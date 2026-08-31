¡No fue ni Carlos ni Dodi! Revelan quién fue el verdadero y secreto amor de Lady Di

Cuando se habla de los grandes amores de Diana de Gales, casi siempre aparecen dos nombres: el entonces príncipe Carlos, padre de sus hijos y protagonista de uno de los matrimonios más célebres —y tormentosos— de la realeza, y Dodi Al-Fayed, el hombre que estuvo a su lado durante las últimas semanas de su vida.

Sin embargo, para quienes la conocieron de cerca, el hombre que verdaderamente conquistó su corazón fue otro.

¿Quién fue Hasnat Khan, el verdadero amor de Lady Di?

Su historia fue muy distinta a cualquier romance digno de una portada. No hubo grandes apariciones públicas, fiestas de lujo ni fotografías cuidadosamente planeadas.

Antes de Dodi Al-Fayed, Diana de Gales vivió un intenso romance con Hasnat Khan. IG ddianaspencer

Al contrario: Diana y Hasnat Khan, un reservado cirujano cardíaco de origen pakistaní, construyeron durante casi dos años una relación marcada por la intimidad, los disfraces y el deseo de escapar de la vida que ella había conocido desde que entró a la Familia Real británica.

¿Cómo se conocieron Diana y Hasnat Khan?

Se conocieron el 27 de agosto de 1995 en el Royal Brompton Hospital de Londres. Diana visitaba a Joe Toffolo, esposo de una amiga, quien se recuperaba de una compleja operación cardíaca.

Su romance duró casi dos años y estuvo marcado por el secreto y la discreción. IG ddianaspencer / REUTERS/Mark Cardwell/File Photo

Khan formaba parte del equipo médico y el encuentro entre ambos terminó cambiándolo todo. La princesa quedó fascinada con aquel hombre que, lejos del brillo de los palacios, dedicaba su vida a salvar corazones.

Poco después comenzaron a verse y aquella amistad se transformó en un romance. Según los testimonios conocidos posteriormente, Diana llegó a considerar a Hasnat como su hombre ideal.

Entre sus amigos íntimos, incluso se decía que ella lo llamaba cariñosamente “Mr. Wonderful”, mientras que algunos de sus allegados llegaron a definirlo como el amor de su vida.

¿Por qué Diana de Gales se enamoró del cirujano Hasnat Khan?

Quizá una de las cosas que más sedujo a Diana fue precisamente aquello que Hasnat representaba: una vida normal. Mientras el mundo entero seguía cada uno de sus pasos, ella encontraba refugio en el pequeño apartamento del médico en Chelsea.

Diana llegó a imaginar una vida normal junto al hombre que llamó “Mr. Wonderful”. IG Grosby / diana_mania

Allí podía cocinar, ayudar con las tareas domésticas y disfrutar de una rutina aparentemente sencilla, una experiencia que para una de las mujeres más fotografiadas del planeta resultaba casi extraordinaria.

Diana parecía soñar con convertirse, simplemente, en Diana Spencer otra vez. Pero vivir un amor secreto con la princesa más famosa del mundo era prácticamente imposible.

¿Por qué la princesa Diana y Hasnat Khan terminaron?

Ambos hicieron enormes esfuerzos por proteger su intimidad, especialmente porque Khan detestaba la fama. Y esa diferencia acabaría convirtiéndose en uno de los principales obstáculos de su relación.

Cuando salían juntos, ella utilizaba gafas oscuras, gorras y, según algunos relatos, pelucas para evitar ser reconocida. También se ha contado que Hasnat llegó a entrar discretamente a Kensington Palace para escapar de los paparazzi.

La presión mediática y las diferencias culturales terminaron separando a Diana y Hasnat. IG diana_mania / chaandtara

Diana admiraba profundamente la discreción del cirujano. Después de años de filtraciones, rumores y titulares sobre su matrimonio con Carlos, encontraba en Hasnat a alguien que no parecía interesado en aprovecharse de su cercanía con ella.

Su profesión y su privacidad eran su prioridad. Para Diana, aquella lealtad tenía un valor inmenso.

La princesa, por su parte, llegó a imaginar un futuro junto a él. Se interesó por la cultura y las raíces de su pareja, viajó a Pakistán y, según personas cercanas, incluso contempló la posibilidad de convertirse al islam si ambos terminaban casándose.

Su romance duró casi dos años y estuvo marcado por el secreto y la discreción. IG diana_mania

Sin embargo, el médico veía con preocupación lo que supondría compartir su vida con una figura sometida a una persecución mediática constante.

Las diferencias culturales, la presión familiar y, sobre todo, la imposibilidad de mantener una existencia tranquila terminaron pesando demasiado. Tras casi dos años juntos, Diana y Hasnat pusieron fin a su relación durante el verano de 1997.

¿Por qué la princesa Diana salió con Dodi Al-Fayed?

Fue entonces cuando apareció Dodi Al-Fayed. Diana comenzó una relación mucho más visible con él, acompañándolo en viajes y vacaciones a bordo de los yates de su poderosa familia.

Algunas personas cercanas a la princesa han sostenido durante años que Lady Di todavía no había superado a Khan y que esperaba, incluso, que verla con otro hombre provocara una reacción del cirujano.

Algunas personas cercanas a la princesa han sostenido durante años que Lady Di todavía no había superado a Khan. Grosby

Nunca ocurrió. A finales de agosto, Diana y Dodi viajaron a París. En la madrugada del 31 de agosto de 1997, ambos murieron tras el accidente ocurrido en el túnel del Pont de l'Alma.

Mientras el romance con Dodi quedó ligado para siempre a las últimas semanas de su vida, el nombre de Hasnat Khan permaneció como el gran misterio sentimental de Lady Di.

El cirujano ha mantenido durante décadas un perfil bajo y ha rechazado convertir su relación con Diana en un espectáculo.

Incluso criticó la película Diana, protagonizada por Naomi Watts, al considerar que ofrecía una versión basada más en rumores que en la realidad de su historia.

Quizá por eso su romance sigue resultando tan fascinante: mientras el mundo idolatraba a Diana, parece que Diana había encontrado a un hombre cuya mayor cualidad era quererla por cómo era y no por la fama que ella representaba.