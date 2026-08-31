¡A que no lo sabías! El conmovedor motivo por el que Messi eligió esta canción para su retiro

Hay despedidas que se dicen con palabras y otras que se cuentan a través de la música. Lionel Messi eligió la segunda opción para acompañar uno de los momentos más emotivos de su historia con la Selección Argentina.

¿Por qué Messi eligió la canción de ‘Brindis’ para despedirse?

Tras anunciar su decisión de cerrar su ciclo con la Albiceleste, el capitán compartió un video con imágenes de su trayectoria y seleccionó una canción que guarda una conexión muy especial con él, con sus compañeros y con la historia reciente del futbol argentino: ‘Brindis’, interpretada por Soledad Pastorutti.

“Brindis”, interpretada por Soledad Pastorutti, acompañó a Messi en algunos de los momentos más emotivos de su historia con la Albiceleste. IG leomessi

La elección está lejos de ser casual. El tema, compuesto por Afo Verde para la cantante argentina, habla precisamente de un camino marcado por sacrificios, tropiezos, ausencias, heridas y, sobre todo, la voluntad de continuar.

Su letra parece encajar con la historia que Messi escribió durante más de dos décadas con la camiseta nacional.

En el video aparecen distintas etapas de su recorrido: desde sus primeros años con Argentina hasta las derrotas que durante mucho tiempo parecieron alejarlo de un título importante.

También están las lágrimas, las críticas y las finales perdidas, pero el relato termina en el lugar que durante tantos años buscó: la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

¿Qué significa ‘Brindis’ para Lionel Messi y la Selección Argentina?

La relación de Messi con ‘Brindis’ no comenzó con su despedida. El futbolista ya había elegido esta canción en enero de 2023 para recordar el primer mes de la conquista de Qatar. En aquella ocasión, las imágenes de los goles ante Francia y de los festejos estaban acompañadas por la voz de Soledad.

Messi ya había elegido el tema para recordar la histórica consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. IG leomessi

Entonces, el tema representaba la felicidad de haber alcanzado finalmente el sueño mundialista. Ahora, en cambio, la misma melodía tiene un significado completamente distinto: funciona como banda sonora de un cierre.

La propia Pastorutti ha contado que “Brindis” se convirtió con los años en una canción muy querida dentro de la Selección. Lionel Scaloni le habría revelado que el plantel la escuchaba y cantaba durante concentraciones, entrenamientos y viajes.

Así, una canción que originalmente nació como una especie de balance sobre la vida de la cantante terminó transformándose en un himno para una generación de futbolistas.

¿Por qué la canción ‘Brindis’ se convirtió en un himno argentino?

La conexión del tema con el futbol argentino incluso antecede a Messi. En 2006, durante una presentación de Soledad en el Teatro Gran Rex, Diego Maradona se encontraba entre el público.

La canción de Soledad terminó convirtiéndose en un himno asociado con Messi, Maradona y la Selección Argentina. IG leomessi

La cantante terminó dedicándole una versión especial de ‘Brindis’ y ambos protagonizaron uno de los momentos más recordados de aquella noche.

Años después, la canción volvería a encontrarse con otro de los grandes ídolos argentinos.

En marzo de 2023, durante el homenaje de la Conmebol a los campeones del mundo, Soledad interpretó ’Brindis’ frente al plantel que había conquistado Qatar. Hacia el final de la presentación, se acercó a Messi, lo tomó de las manos y ambos terminaron abrazados.

El momento fue breve, pero cargado de simbolismo. La canción que alguna vez había acompañado a Maradona ahora estaba frente al capitán que acababa de devolverle a Argentina la Copa del Mundo.

Soledad Pastorutti llegó a interpretar “Brindis” frente a Messi durante un homenaje de la Conmebol, protagonizando junto al capitán un emotivo abrazo IG sole_pastorutti

¿Cuál es la letra de ‘Brindis’ de Soledad Pastorutti?

Seguir siguiendo al corazón

Y coquetear con la intuición

Seguir creciendo y esquivando las rutinas

Seguir soñando en un rincón

Seguir creyendo que hay un Dios

Que me endereza, de un tirón, la puntería

Siempre voy detrás de lo que siento

Cada tanto muero y aquí estoy

Tantos desiertos que crucé

Tantos atajos, esquivé

Tantas batallas que pintaron mis heridas

Tantos incendios, provoqué

Tantos fracasos me probé

Que no me explico como canto todavía

Y es que siempre voy detrás de lo que siento

Cada tanto muero y aquí estoy

Por esos días por venir

Por este brindis para mí

Por regalarle la intuición al alma mía

Porque los días se nos van

Quiero cantar hasta el final

Por otra noche como esta, doy mi vida

Tantos festejos, resigné

Tantos amigos, extrañé

Tantos domingos muy lejos de mi familia

Tantas almohadas, conocí

Tantas canciones me aprendí

Que los recuerdos me parecen de otras vidas

Siempre voy detrás de lo que siento

Cada tanto muero y aquí estoy

Tantas palizas, esquivé

Tantas traiciones me compré

Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes

Con mil abrazos, me cuidé

Con mil amores, me curé

Juntando heridas, sigo creyendo en la gente

Siempre voy detrás de lo que siento

Cada tanto muero, pero hoy no

Por esos días por venir

Por este brindis para mí

Por regalarle la intuición al alma mía

Porque los días se nos van

Quiero cantar hasta el final

Por otra noche como esta doy mi vida

Por esos días por venir

Por este brindis para mí

Por regalarla la intuición al alma mía

Porque los días se nos van

Quiero cantar hasta el final

Por otra noche como esta, doy mi vida

Y en esas noches de Luna

Donde los recuerdos son puñal

Me abrazo a mi guitarra

Y canto fuerte mis plegarias

Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar

Yo me abrazo a mi guitarra

Y canto fuerte mis plegarias

Y algo pasa, pero ya nada me va a cambiar

Por esos días por venir

Por este brindis para mí

Por regalarle la intuición al alma mía

Porque los días se nos van

Quiero cantar hasta el final

Por otra noche como esta, doy mi vida.

Uno de los motivos por los que “Brindis” resulta tan apropiada para la despedida es el mensaje de perseverancia que atraviesa la canción. Habla de seguir los sentimientos, superar batallas, cargar heridas y continuar creyendo después de los fracasos.

Ahora que Messi se prepara para cerrar esta etapa, “Brindis” adquiere una dimensión todavía más profunda. No solo celebra lo conseguido: también reconoce todo lo que tuvo que atravesar para llegar hasta ahí.