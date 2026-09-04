Echo, la coexistencia entre humanos y animales del Cirque Du Soleil

QUERÉTARO.– Un sueño, una historia y un mundo de emociones: así es Cirque du Soleil.

Cada vez que las luces se encienden en la carpa del Cirque du Soleil, las miradas de los espectadores se centran en la maravilla de las acrobacias, las luces y la música que embarga a los asistentes, haciendo un dueto perfecto para disfrutar de un espectáculo que, en esta ocasión, llega con ECHO, una propuesta que conecta a los humanos con la naturaleza y los animales.

Por primera vez llega a distintos puntos de la República y tuvo su debut el miércoles por la noche en el Autódromo de Querétaro. Desde que entras a la carpa, se respira el olor a las clásicas palomitas de maíz y, desde tu lugar, te consume la sensación de que cualquier cosa podrá pasar en el circular escenario, característico del circo.

Minutos después, la magia ocurre y se encienden las luces para dar paso a la aparición de los primeros acróbatas, quienes son recibidos por el aplauso y la expectación del público. Pronto, los espectadores se sumergen en una prueba de emociones: las miradas centradas en el espectáculo, insólitas, impactadas, pero también con alguno que otro susto ante la posibilidad de que vayan a caer.

Y aunque parece que en el primer acto los artistas desafían los límites humanos, pronto llega otro para hacerte ver que hay más desafíos que te harán moverte de tu asiento una que otra vez, preguntándote: ¿cómo es posible?

En escena se encuentra la historia de Future, una joven cautivada por el mundo, acompañada de Ewai, un perrito y fiel compañero, quienes se encuentran con un Cubo impresionante, con la altura de un edificio de departamentos de dos pisos, que dará un giro inesperado a su vida al tener la capacidad de transformar su mundo, el cual cambia con proyecciones de la naturaleza y guía a los demás animales en escena.

Cirque Du Soleil

Todo ello acompañado de siete vocalistas en vivo, que llegan por primera ocasión a los espectáculos del Cirque du Soleil.

Muchas risas son estruendosas desde las butacas y los aplausos ni se diga, con varias intervenciones que hay entre los diferentes 16 actos de la función, en la que el Cubo, de 10 toneladas, es desmantelado, reconstruido y balanceado por los artistas. Así es como el público vive este momento de diversión, como un manojo de emociones en la presentación, en tierras mexicanas, de este proyecto.

Para el espectador, los artistas son admirables: personas que dejan en el escenario del circo horas de entrenamiento, dedicación y esfuerzo. Pero ¿qué hay sobre sus historias? Esas que no vemos y que nos armamos solo a través de los vestuarios, las expresiones que vemos en el show y la confianza arraigada por ser un gusto de generaciones, como lo es para Lucas, quien realiza el acto de Le Cartographe.

Con 15 años de experiencia como gimnasta, el brasileño es uno de los 53 artistas en escena que reconoce que, para llegar a este momento, hay sacrificios que comenzaron desde la infancia.

Cirque Du Soleil

Empecé gimnasia con 7 años, salí de casa con 15 años para cambiar de ciudad. Para mantener alto nivel de entrenamiento y a los 22 salí de Brasil para empezar con circo”.

El amor por la gimnasia fue lo que lo ha hecho enamorarse de uno de los proyectos circenses más importantes, el Cirque du Soleil.

Siempre fui un niño que le gustaba mucho hacer la acrobacia en la escuela y todo. Entonces tuvimos un proyecto social en mi ciudad, para buscar niños en la escuela para hacer deportes. Entonces así empecé a hacer gimnasia. El Cirque du Soleil fue mi sueño desde niño, entonces quedarme a trabajar aquí con el circo, soy apasionado por todo esto”, platicó en entrevista para Excélsior

Contó que para él su familia es un pilar en su sueño y, aunque es el único de la familia que se dedica a la acrobacia, es a ellos a quienes les dedica sus espectáculos.

Cirque Du Soleil

Normalmente, tengo 15 minutos por semana de práctica, pero antes de empezar el show, como dos horas y media antes, empiezo a calentar, a hacer maquillaje y quedar listo para el show”.

Lucas es uno de los artistas que, cuando las luces se encienden, sabe que es el momento de salir a dar su espectáculo, pero que para él representa amor, pasión y nervios para dar su mejor acto en un espacio que enfatiza la conexión entre los humanos, la naturaleza y los animales.

Este espectáculo estará del 3 al 27 de septiembre en la Gran Carpa Soleil del Autódromo. En Guadalajara, del 8 al 25 de octubre en la Gran Carpa Soleil de Plaza Patria, y en la Ciudad de México, del 12 de noviembre al 3 de enero de 2027 en la Gran Carpa Santa Fe