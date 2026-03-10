¿Quién va a ganar los Oscar 2026? Estas películas lideran las apuestas

De cara a los Premios Oscar 2026, las apuestas empiezan a marcar tendencias claras sobre qué películas podrían dominar la premiación. Varias producciones ya lideran los pronósticos en la carrera por la estatuilla.

¿Qué película es la favorita para ganar el Oscar 2026?

De acuerdo con Spoiler.mx, “Pecadores” se ha consolidado como la película más fuerte en la actual temporada de premios. La cinta suma 16 nominaciones al Oscar, una cifra que marca un récord dentro de esta edición.

Además, acumula 306 premios internacionales, una cifra que refleja su dominio en distintos festivales y ceremonias alrededor del mundo. A ello se suma un desempeño sólido en taquilla, con 369.1 millones de dólares recaudados a nivel global.

En términos de recepción crítica, la película también mantiene cifras destacadas. Su 97% de aprobación en Rotten Tomatoes refuerza la percepción positiva tanto entre especialistas como entre el público. Este desempeño también ha representado un impulso importante para el estudio Warner Bros., que respalda la producción.

¿Qué otras películas compiten fuerte en la temporada de premios?

La competencia más cercana para Pecadores es "Una Batalla Tras Otra", también producida por Warner Bros. Esta película suma 13 nominaciones al Oscar, además de 256 premios obtenidos durante la temporada.

En taquilla, la cinta ha logrado 209 millones de dólares, una cifra significativa que refuerza su presencia dentro del circuito comercial. Sin embargo, su mayor fortaleza se encuentra en el respaldo que ha recibido de distintos gremios de la industria.

La película ha destacado en ceremonias clave como Critics’ Choice Awards, BAFTA y el Sindicato de Productores, lo que la coloca como una contendiente sería dentro de la competencia. Mientras Pecadores domina en volumen de premios y nominaciones, Una Batalla Tras Otra mantiene una fuerte percepción dentro del sector profesional del cine.

Más allá de las grandes producciones, varias películas independientes han logrado posicionarse dentro de la conversación rumbo al Oscar.

Una de ellas es Hamnet, dirigida por Chloé Zhao. La cinta contó con un presupuesto estimado entre 30 y 35 millones de dólares y ha alcanzado 92.3 millones de dólares en taquilla, lo que significa que triplicó su inversión inicial.

La película suma ocho nominaciones al Oscar y 86 premios, además de consolidar a Jessie Buckley como una de las principales favoritas en la categoría de Mejor Actriz.

Otra sorpresa es El Agente Secreto, del director brasileño Kleber Mendonça Filho. La producción tuvo un costo de apenas 5 millones de dólares, pero ha acumulado 76 premios internacionales y un 98% de aprobación crítica.

Estas cifras la posicionan como una de las favoritas para ganar el premio a Mejor Película Internacional, demostrando que el tamaño del presupuesto no necesariamente determina el impacto de una producción en la industria.

Las plataformas digitales también tienen presencia en la carrera por los premios. Uno de los casos más destacados es "Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro.

La película suma nueve nominaciones al Oscar y 69 premios, además de haber alcanzado 62.9 millones de visualizaciones en sus primeros diez días en Netflix, lo que la convierte en una de las producciones con mayor alcance de audiencia entre las nominadas.

En el mismo terreno aparece "Sueño de Trenes", que logró 17.7 millones de visualizaciones en su lanzamiento inicial en streaming, aunque con menor impacto dentro de la temporada de premios.

Dentro del cine independiente también destacan "Valor Sentimental", de Joachim Trier, con nueve nominaciones, 64 premios y un 96% de aprobación crítica, y Marty Supremo, respaldada por A24, que combina nueve nominaciones al Oscar con 157 millones de dólares en taquilla, además del impulso interpretativo de Timothée Chalamet.

En el extremo opuesto se encuentra F1: La Película, considerada el gran blockbuster del año. La producción contó con un presupuesto estimado entre 200 y 300 millones de dólares y ha logrado 633.3 millones de dólares en taquilla global.

Aunque solo suma 23 premios y cuatro nominaciones al Oscar, su fortaleza técnica la mantiene como candidata en categorías especializadas.

Por su parte, Bugonia, del director Yorgos Lanthimos, presenta el balance más discreto dentro de la competencia: 10 premios frente a 133 nominaciones acumuladas, además de una taquilla que apenas logró cubrir su costo de producción.

Cada película llega impulsada por factores distintos: premios acumulados, rendimiento comercial o alcance de audiencia.