¿Cuál película de las nominadas a 'Mejor Película' en los Oscar 2026 recaudó más en taquilla?

¡La premiación más importante del año en cuanto a cine está muy cerca! Y una de las dudas que la gente tiene gira en torno a cuál ha sido la película más taquillera que está nominada al Oscar 2026.

Y es que dichas películas muestran un contraste interesante entre grandes producciones comerciales y proyectos de autor con distribución limitada.

Aunque el éxito en taquilla no determina quién se lleva la estatuilla en los premios de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, sí permite dimensionar el impacto que tuvieron estas producciones entre el público.

¿Cuál película de las nominadas a 'Mejor Película' recaudó más en taquilla? Reuters

Los números de las películas nominadas al Oscar

De acuerdo con cifras de la plataforma especializada Box Office Mojo, una de las películas nominadas superó los 600 millones de dólares en ingresos globales, colocándose muy por encima del resto de sus competidoras.

A continuación, te mostramos cuál fue la película más taquillera entre las nominadas al Oscar 2026 y cómo se comparan los ingresos del resto de las candidatas.

‘F1’, la gran ganadora en taquilla

Entre todas las nominadas, la película que logró el mayor éxito comercial fue F1: The Movie.

El filme protagonizado por Brad Pitt se convirtió en uno de los grandes blockbusters del año, con una recaudación aproximada de 631.8 millones de dólares en taquilla mundial.

La cinta, ambientada en el mundo de la Fórmula 1, combinó espectáculo deportivo con drama y acción, lo que le permitió atraer a audiencias globales y posicionarse como el título más taquillero entre las nominadas.

‘Sinners’, el segundo lugar de la taquilla

En segundo lugar aparece Sinners, dirigida por Ryan Coogler.

La película alcanzó una recaudación cercana a 368.3 millones de dólares, una cifra que la coloca como otra de las producciones más exitosas del año entre las nominadas.

Además de su desempeño en taquilla, la cinta también destacó en las nominaciones al premio de la Premio Óscar, donde acumuló múltiples candidaturas.

‘One Battle After Another’, éxito moderado

El tercer lugar lo ocupa One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio.

La película logró recaudar 207 millones de dólares a nivel mundial, una cifra significativa para una producción con un enfoque más autoral en comparación con los grandes blockbusters.

‘Marty Supreme’, impulsada por su elenco

Otra de las películas nominadas que logró un buen desempeño en taquilla fue Marty Supreme.

Desde su estreno a finales de 2025, la cinta protagonizada por Timothée Chalamet ha acumulado aproximadamente 109.4 millones de dólares en ingresos globales.

El filme obtuvo varias nominaciones al Oscar, lo que también ayudó a mantener el interés del público en las salas de cine.

‘Hamnet’, el cine de autor también encuentra público

En la mitad del ranking se encuentra Hamnet, dirigida por Chloé Zhao.

Esta adaptación de la novela de Maggie O’Farrell ha recaudado alrededor de 42.3 millones de dólares en taquilla, una cifra considerable para una producción de corte más intimista.

‘Bugonia’, comedia con buen recibimiento

Otra de las nominadas es Bugonia, dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone.

La cinta logró recaudar 41.5 millones de dólares en taquilla global, situándose muy cerca de la cifra alcanzada por Hamnet.

‘Sentimental Value’, éxito más discreto

La película Sentimental Value, del director Joachim Trier, también forma parte de las nominadas a Mejor Película.

Sin embargo, su recaudación fue más modesta, con aproximadamente 17.1 millones de dólares en taquilla mundial.

‘The Secret Agent’, con estreno gradual

Otra de las nominadas es The Secret Agent, dirigida por Kleber Mendonça Filho.

Hasta ahora la película ha acumulado 6.5 millones de dólares en taquilla, aunque su estreno en nuevos mercados podría aumentar esa cifra.

‘Frankenstein’, estreno muy limitado

Entre las películas con menor recaudación aparece Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro.

La cinta tuvo un estreno muy limitado en cines, principalmente para cumplir con los requisitos de elegibilidad de premios, por lo que solo generó cerca de 144 mil dólares en taquilla.

‘Train Dreams’, sin datos de taquilla

Finalmente, Train Dreams, dirigida por Clint Bentley, no cuenta con cifras claras de taquilla.

Esto se debe a que su distribución en salas fue extremadamente limitada y su principal lanzamiento se realizó directamente en plataformas de streaming.

El Oscar no siempre coincide con el éxito en taquilla

Las cifras de ingresos muestran una diferencia enorme entre algunas de las producciones nominadas. Mientras F1: The Movie superó los 600 millones de dólares, otras películas apenas registraron ingresos en salas.

Esta diferencia refleja cómo los premios de la Premio Óscar suelen incluir tanto grandes producciones comerciales como películas independientes o de autor.

En muchos casos, las cintas con menor taquilla terminan destacando en las categorías principales gracias a su propuesta artística o narrativa.

Por ello, aunque la taquilla ofrece una forma de medir el alcance global de una película, el resultado final de los premios depende de factores mucho más amplios que simplemente el éxito comercial.