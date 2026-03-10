La niña más bella del mundo creció: Thylane Blondeau anuncia compromiso con Ben Attal

Thylane Blondeau vuelve a ser noticia, pero esta vez no por una pasarela o una campaña de moda, sino por un momento muy especial en su vida. La modelo y actriz francesa anunció que está comprometida con el actor Ben Attal, una noticia que rápidamente llamó la atención de sus seguidores en redes sociales, ya que muchos la recuerdan tras haber sido llamada “La niña más bonita del mundo”.

La joven de 24 años compartió el anuncio a través de sus redes sociales, donde publicó varias imágenes del momento en que recibió la propuesta. En las fotografías se puede ver parte del escenario romántico que su pareja preparó para pedirle matrimonio, lo que generó una ola de comentarios de felicitación y buenos deseos por parte de sus seguidores.

Instagram

La modelo, que desde muy pequeña fue conocida internacionalmente por su belleza, acompañó las imágenes con un mensaje breve en el que confirmó su compromiso.

"Le dije que sí a mi mejor amigo. Brindo por siempre".

Además del anuncio, Thylane Blondeau también mostró el anillo de compromiso que recibió. Se trata de una joya con un diamante ovalado, un estilo que se ha vuelto popular entre celebridades y figuras del espectáculo.

Así fue la propuesta de matrimonio de Thylane Blondeau

En las fotografías publicadas en Instagram, Thylane Blondeau dejaron ver algunos detalles del momento en que Ben Attal le pidió matrimonio. De acuerdo con las imágenes, la propuesta se realizó al aire libre, en un ambiente natural rodeado de árboles y cerca de un lago.

Para la ocasión, el actor preparó un escenario íntimo y romántico. En el lugar colocó una mesa con dos sillas, mientras que desde la entrada hasta el punto donde se realizó la propuesta se podía ver un camino decorado con pétalos de rosas rojas.

Captura de pantalla

Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles sobre la fecha de la boda o sobre cómo avanzarán los preparativos del enlace. Sin embargo, tras el anuncio, las redes sociales de la modelo se llenaron de mensajes de felicitación de fans y seguidores que celebraron la noticia.

¿Quién es Thylane Blondeau, la modelo que conquistó la industria desde niña?

La historia de Thylane Blondeau dentro del mundo de la moda comenzó cuando apenas era una niña. Su carrera inició a los tres años, después de ser descubierta por un agente del diseñador Jean Paul Gaultier, lo que marcó el inicio de su camino en la industria del modelaje.

Desde muy pequeña llamó la atención por su apariencia, lo que llevó a que los medios comenzaran a referirse a ella como "La niña más bella del mundo", un título que la acompañó durante años y que generó gran interés alrededor de su figura pública.

Instagram

A lo largo de su crecimiento, Thylane Blondeau logró mantener su presencia en la industria y construir una carrera sólida en la moda. Con el paso del tiempo ha colaborado con importantes casas y marcas reconocidas a nivel internacional.

Entre las firmas con las que ha trabajado se encuentran Versace, L'Oréal Paris y Ralph Lauren, participando en campañas publicitarias, sesiones editoriales y desfiles en distintas pasarelas.

Instagram

Su trayectoria también incluye la aparición en portadas de revistas de moda de alto perfil, lo que consolidó su imagen como una de las modelos francesas más reconocidas de su generación.

Aunque durante su adolescencia buscó tomar distancia del título mediático que la acompañó desde niña, su carrera continuó creciendo dentro del mundo de la moda y el entretenimiento.

Instagram

Hoy, además de su trabajo como modelo, también ha incursionado en la actuación, ampliando su presencia en la industria del entretenimiento mientras continúa siendo una figura relevante en el ámbito de la moda.

PJG