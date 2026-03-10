Dura contienda; todo puede suceder en los Oscar 2026

Pasaron los premios de Cannes, Toronto y Venecia, los Critics Choice, Globo de Oro, BAFTA británicos y los SAG del Sindicato de Actores, pero sólo uno es realmente codiciado: el Oscar. Como la gran final de un torneo mundial, hasta los posibles perdedores nominados se sienten ganadores, pero sólo uno podrá festejar.

El gran día será el próximo domingo, en el mismo Teatro Dolby de Hollywood, donde Conan O’Brien volverá como el gran maestro de ceremonias.

Por primera vez anunciarán al ganador de una nueva categoría para el Mejor Director de Casting, con un total de 24 categorías que pasarán a ser 25, cuando dentro de dos años también voten la mejor escena de riesgo en la categoría Mejor Stunt, que este año hubiese ganado fácilmente Tom Cruise con el final de Misión: Imposible - Sentencia mortal.

Entre las grandes estrellas que van a abrir los famosos sobres sellados, primero confirmaron a los últimos ganadores: Adrien Brody, Mikey Madison, Zoe Saldaña y Kieran Culkin. Pero se sumaron también Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway, Javier Bardem, Priyanka Chopra Jonas, Paul Mescal, Chris Evans, Demi Moore, Will Arnett, Maya Rudolph, Kumail Nanjiani y Chase Infiniti.

A la hora de presentar los musicales más esperados, subirá al escenario la cantante sudcoreana EJAE, que hizo tan famosa la favorita canción Golden de K-Pop Demon Hunters. Y en su nominación como Mejor Actriz, Kate Hudson nos confesó que estará encantada de cantar también alguna de las canciones de Neil Diamond, como lo hizo en el cine con Song Sung Blue: Sueño inquebrantable.

Por supuesto, no va a faltar la sección In Memoriam con el recordatorio a las estrellas del cine que fallecieron recientemente como Richard Chamberlain, Brigitte Bardot, Claudia Cardinale, Michael Madsen, Link Anderson, Diane Ladd, Rob Reiner, Robert Duvall, Gene Hackman, Diane Keaton, Val Kilmer, Catherine O’Hara y Robert Redford.

Tampoco será posible ignorar el lado político de la guerra con Irán, porque cuando todavía faltaba un mes y medio para la ceremonia, en Teherán apresaron al guionista nominado por Un simple accidente, Mehdi Mahmoudian, por haber firmado un documento que condenaba las acciones del recientemente fallecido líder supremo iraní Alí Jamenei.

Tampoco es la primera vez, porque Mahmoudian ya había pasado siete meses en la cárcel con el director Jafar Panahi, que también está nominado en la categoría Mejor Película Internacional.

Créase o no, el director de Pecadores, Ryan Coogler, pudo haber votado cada una de las 16 nominaciones del Oscar, pero insólitamente rechazó la oportunidad de ser miembro de la Academia cuando se lo ofrecieron, 10 años atrás, “porque no soy muy bueno juzgando nada”.

Los últimos votos fueron recibidos el jueves 5 de marzo, con un gran cambio: cada miembro de la Academia tuvo que verificar exactamente dónde había visto cada una de las películas nominadas para poder votar. Y aunque parezca mentira, hasta ahora sólo en la categoría de la Mejor Película Internacional se exigía que vieran todas y cada una de las nominadas. El resto solía ser una obligación “moral” que ahora se convirtió en la más lógica regla.

Y con un premio del cine que también exige la estricta regla de pasar por las salas, en realidad, la gran mayoría votó después de verlas en una aplicación de streaming al puro estilo

Netflix o Disney+, con la única diferencia de ser la aplicación oficial de la Academia que bautizaron como Digital Screening Room o “sala de proyección digital”.

En esa misma aplicación todavía figuran algunos de los que quedaron fuera de las nominaciones, como la canción Dream As One de Miley Cyrus en Avatar o el tema musical Drive de Ed Sheeran en F1. Ni hablar de la ausente nominación de Paul Mescal, aunque su compañera Jessie

Buckley es la gran favorita como Mejor Actriz y Hamnet está nominada como Mejor Película, igual que Frankenstein, sin Guillermo del Toro en la categoría Mejor Director.

Y entre las 50 películas que tuvieron que ver para votar a los ganadores, los miembros de la Academia no pudieron ver el famoso final de Wicked: Parte dos, por ser la gran perdedora del año, con ninguna nominación (sí, ni en Mejor Canción y sin Ariana Grande).

