Julio César Chávez habla de su nuevo documental y revela que estrenará película en 2027

Un documental que el boxeador no quería hacer mostrará finalmente lo que él mismo no quería reconocer, revelando su verdadera historia.

Julio César Chávez, el llamado Gran Campeón Mexicano y uno de los boxeadores más célebres del país, se decidió a contar su historia completa: la verdad. Fue Diego Enrique Osorno (director de documentales como El Show: Crónica de un asesinato) quien lo incitó a hacerlo, pero todo sin que el pugilista supiera exactamente lo que el proyecto mostraría a partir del próximo 11 de septiembre en la pantalla de ViX.

Si hubiera sabido, no lo hubiera hecho. La verdad, fueron como tres años de estarme… acosando. Pero yo no sabía lo que iba a pasar. No sabía. Hay muchas cosas que ahora que las vi en el documental me sorprendieron. Me quedé en shock”, reconoce Julio César a Excélsior.

Un argumento de su esposa, Myriam Escobar, fue lo que convenció a Chávez de darle la oportunidad a Diego para filmarlo, entrevistarlo y contar lo que no se supo (o lo que muchos no recuerdan) de su trayectoria dentro y fuera del ring.

“Prácticamente no fue Diego; fue mi esposa, que estuvo chingue, chingue y chingue. Y es que de una u otra forma la gente habla, la gente juzga. Hay de todo, como en la vida, ¿no? O sea, hay gente que te quiere y gente que no te quiere. Algunos periodistas, con todo respeto, a veces escriben cosas que son ciertas y otras que no. Fue lo que me dijo mi esposa: ‘Mira, mucha gente habla y dice cosas de ti sin ser ciertas, y a veces sí lo son; la mayoría son mentiras. Mejor cuéntalas tú’”, recuerda Chávez.

ViX

Ahora parece haber perdido el miedo a contar historias, pues incluso adelantó que está próximo a estrenar una película, aunque no quiso dar detalles:

“Ya lo único que queda es la película. El año que viene posiblemente ya tengamos este… No te puedo decir, de verdad, con todo respeto, pero es una sorpresa”, reveló.

Por ahora, en el documental se pueden ver los grandes hitos y hazañas del originario de Ciudad Obregón, Sonora: desde que derrotó a Mario Azabache Martínez por el campeonato mundial, hasta abarrotar el Estadio Azteca en el evento de mayor convocatoria que ha registrado ese recinto. Sin embargo, por algo el campeón no quería hacer la serie: no le gusta revisitar los episodios oscuros de su pasado, como sus adicciones; por ello, la entrega lleva por título Chávez vs. Chávez.

No fue nada grato ver todo el documental. Para mí no fue algo así como que digas: ‘¡Ay, qué chingón!’. O sea, no. El primer capítulo lo ven, pero después, en el tercer capítulo… ay sí está cabrón. El tercer capítulo es donde empieza el calvario, empieza lo más duro para mí”, adelanta.

Además, en el documental se aprecian imágenes de quienes lo rodearon en su ascenso: desde que entrenaba en Tijuana prometiendo volver con una casa para su madre junto a su entrenador Ramón Zurdo Félix.

ViX

Ahorita mi madre está pasando por un problema muy delicado de salud. Entonces eso me apachurra, me duele”, cuenta Chávez. Al mismo tiempo que surgen estas memorias, recuerda lo que lo ayudó a salir de las adicciones: “Tener fe en Dios. Estar consciente de que, tarde o temprano, mi madre se me va a ir. Mi padre ya se me fue y uno no está preparado para esto”.

Por más que sepas que tu mamacita está enferma, que le dio un infarto cerebral, que está ahí en la camita sufriendo y luchando por su vida, sabiendo que en cualquier momento se te va a ir, uno no quiere eso. Pero es la ley de la vida. Yo siempre me quedaré con que mi madre estará en mí; siempre fue y seguirá siendo la inspiración de mi vida”, confiesa el campeón.

No todo fueron momentos oscuros. Su superación personal al dejar las adicciones y, sobre todo, sus victorias sobre el cuadrilátero le siguen valiendo el mote de leyenda. Desea que todo lo mostrado por el director, aunque no siempre le resulte grato, sirva a las nuevas generaciones.

“La intención es dar una gran esperanza de vida para los que andan mal. Ésta es una serie de superación, motivación y reflexión. Muestra que cuando los sueños se buscan con base en fuerza, dedicación, perseverancia, trabajo y disciplina, se puede lograr lo que nunca soñaste”.