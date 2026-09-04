La copia perfecta: La historia del Cézanne de la falsificación que llega al Tour de Cine Francés

El nombre de Jan Bojarski acaparó los titulares de los medios de comunicación franceses en la década de los 60 del siglo pasado, pues las autoridades lograron detener, después de 20 años de cacería, a ese ingeniero y artista de origen polaco que falsificó de manera impecable cientos de billetes que, si se hiciera un equivalente con la época actual, logró poner en circulación cinco millones de euros en billetes falsos. No por nada logró tener el mote de El Cézanne de la falsificación.

Esa historia, que con el correr de los años fue olvidada por los franceses, la retomó el realizador Jean-Paul Salomé para darle forma a La copia perfecta, cinta que forma parte de la edición 30 del Tour de Cine Francés.

Justamente el hecho de que esa historia haya sido olvidada, el hecho de que en la Francia de hoy nadie supiera ya quién era Bojarski, siendo que en los años 60 fue un caso muy mediático, esta mezcla de cosas que lo hacen un personaje tan complejo, me motivó a mostrarlo en pantalla”, contó en entrevista con Excélsior Jean-Paul Salomé y prosiguió:

El hecho de que este personaje no fuese un gánster, pero sí estuviera fuera de la ley; que intentara también conservar su vida de familia y a sus hijos; que viviera entre dos universos que usualmente no van juntos. Sabía que él era mi personaje principal, pues es un hombre que al mismo tiempo está atrapado en un engranaje donde tiene que permanecer invisible y fundirse en la sociedad para lograr hacer entrar al mercado los falsos billetes sin que lo pesquen”, acotó el director.

La copia perfecta, que será uno de los siete filmes que se programarán en todo el país en el marco del Tour de Cine Francés, trajo a la Ciudad de México al realizador de 65 años, quien desde la Casa de Francia charló con este diario sobre este filme que cuenta dentro de su elenco con Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon y Pierre Lottin.

Tour de Cine Francés

El realizador de filmes como Arsène Lupin o La Syndicaliste contó que para poder filmar este proyecto tuvo el apoyo del Banco de Francia, que le dejó ingresar a sus archivos, lo que les permitió recrear para la película las máquinas que usó el polaco para poder falsificar, primero, los billetes de la Minerva y Hércules de mil francos, y después los billetes de diez mil francos con la imagen de Napoleón.

Lo que hizo de él uno de los falsificadores más reconocidos hoy era la complejidad de los billetes que reproducía. Un dólar estadunidense de la época era mucho más fácil de falsificar. La complejidad del grafismo, de la técnica empleada, de los colores, el relieve y las filigranas en el papel hacían que la moneda francesa fuera una de las más difíciles de imitar, pero el genio de este hombre se lo permitió”, comentó Salomé.

Valiéndose de una historia real y apostándole al elemento del gato y el ratón, La copia perfecta muestra el ingenio de Bojarski para fabricar el papel que usaba para los billetes (principalmente de tabaco que mezclaba con otros productos), para insertarlos en los locales y para no dejar huella alguna, al mismo tiempo que trataba de llevar una vida común con su esposa y sus dos hijos.

Ante la pregunta de si para la película pudo charlar con los hijos de Bojarski, fallecido el 2 de mayo de 2003, el realizador francés compartió que sólo lo pudo hacer con la hija.

“Al principio no quise charlar con ellos, porque el hijo y la hija todavía viven (tienen 75 y 77 años) y la familia quedó traumada por la historia. El hijo no quería escuchar hablar del tema y la hermana, Anne Bojarski, sí estaba más accesible, pero no quise conocerlos antes para conservar mi propia visión de cineasta sin sentirme obligado a contar la historia exactamente como ocurrió en la ficción. Al final fui a ver a Anne. Es una persona adorable y quedó fascinada de ver a los actores interpretando a sus padres. Cuando salió de la proyección me dijo una frase que me conmovió mucho: ‘No todo es cierto en la película, pero todo es justo, incluso lo que usted inventó’”, acotó Jean-Paul Salomé.