendo el trofeo más deseado dentro del futbol.