En un lado más positivo, casi nadie se dio cuenta de que hay varios actores famosos nominados al Oscar fuera de la categoría de actuación.

Brad Pitt, por ejemplo, está nominado en la categoría Mejor Película por ser el productor de F1, junto a Jerry Bruckheimer, Lewis Hamilton y Joseph Kosinski. Natalie Portman también está nominada en la categoría Mejor Película Animada porque es la productora de Arco, además de haber prestado la voz al personaje de Iris. Haciendo memoria, después de haber ganado su propio Oscar por El cisne negro, Natalie también había perdido la nominación por el rol de Jackie

Kennedy cuando Emma Stone ganó como Mejor Actriz por La La Land.

Y este año vuelven a competir, aunque están en categorías diferentes, porque Emma está nominada como Mejor Actriz y también como productora de Bugonia en la categoría Mejor Película.

Anne Hathaway también tiene que ver con el Oscar aunque no sea la actriz quien entregará uno de los premios. Sucede que el personaje de Agnes (Jessie Buckley) en la película Hamnet se llama realmente Anne Hathaway, la verdadera esposa de William Shakespeare. Agnes incluso parece ser el nombre más premiado de este año, porque también es el nombre del personaje principal en la favorita Valor sentimental, además del personaje de la profesora de literatura en Lo siento, cariño.

En total, este año compitieron 317 producciones de cine, incluyendo documentales y cortometrajes. Pero sólo 201 producciones calificaron para la categoría Mejor Película.

Curiosamente, Paramount Pictures no está nominada en ninguna de las categorías principales, aunque ya casi son los dueños de los estudios Warner Bros. que suman 30 posibilidades al estar detrás de las 16 nominaciones de Pecadores y las 13 de Una batalla tras otra, junto con la favorita Mejor Actriz de Reparto en La hora de la desaparición (y ni siquiera contamos las cuatro nominaciones de F1 de Apple Studios, donde Warner Bros. estuvo detrás de la distribución mundial).

Entre los posibles “perdedores” de esta temporada, con la venta de Warner peligra el futuro de CNN por la agenda política opuesta de Paramount. Pero la cadena sigue dando noticia con un nuevo documental que estrena el día anterior del Oscar, cuestionando el futuro de la entrega de premios comparando las mejores épocas y el sugestivo título Hollywood y los Oscars: ¿Todavía es de Oro?

El cuestionamiento tiene que ver con la evolución de un trofeo que se niega a premiar el cine fuera de las salas de cine, mientras confirman que para dentro de dos años el centenario de los Oscars se transmitirá al mundo por YouTube, para dejar atrás la tradición de la televisión de la cadena ABC (que pertenece a los estudios Disney que este año sólo obtuvo cinco nominaciones).

Mientras tanto, Warner sigue en pie por su cuenta y, aprovechando el récord de las 16 nominaciones de Pecadores, está exponiendo en los estudios un verdadero museo con la escenografía, vestuario y utilería de la superproducción de Michael B. Jordan.

Y más allá de las 16 nominaciones de Pecadores, son muy pocos los que realmente la vieron hasta el final, porque quienes dejaron de verla al aparecer los créditos se perdieron cómo termina la historia en el presente (pero pueden volver a verla en HBO Max).

La verdadera sorpresa estaría en la estatuilla de B. Jordan como Mejor Actor, pues varios especialistas y críticos piensan que la campaña de Timothée Chalamet fue a menos. De ganar el Globo de Oro y acariciar la estatuilla a casi ser un virtual perdedor por su polémica reciente: descalificar la ópera y el ballet durante una conversación con Woody Harrelson.

Sin olvidar que B. Jordan ganó en su Sindicato el máximo premio dejando con las manos vacías al protagonista de Marty Supremo.

Los nuevos también podrán marcar nuevos récords. Wagner Moura con Agente secreto puede convertirse en el primer brasileño con un Oscar y Stellan Skarsgård puede ser el primer noruego que gane la categoría Mejor Actor de Reparto, aunque se espera que Valor sentimental le lleve a Noruega el Oscar a la Mejor Película Internacional.

En total se necesitaron 20 horas y 52 minutos para ver las 10 producciones nominadas como Mejor Película.

Tampoco se necesita demasiado tiempo para ver a algunas de las actrices nominadas: Teyana Taylor aparece sólo 19 minutos en Una batalla tras otra y Amy Madigan apenas 14 minutos en La hora de la desaparición, mientras Elle Fanning actúa 23 minutos y 22 segundos en Valor sentimental. Pero la ganadora tendrá apenas 45 segundos como máximo para agradecer el premio.