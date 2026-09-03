“Ley Taylor Swift” obliga a dar agua gratis en conciertos de Brasil

Brasil cambió las reglas para los conciertos y otros eventos masivos después de una tragedia ocurrida durante la visita de Taylor Swift al país. Las nuevas medidas buscan evitar que un caso como el registrado en Río de Janeiro en 2023 vuelva a repetirse.

¿Qué es la llamada “Ley Taylor Swift” de Brasil?

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó el lunes 31 de agosto dos decretos con nuevas reglas para los eventos abiertos al público y la venta de boletos.

Aunque las medidas no llevan oficialmente el nombre de la cantante, se les ha relacionado con Taylor Swift por la muerte de Ana Clara Benevides Machado, una joven de 23 años que asistió a uno de sus conciertos en Río de Janeiro en noviembre de 2023.

Uno de los principales cambios tiene que ver con algo básico en cualquier concierto. El acceso al agua.

El decreto señala que los organizadores deberán permitir que las personas ingresen con botellas u otros recipientes personales con agua potable, siempre que cumplan con las medidas de seguridad del evento.

Además, cuando se espere la asistencia de más de mil personas, los organizadores deberán instalar bebederos o repartir agua potable gratis en lugares de fácil acceso para el público.

La regla se aplicará a festivales, conciertos, ferias, congresos, conferencias y otros eventos abiertos al público, tanto gratuitos como de paga y sin importar si se realizan en espacios abiertos o cerrados.

Esto no quiere decir que dejará de venderse agua embotellada. Los organizadores podrán seguir vendiéndola, pero también deberán ofrecer una opción gratuita.

Taylor Swift llevó The Eras Tour a Brasil en noviembre de 2023. Reuters

¿Qué pasó con la fan de Taylor Swift que murió en Brasil?

La medida tiene como antecedente lo ocurrido el 17 de noviembre de 2023, cuando Taylor Swift llevó su The Eras Tour al estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

Ese día se registraron temperaturas muy altas en la ciudad y miles de personas acudieron al estadio para ver a la cantante estadounidense.

Entre ellas estaba Ana Clara Benevides Machado, una estudiante de 23 años que había viajado desde Mato Grosso do Sul para asistir al concierto.

La joven se sintió mal durante el espectáculo y recibió atención médica antes de ser trasladada a un hospital, donde murió.

Un informe forense determinó después que su muerte estuvo relacionada con la exposición al calor, que provocó problemas cardiovasculares y respiratorios.

El caso abrió una discusión sobre las condiciones en las que se realizaban los conciertos masivos en Brasil, sobre todo por las restricciones que impedían entrar al estadio con botellas de agua.

Después de lo ocurrido, las autoridades brasileñas aplicaron medidas temporales para permitir el ingreso de agua a grandes eventos. Casi tres años después, esta regla quedó incluida en un decreto nacional.

Las nuevas reglas sobre el acceso al agua entrarán en vigor 30 días después de su publicación, de acuerdo con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil.

Brasil cambió las reglas para conciertos y eventos masivos. Reuters

Brasil también cambia la venta y reventa de boletos

El agua no es el único cambio incluido en las nuevas medidas.

Un segundo decreto establece nuevas reglas para la venta y reventa de entradas para eventos en Brasil, tanto en taquillas como en páginas de internet y aplicaciones.

Uno de los objetivos es frenar la compra masiva de boletos mediante bots, programas y otras herramientas automatizadas para después revenderlos a precios mucho más altos.

Las plataformas deberán implementar sistemas para evitar este tipo de compras y mostrar con mayor claridad la información al consumidor.

Desde el momento de adquirir una entrada deberá aparecer el precio total del boleto y las tarifas adicionales. Tampoco podrán agregarse servicios o cobros extra sin que el comprador los acepte.

Las reglas también incluyen las filas virtuales y presenciales, la media entrada y las condiciones para realizar cambios en los boletos.

En las plataformas de reventa deberá aparecer el precio original de la entrada, cuánto aumentó y quién está realizando la venta.

El decreto también establece qué puede hacer el consumidor cuando un evento sea cancelado, pospuesto o tenga cambios importantes.

Dependiendo del caso, podrá asistir en una nueva fecha, recibir un crédito para utilizar después o solicitar la devolución de su dinero.

Las nuevas reglas sobre la venta de entradas se aplicarán a diferentes eventos en Brasil. Los encuentros deportivos quedan fuera porque cuentan con sus propias reglas.