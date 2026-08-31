¿Por qué la reina Isabel no quería a la princesa Diana?

La reina Isabel II y la princesa Diana no siempre tuvieron una mala relación. Los problemas aparecieron con los años, cuando el matrimonio con el entonces príncipe Carlos comenzó a deteriorarse y sus asuntos privados terminaron expuestos ante todo el mundo.

Aunque con los años crecieron las diferencias entre ambas, la relación entre Isabel II y Lady Di no fue mala desde el principio. La reina llegó a apoyar a Diana cuando comenzaron los problemas en su matrimonio con Carlos.

La situación cambió cuando las diferencias entre los príncipes de Gales dejaron de resolverse dentro de la familia y comenzaron a afectar directamente a la monarquía.

¿Por qué la reina Isabel II se distanció de la princesa Diana?

Isabel II y Diana tenían formas muy diferentes de enfrentar sus problemas. La reina había crecido bajo reglas que daban prioridad a la discreción, mientras que Diana necesitaba hablar sobre lo que ocurría en su matrimonio y buscaba apoyo dentro de la familia.

Cuando su relación con Carlos comenzó a empeorar, Diana recurrió en varias ocasiones a su suegra.

De acuerdo con testimonios publicados sobre aquellos años, inicialmente Isabel II escuchaba a la princesa cuando llegaba a verla sin previo aviso. Diana incluso parecía salir de aquellos encuentros con un mejor estado de ánimo.

Pero las visitas comenzaron a repetirse mientras los problemas con Carlos aumentaban.

La propia Diana recordó años después uno de esos encuentros. Según su relato, llegó llorando ante Isabel II y le preguntó qué podía hacer ante la situación que atravesaba con su esposo.

“No sé qué deberías hacer. Carlos no tiene remedio”, habría respondido la reina, según el testimonio de Diana.

La princesa no encontró ahí la respuesta que esperaba y, con el paso del tiempo, la relación entre ambas también comenzó a cambiar.

La reina Isabel II y la princesa Diana tuvieron una relación complicada. AFP PHOTO / POOL

Los problemas entre Carlos y Diana complicaron todo

Diana Spencer se casó con el príncipe Carlos el 29 de julio de 1981. Ella tenía 20 años y él 32.

En los siguientes años nacieron sus hijos, William y Harry, pero el matrimonio comenzó a tener problemas que terminarían siendo conocidos fuera del Palacio de Buckingham.

Uno de los principales conflictos fue la relación de Carlos con Camilla Parker Bowles, con quien había mantenido un vínculo antes de casarse con Diana y con quien posteriormente retomó una relación.

Diana también atravesó problemas personales durante aquellos años. La princesa habló públicamente sobre la bulimia que padecía y sobre cómo la situación dentro de su matrimonio afectaba su vida.

Para Isabel II, el problema era cada vez más difícil de manejar. Ya no se trataba únicamente de las diferencias entre su hijo y Diana, pues cada nuevo episodio atraía mayor atención sobre la familia real.

En 1992, Carlos y Diana anunciaron su separación.

Ese mismo año había aparecido Diana, Her True Story, la biografía escrita por Andrew Morton que reveló detalles desconocidos hasta entonces sobre la vida de la princesa.

Años después se confirmó que Diana había colaborado en secreto con el libro mediante grabaciones que llegaban hasta Morton a través de su amigo James Colthurst.

Las diferencias entre Isabel II y Lady Di

La manera de comportarse de Diana tampoco siempre coincidía con las costumbres de la familia real.

Lady Di desarrollaba relaciones cercanas con trabajadores y personas de su entorno, algo diferente a la distancia que tradicionalmente se mantenía dentro de la realeza.

Diana también comenzó a manejar de otra forma su relación con los medios.

Mientras Isabel II evitaba hablar públicamente de asuntos familiares, la princesa entendió que una entrevista podía permitirle contar directamente su propia versión de lo que estaba viviendo.

Esa diferencia terminó siendo especialmente importante en 1995.

Para entonces, Carlos ya había reconocido públicamente su infidelidad y la separación llevaba tres años. Diana decidió conceder una entrevista que cambió por completo la manera en que se hablaba de su matrimonio.

Isabel II apoyó a Diana durante los primeros problemas con Carlos. IG lady.diana._

La entrevista de Lady Di que aumentó la distancia con la reina

El 20 de noviembre de 1995, la BBC transmitió la entrevista de Diana con Martin Bashir para el programa Panorama.

La princesa habló abiertamente sobre su matrimonio, su salud y las infidelidades que habían marcado su relación con Carlos.

Durante aquella conversación pronunció una de sus frases más conocidas al referirse a Camilla Parker Bowles.

“Éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado”, dijo Diana.

También confirmó que había mantenido una relación con James Hewitt, un exoficial del Ejército británico.

Pero hubo otro tema especialmente delicado para la familia real.

Diana puso en duda que Carlos estuviera preparado para convertirse en rey y señaló que el papel podía resultarle demasiado limitado debido a su personalidad.

Para Isabel II, aquello involucraba directamente al heredero y al futuro de la Corona.

La crisis matrimonial había dejado de ser solamente un problema familiar.

Isabel II pidió a Carlos y Diana que se divorciaran

Poco después de la entrevista, llegó una decisión definitiva.

En diciembre de 1995, Isabel II escribió a Carlos y Diana para recomendarles que terminaran legalmente su matrimonio.

Para entonces llevaban tres años separados y sus diferencias se habían convertido en un tema constante dentro y fuera de Reino Unido.

El divorcio se concretó el 28 de agosto de 1996, después de 15 años de matrimonio.

Diana perdió el tratamiento de Su Alteza Real, aunque conservó el título de Diana, princesa de Gales y continuó formando parte de la vida pública.

Su relación con Isabel II quedó marcada por todo lo ocurrido durante aquellos últimos años.

¿La reina Isabel II realmente odiaba a Lady Di?

Pese a las diferencias que tuvieron, no hay evidencia suficiente para afirmar que Isabel II odiara a Diana.

La relación fue cambiando conforme el matrimonio con Carlos se deterioró y los problemas de la pareja comenzaron a hacerse públicos.

Al principio, la reina intentó escuchar y apoyar a Diana. Con el tiempo, sus diferentes maneras de enfrentar la crisis las fueron alejando.

El punto más complicado llegó cuando Diana comenzó a hablar públicamente sobre asuntos que Isabel II consideraba privados y que involucraban directamente a Carlos y a la monarquía.

Aun así, la historia entre ambas no terminó únicamente en el conflicto.

Reproducir Teorías del complot de la muerte de Lady Di | Noticias con Francisco Zea

¿Qué dijo Isabel II cuando murió la princesa Diana?

Diana murió el 31 de agosto de 1997, un año después de su divorcio, tras sufrir un accidente automovilístico en París. Tenía 36 años.

Durante los primeros días, Isabel II permaneció en Balmoral junto a William y Harry. La falta de una aparición pública inmediata provocó críticas hacia la familia real.

Finalmente, el 5 de septiembre, la reina regresó a Londres y ofreció un mensaje televisado sobre Diana.

Isabel II habló entonces de ella “como reina y como abuela” y aseguró que existían cosas que podían aprenderse de su vida.

También la describió como una persona excepcional y destacó que, tanto en los buenos como en los malos momentos, nunca perdió la capacidad de sonreír e inspirar a otras personas.

Al día siguiente, durante el funeral celebrado el 6 de septiembre de 1997, Isabel II inclinó la cabeza cuando el féretro de Diana pasó frente a ella.