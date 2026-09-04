Beyoncé y Taylor Swift en los Grammy: ¿Quién lidera el conteo histórico de los premios?

En el universo de los Premios Grammy, pocas artistas han construido una trayectoria tan impresionante como Beyoncé y Taylor Swift.

Ambas han dominado las listas de popularidad, han protagonizado algunas de las presentaciones más recordadas de la ceremonia y han convertido cada aparición en uno de los momentos más comentados de la noche.

Pero cuando se trata de números, ¿quién puede presumir de ser la verdadera reina de los Grammy?

¿Cuántos Grammys tiene Beyoncé?

La intérprete de “Crazy in Love” alcanzó un récord histórico en 2021, cuando se convirtió en la mujer con más gramófonos de la Academia de la Grabación. Dos años después, con sus triunfos por Renaissance, amplió todavía más su ventaja y consolidó una colección que actualmente alcanza 35 premios Grammy.

Con 35 estatuillas, Beyoncé es la artista con más premios Grammy ganados en la historia. IG beyonce

Su historia con estos reconocimientos comenzó incluso antes de su carrera como solista, cuando formaba parte de Destiny's Child. Desde entonces, Beyoncé ha acumulado nominaciones y victorias en géneros como R&B, pop y música urbana, además de convertirse en una de las artistas más nominadas de todos los tiempos.

Sin embargo, existe una categoría que se le ha resistido especialmente: Álbum del Año. Aunque ha recibido múltiples nominaciones, nunca ha conseguido llevarse ese reconocimiento, uno de los más importantes de la ceremonia.

Beyoncé ha recibido numerosas nominaciones, aunque todavía tiene pendiente conquistar Álbum del Año. IG beyonce

Su más reciente gran apuesta fue Cowboy Carter, producción con la que exploró sus raíces dentro de la música country y que volvió a colocarla en el centro de la conversación de los Grammy.

¿Cuántos Grammys tiene Taylor Swift?

Taylor Swift cuenta actualmente con 14 premios Grammy, una cifra considerablemente menor a la de Beyoncé, pero su historial tiene una particularidad que la convierte en una de las grandes figuras de la ceremonia.

Taylor Swift suma 14 Grammy y presume un récord histórico en la categoría de Álbum del Año. Grosby

La cantante es la artista que más veces ha ganado el Grammy a Álbum del Año entre las mujeres. Lo consiguió con Fearless, 1989, Folklore y Midnights, convirtiendo esta categoría en uno de los principales territorios de su carrera.

Su primera nominación llegó en 2008, cuando tenía apenas 18 años. Dos años después consiguió su primer Álbum del Año por Fearless y comenzó una trayectoria que la llevaría a romper varios récords dentro de la Academia.

Con 1989 volvió a ganar en 2016 y posteriormente hizo historia con Folklore y Midnights. Así, mientras Beyoncé domina el conteo general de estatuillas, Swift ha conseguido una ventaja histórica en una de las categorías más prestigiosas.

Taylor Swift ganó Álbum del Año con Fearless, 1989, Folklore y Midnights. IG taylorswift

Beyoncé y Taylor Swift: sus récords en los Premios Grammy

La comparación entre ambas estrellas resulta interesante precisamente porque sus récords cuentan historias distintas.

Beyoncé posee 35 Grammy, frente a los 14 de Taylor Swift, y también destaca por su enorme cantidad de nominaciones. Gran parte de sus victorias se concentran en categorías de R&B y rap, géneros que han sido fundamentales para su carrera.

Swift, en cambio, ha conseguido convertir sus álbumes en protagonistas de las categorías generales y ha demostrado una capacidad extraordinaria para regresar a la competencia en diferentes etapas de su trayectoria.

Aunque suele hablarse de una rivalidad entre ambas, Beyoncé y Taylor Swift han mostrado admiración y respeto mutuo. IG beyonce / taylorswift

Además, ambas han vivido momentos en los que sus derrotas generaron sorpresa entre sus seguidores. En el caso de Beyoncé, la falta de un triunfo en Álbum del Año ha sido especialmente comentada, mientras que Swift también ha experimentado ceremonias en las que recibió varias nominaciones sin conseguir una estatuilla.

Por eso, la respuesta a quién es la reina de los Grammy no es tan sencilla. Si el criterio son los premios totales, Beyoncé lleva la corona con una diferencia contundente. Si se habla de Álbum del Año, Taylor Swift tiene un récord que la coloca en un lugar privilegiado de la historia.