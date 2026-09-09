Funeral de rey Harald V: Noruega despide a su 'abuelo' de la nación

Noruega rinde este miércoles el último adiós al rey Harald V con un funeral de Estado en Oslo, al que asisten miembros de la realeza europea y líderes internacionales para despedir a un monarca recordado por modernizar y unir al país, aunque sus últimos años estuvieron marcados por las controversias que rodearon a la familia real.

Colocado sobre un cañón y cubierto con una bandera real noruega, el féretro de Harald, fallecido el 28 de agosto a los 89 años, recorrió Oslo durante una hora hasta llegar a la catedral luterana, donde la ceremonia comenzó a las 13H00 con un minuto de silencio.

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La familia real, encabezada por el nuevo monarca Haakon VIII y los dignatarios extranjeros, siguieron el féretro a pie durante el cortejo fúnebre.

Solo la viuda de Harald, la reina Sonia, de 89 años, y la nueva reina Mette-Marit, que se recupera de un trasplante de pulmón, se desplazaron en coche.

Marius Borg Hoiby, el hijo de Mette-Marit de una relación previa, recibió permiso para asistir al funeral pese a estar bajo arresto domiciliario mientras apela su condena a cuatro años de cárcel por dos violaciones y otros cargos.

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Además del presidente ucraniano Volodimir Zelenski y el heredero al trono británico, el príncipe Guillermo, estaban presentes, entre otros, los reyes de España, de Países Bajos y de Bélgica, el príncipe heredero de Japón y los jefes de Estado de Finlandia y Alemania, así como los primeros ministros de Francia y Tailandia.

"Convirtió en humano lo solemne"

Al final del servicio religioso, cuatro aviones de combate F-35 sobrevolarán la catedral en formación, mientras el ataúd es llevado a la capilla del castillo de Akershus. Allí se colocará en la cripta del mausoleo real junto a sus padres y abuelos.

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Harald V será sepultado en un sarcófago de 2 millones de dólares cuyo diseño permanece en secreto.

Cuando concluya el sepelio, se izarán de nuevo las banderas bajadas a media asta tras la defunción, y las campanas de las iglesias repicarán durante una hora.

Noruega ha movilizado a casi 3.000 policías y 3.500 militares en lo que ha descrito como "una de las operaciones más grandes" de su historia.

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Harald ascendió al trono en 1991, y hasta su muerte era el monarca más longevo de Europa.

Siempre descartó abdicar del trono, pese al deterioro de su salud en sus últimos años, y fue muy popular entre los noruegos.

"Convirtió en humano lo solemne", afirmó el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en su elogio fúnebre. "Hizo que Noruega fuera más grande, al hablar de un 'nosotros' noruego en el que todos tienen cabida", añadió.

El rey encarnó una Noruega abierta y tolerante, y celebró la diversidad en un discurso de 2016 con motivo de sus 25 años de reinado.

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"Los noruegos son chicas que aman chicas, chicos que aman chicos, chicas y chicos que se aman recíprocamente", declaró. "Los noruegos creen en Dios, Alá, el Universo y en nada", agregó.

"Inclusivo" y "cariñoso"

Más de 46.000 noruegos desfilaron delante del féretro del rey en la última semana, algunos después de varias horas de espera. La plaza frente al palacio fue cubierta de flores, dibujos y velas.

"Era el abuelo de la nación", declaró el martes a la AFP Gunn Johnsen, de 81 años. "Generoso, inclusivo, cariñoso", agregó su amiga Vigdis Simonsen, de 64.

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Instalada en un asiento plegable, Anne Marte Ellertsen, vestida con el traje tradicional, vino en tren desde la costa con su esposo y sus dos hijos para rendir un último homenaje a "un hombre formidable".

"Estaba profundamente en sintonía con su pueblo y con la época en la que vivía, supo expresar con palabras lo que mucha gente sentía y llamaba al orden cuando era necesario", declaró esta noruega de 35 años.

La estudiante de 26 años Nadia mató el tiempo tejiendo en el suelo.

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"Harald fue, sencillamente, un rey muy bondadoso y cariñoso, que se preocupaba por todos", afirmó.

Casi tres de cada cuatro noruegos (72%) dicen apoyar la monarquía, un aumento de 8 puntos en comparación con una encuesta anterior en mayo, según un sondeo realizado después de la muerte del rey.

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El apoyo a la monarquía cayó en febrero a 60%, su nivel más bajo, cuando la familia real estaba inmersa en una serie de escándalos que dañaron su imagen.

Mette-Marit fue criticada por su pasada relación con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, y los problemas legales de su hijo.

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Con información de AFP.