“Expreso lo que a muchas mujeres les cuesta hablar”: Tove Lo sobre su nuevo disco Estrus

Han pasado cuatro años desde que Tove Lo lanzó Dirt Femme, el quinto disco de su trayectoria y el primero con su disquera Pretty Swede Records. En este tiempo, la cantante vivió al límite con sus emociones, las cuales encontraron salida y voz en la música.

Para Tove Lo, hablar de sus emociones, de lo que siente o de su sexualidad —como lo hizo en 2016 y 2017 sobre su bisexualidad— no es un problema. Lo que en ocasiones se convierte en un conflicto es cómo expresar todo lo que lleva dentro. Sin embargo, siempre encuentra la forma, y de ese proceso nació Estrus, su sexto disco de estudio.

Fue un proceso algo más largo que el de mis álbumes anteriores; simplemente necesitaba un poco más de tiempo para descubrir cómo expresar mis sentimientos, porque eran muy intensos, casi dramáticos, y estaban muy revueltos. Pero realmente disfruté haciendo este álbum. Exploré una nueva faceta de mi capacidad para componer y... sí, es un álbum muy personal y reflexivo. Creo que necesitaba empezar el proceso en Suecia porque, en cierto modo, necesitaba sentir que estaba de vuelta en casa”, compartió Tove Lo en entrevista con Excélsior.

Hay algo especial en ese lugar, en ese pueblecito que guarda tantos recuerdos. Está cargado de momentos, tanto buenos como malos, que fueron años decisivos para mí. Así que ir allí y recordar distintas etapas de mi vida realmente ayudó. También me sirvió para dar sentido a mis sentimientos y comenzar el proceso; fue una buena manera de despojarme de la faceta de artista y escribir realmente desde el corazón”, agregó.

A finales de 2024, la sueca tomó sus pensamientos y su maleta para viajar a esa villa aislada donde pasó gran parte de su infancia. Ahí, acompañada por el productor Ludvig Söderberg, Estrus comenzó a tomar forma.

“Una vez que encuentras la fuerza adecuada, resulta fácil. Una vez que encontré la esencia de lo que quería decir, todo fluyó. Quizás ‘fácil’ no sea la palabra exacta, pero simplemente surgió. Al final no me costó encontrar inspiración”, dijo.

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Con este disco, Tove Lo plasma de nueva cuenta su feminidad a lo largo de las 13 canciones que surgieron de este viaje. Incluso el título, Estrus, está inspirado en un ciclo biológico femenino.

Sí, significa... bueno, ya sabes, una hembra en celo. Lo elegí porque creo que transmite mucha fuerza femenina, pero también describe cómo se siente el animal en esa etapa: estás excitada, lista para procrear, pero también te sientes vulnerable, ansiosa y confundida. Al leer esa descripción, sentí que resumía perfectamente cómo me he sentido al crear este álbum, así que terminó siendo el concepto perfecto para el disco.

Siento que es como expresar en voz alta algo de lo que a muchas mujeres les cuesta hablar. Es una cuestión delicada que creo que todas tenemos en mente, pero de la que es difícil hablar porque puede resultar un tema cargado de connotaciones para algunas personas. Puede ser un sentimiento que uno no quiere admitir. Pero me encanta... Me encanta escribir sobre aquello que se supone que no debes decir; eso es básicamente lo que hago”, explicó.

El 18 de septiembre Estrus verá la luz y estará disponible para todo aquel que quiera escuchar lo que la sueca tiene que decir. Una de esas oportunidades, por lo menos en México, será el 1 de octubre, cuando Tove Lo abra su corazón en vivo como parte de la gira Tove Lo Tour en el Pepsi Center de la CDMX.

“Daré un concierto en Ciudad de México el 1 de octubre. Estoy haciendo una pequeña gira de presentación del álbum, aunque lo de ‘pequeña’ es relativo: son los recintos más grandes en los que he tocado jamás.

El álbum saldrá el 18 de septiembre. Tove Lo

“Ahora estoy ensayando, preparándolo todo y haciendo que suene perfecto. Así que sí, voy a Ciudad de México en poco más de un mes y va a estar increíble”, concluyó.