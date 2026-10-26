Natalie Portman se sincera sobre la llegada de su nuevo hijo con Tanguy Destable

A sus 45 años, Natalie Portman vive una nueva etapa de su vida familiar. La actriz se convirtió recientemente en madre por tercera ocasión, esta vez junto al músico y productor francés Tanguy Destable, y aunque ha mantenido varios detalles de su vida privada lejos de los reflectores, decidió hablar sobre la felicidad que le provoca la llegada del bebé.

Natalie Portman habla por primera vez de su tercer hijo

En una entrevista con Harper’s Bazaar, la ganadora del Oscar compartió que volver a tener un recién nacido en casa también transformó la manera en que observa a sus dos hijos mayores, Aleph, de 15 años, y Amalia, de 9.

El nacimiento de su tercer hijo hizo que Portman observara de una manera distinta el crecimiento de Aleph y Amalia. IG natalieportman

Estoy llena de asombro y alegría por este pequeño ser humano mágico”, expresó Portman al referirse al nuevo integrante de su familia.

La experiencia, explicó, le ha permitido recordar la etapa en que sus hijos mayores también eran pequeños y tomar conciencia de lo rápido que han crecido.

Natalie Portman revela cómo cambió su maternidad con la llegada de su bebé

Para Natalie, la llegada de su tercer hijo no solamente representa comenzar nuevamente la crianza desde los primeros meses, sino también una oportunidad para valorar el camino recorrido con Aleph y Amalia.

La actriz compartió que la llegada de su bebé le permitió recordar cómo eran sus hijos mayores cuando eran pequeños. IG

La actriz explicó que convivir nuevamente con un bebé le hace pensar en lo reciente que parece aquella etapa de sus hijos mayores, quienes ahora tienen personalidades, intereses y formas de ver el mundo completamente propias.

Esta nueva maternidad llega varios años después del nacimiento de Amalia, en 2017. Su primer hijo, Aleph, nació en 2011, fruto de su relación con el bailarín y coreógrafo Benjamin Millepied. Portman y Millepied se conocieron durante la producción de El cisne negro, película por la que ella obtuvo el Oscar a Mejor Actriz.

La pareja se casó en 2012 y permaneció junta durante más de una década antes de separarse. Desde entonces, ambos han compartido la crianza de sus hijos.

¿Quién es Tanguy Destable, la nueva pareja de Natalie Portman?

Ahora, la actriz comparte esta etapa con Tanguy Destable, productor y músico francés conocido artísticamente como Tepr. La relación entre ambos se ha mantenido principalmente alejada de la exposición pública, aunque fueron vistos juntos en París durante el embarazo.

Natalie Portman vive una nueva etapa como mamá tras recibir a su tercer hijo, el primero junto a su pareja Tanguy Destable. Grosby

La pareja fue fotografiada a principios de septiembre durante un paseo por la capital francesa, donde Destable llevaba al bebé en un portabebés.

Hasta el momento, Portman no ha revelado públicamente el nombre, el sexo ni la fecha exacta de nacimiento de su tercer hijo, por lo que ha decidido mantener buena parte de esta experiencia dentro del ámbito familiar.

La actriz había anunciado su embarazo en abril y entonces describió la llegada del bebé como un “privilegio” y un “milagro”. También reconoció que probablemente sería la última ocasión en que ampliaría su familia.

Natalie Portman habla de las prioridades que tiene a los 45

Más allá de la maternidad, la conversación con Harper’s Bazaar permitió conocer una faceta más personal de Portman y la manera en que contempla esta etapa de su vida.

Natalie Portman habló de la felicidad que experimenta con su bebé y aseguró sentirse llena de asombro ante esta nueva etapa. IG natalieportman

La actriz aseguró que ahora siente mayor tranquilidad y tiene más claro con quién desea compartir su tiempo y qué tipo de energía quiere tener a su alrededor. Esa claridad, señaló, ha hecho que cada día de esta experiencia sea especialmente significativo.

Para Portman, una de las grandes certezas que ha adquirido con los años es que “lo más importante es el amor”. La actriz explicó que actualmente busca rodearse de personas y experiencias que estén relacionadas con la amabilidad, el cariño y la capacidad de reír.

Mientras continúa con sus proyectos profesionales, entre ellos The Gallerist, Natalie Portman parece disfrutar de una etapa en la que la familia ocupa un lugar central. Y la llegada de su tercer hijo no solo le ha dado la bienvenida a un nuevo integrante, sino también una nueva perspectiva sobre cuánto han cambiado aquellos dos pequeños que la convirtieron en madre por primera vez.