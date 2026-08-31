¡A que no lo sabías! El conmovedor motivo por el que Messi eligió esta canción para su retiro
Lionel Messi eligió la canción 'Brindis' para musicalizar su despedida de la Selección Argentina. Conoce el conmovedor significado de la canción.
Hay despedidas que se dicen con palabras y otras que se cuentan a través de la música. Lionel Messi eligió la segunda opción para acompañar uno de los momentos más emotivos de su historia con la Selección Argentina.
¿Por qué Messi eligió la canción de ‘Brindis’ para despedirse?
Tras anunciar su decisión de cerrar su ciclo con la Albiceleste, el capitán compartió un video con imágenes de su trayectoria y seleccionó una canción que guarda una conexión muy especial con él, con sus compañeros y con la historia reciente del futbol argentino: ‘Brindis’, interpretada por Soledad Pastorutti.
La elección está lejos de ser casual. El tema, compuesto por Afo Verde para la cantante argentina, habla precisamente de un camino marcado por sacrificios, tropiezos, ausencias, heridas y, sobre todo, la voluntad de continuar.
Su letra parece encajar con la historia que Messi escribió durante más de dos décadas con la camiseta nacional.
En el video aparecen distintas etapas de su recorrido: desde sus primeros años con Argentina hasta las derrotas que durante mucho tiempo parecieron alejarlo de un título importante.
También están las lágrimas, las críticas y las finales perdidas, pero el relato termina en el lugar que durante tantos años buscó: la consagración en el Mundial de Qatar 2022.
¿Qué significa ‘Brindis’ para Lionel Messi y la Selección Argentina?
La relación de Messi con ‘Brindis’ no comenzó con su despedida. El futbolista ya había elegido esta canción en enero de 2023 para recordar el primer mes de la conquista de Qatar. En aquella ocasión, las imágenes de los goles ante Francia y de los festejos estaban acompañadas por la voz de Soledad.
Entonces, el tema representaba la felicidad de haber alcanzado finalmente el sueño mundialista. Ahora, en cambio, la misma melodía tiene un significado completamente distinto: funciona como banda sonora de un cierre.
La propia Pastorutti ha contado que “Brindis” se convirtió con los años en una canción muy querida dentro de la Selección. Lionel Scaloni le habría revelado que el plantel la escuchaba y cantaba durante concentraciones, entrenamientos y viajes.
Así, una canción que originalmente nació como una especie de balance sobre la vida de la cantante terminó transformándose en un himno para una generación de futbolistas.
¿Por qué la canción ‘Brindis’ se convirtió en un himno argentino?
La conexión del tema con el futbol argentino incluso antecede a Messi. En 2006, durante una presentación de Soledad en el Teatro Gran Rex, Diego Maradona se encontraba entre el público.
La cantante terminó dedicándole una versión especial de ‘Brindis’ y ambos protagonizaron uno de los momentos más recordados de aquella noche.
Años después, la canción volvería a encontrarse con otro de los grandes ídolos argentinos.
En marzo de 2023, durante el homenaje de la Conmebol a los campeones del mundo, Soledad interpretó ’Brindis’ frente al plantel que había conquistado Qatar. Hacia el final de la presentación, se acercó a Messi, lo tomó de las manos y ambos terminaron abrazados.
El momento fue breve, pero cargado de simbolismo. La canción que alguna vez había acompañado a Maradona ahora estaba frente al capitán que acababa de devolverle a Argentina la Copa del Mundo.
¿Cuál es la letra de ‘Brindis’ de Soledad Pastorutti?
Seguir siguiendo al corazón
Y coquetear con la intuición
Seguir creciendo y esquivando las rutinas
Seguir soñando en un rincón
Seguir creyendo que hay un Dios
Que me endereza, de un tirón, la puntería
Siempre voy detrás de lo que siento
Cada tanto muero y aquí estoy
Tantos desiertos que crucé
Tantos atajos, esquivé
Tantas batallas que pintaron mis heridas
Tantos incendios, provoqué
Tantos fracasos me probé
Que no me explico como canto todavía
Y es que siempre voy detrás de lo que siento
Cada tanto muero y aquí estoy
Por esos días por venir
Por este brindis para mí
Por regalarle la intuición al alma mía
Porque los días se nos van
Quiero cantar hasta el final
Por otra noche como esta, doy mi vida
Tantos festejos, resigné
Tantos amigos, extrañé
Tantos domingos muy lejos de mi familia
Tantas almohadas, conocí
Tantas canciones me aprendí
Que los recuerdos me parecen de otras vidas
Siempre voy detrás de lo que siento
Cada tanto muero y aquí estoy
Tantas palizas, esquivé
Tantas traiciones me compré
Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes
Con mil abrazos, me cuidé
Con mil amores, me curé
Juntando heridas, sigo creyendo en la gente
Siempre voy detrás de lo que siento
Cada tanto muero, pero hoy no
Por esos días por venir
Por este brindis para mí
Por regalarle la intuición al alma mía
Porque los días se nos van
Quiero cantar hasta el final
Por otra noche como esta doy mi vida
Por esos días por venir
Por este brindis para mí
Por regalarla la intuición al alma mía
Porque los días se nos van
Quiero cantar hasta el final
Por otra noche como esta, doy mi vida
Y en esas noches de Luna
Donde los recuerdos son puñal
Me abrazo a mi guitarra
Y canto fuerte mis plegarias
Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar
Yo me abrazo a mi guitarra
Y canto fuerte mis plegarias
Y algo pasa, pero ya nada me va a cambiar
Por esos días por venir
Por este brindis para mí
Por regalarle la intuición al alma mía
Porque los días se nos van
Quiero cantar hasta el final
Por otra noche como esta, doy mi vida.
Uno de los motivos por los que “Brindis” resulta tan apropiada para la despedida es el mensaje de perseverancia que atraviesa la canción. Habla de seguir los sentimientos, superar batallas, cargar heridas y continuar creyendo después de los fracasos.
Ahora que Messi se prepara para cerrar esta etapa, “Brindis” adquiere una dimensión todavía más profunda. No solo celebra lo conseguido: también reconoce todo lo que tuvo que atravesar para llegar hasta ahí.