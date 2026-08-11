Beyoncé enfrenta nueva demanda por Alien Superstar: ¿qué pasó?

Beyoncé enfrenta una nueva demanda por “Alien Superstar”, canción que lanzó en 2022 como parte del álbum Renaissance.

El reclamo está relacionado con un fragmento de “Moonraker”, tema interpretado por John Holiday, que puede escucharse al inicio de la canción.

Hirose Enterprise y el productor Shuji Hirose aseguran que ese material fue utilizado sin autorización del propietario de los derechos. Aunque el equipo de Beyoncé consiguió una licencia después del lanzamiento del disco, los demandantes sostienen que fue otorgada por una persona que ya no podía hacerlo.

Beyoncé enfrenta una nueva demanda relacionada con “Alien Superstar”. Grosby Group

¿Por qué demandaron a Beyoncé por Alien Superstar?

La demanda contra Beyoncé se concentra en los primeros segundos de “Alien Superstar”.

Al comienzo de la canción se escucha una voz que proviene de “Moonraker”, tema interpretado por John Holiday, conocido también por su proyecto Foremost Poets.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por TMZ, Hirose Enterprise asegura que posee los derechos sobre la canción y que el fragmento llegó a Renaissance sin su autorización.

El equipo de Beyoncé sí obtuvo posteriormente una licencia de John Holiday. Sin embargo, aquí comienza el conflicto.

Hirose sostiene que Holiday había transferido sus derechos sobre “Moonraker” años antes. De ser así, ya no podía autorizar que Beyoncé utilizara el material.

Por ahora, esta es la versión presentada por los demandantes y tendrá que ser revisada durante el proceso judicial.

“Alien Superstar” forma parte de Renaissance, álbum lanzado por Beyoncé en 2022. IG beyonce

¿Quién autorizó a Beyoncé a usar el sample de Moonraker?

La nueva demanda no niega que el equipo de Beyoncé buscara una licencia para utilizar “Moonraker”.

Según Hirose Enterprise, la autorización fue obtenida semanas después del lanzamiento de Renaissance en julio de 2022. Para entonces, “Alien Superstar” ya estaba disponible para el público.

Los demandantes aseguran que notificaron a la compañía de Beyoncé sobre el problema con los derechos. A pesar de ello, el álbum continuó disponible para su venta y reproducción.

Ahora buscan una compensación económica por el uso del material, aunque no se ha informado públicamente cuánto dinero están solicitando.

También quieren una orden judicial para evitar que Beyoncé y las compañías involucradas sigan obteniendo ingresos por el fragmento mientras se resuelve la disputa.

La demanda cuestiona el uso de un sample de “Moonraker” en “Alien Superstar”. IG beyonce

Una primera demanda contra Beyoncé fue desestimada en junio

El conflicto por “Alien Superstar” y “Moonraker” ya había llegado a los tribunales en 2025.

Hirose Enterprises presentó una demanda el 29 de julio de ese año contra Parkwood Entertainment, Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing y Warner Chappell.

Sin embargo, el caso tenía un problema que no estaba relacionado con Beyoncé ni con la canción.

La empresa demandante todavía no existía legalmente cuando inició el proceso. De acuerdo con los registros citados durante el caso, Hirose Enterprises fue constituida en Florida hasta el 6 de agosto de 2025.

El juez federal Mark C. Scarsi desestimó la demanda el 26 de junio de 2026 porque la compañía no tenía capacidad jurídica para iniciar el proceso en la fecha en que lo hizo.

Es decir, el juez no determinó quién tiene los derechos sobre la canción ni decidió si el sample utilizado por Beyoncé contaba con una licencia válida.

Por eso, Hirose ahora vuelve a presentar su reclamo.Alien Superstar ya había tenido otro problema por derechos de autor

“Alien Superstar” también estuvo involucrada en otra discusión poco después del estreno de Renaissance.

En 2022, los integrantes de Right Said Fred aseguraron que Beyoncé había utilizado elementos de su éxito “I’m Too Sexy” sin pedirles permiso.

Beyoncé obtuvo una licencia para utilizar un fragmento de “Moonraker”. Grosby Group

El equipo de la cantante negó la acusación.

Sus representantes explicaron que sí habían solicitado autorización para utilizar la composición y señalaron que los integrantes de Right Said Fred aparecían acreditados como compositores.

La banda incluso había publicado anteriormente un mensaje en redes sociales celebrando su participación en los créditos del álbum.

Ese caso no tiene relación directa con la nueva demanda contra Beyoncé.

La disputa actual se limita al uso de “Moonraker” en “Alien Superstar” y a definir si el permiso obtenido por el equipo de la cantante era válido.