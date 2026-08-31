Harry Potter y Messi: el curioso detalle que apareció en su despedida de la Selección Argentina

Un pequeño detalle pasó desapercibido durante uno de los momentos más significativos en la historia de Lionel Messi con la Selección Argentina. La pluma que utilizó para escribir su carta de despedida tenía un elemento que llamó la atención de los fanáticos: un Giratiempo de Harry Potter.

El objeto, reconocido por los seguidores de la saga, no es un simple accesorio dentro de la historia creada por J.K. Rowling. En el mundo de Harry Potter, el Giratiempo es un objeto mágico que permite regresar al pasado y revivir determinados momentos.

Foto: @antonelaroccuzzo

¿Qué representa el Giratiempo en Harry Potter?

Dentro de la saga, el Giratiempo está relacionado con la posibilidad de volver atrás en el tiempo y tener una segunda oportunidad para modificar o vivir nuevamente ciertos acontecimientos.

Por ello, el detalle en la lapicera de Messi rápidamente puede despertar todo tipo de interpretaciones entre sus seguidores, especialmente por la historia que el futbolista ha construido con la camiseta de Argentina.

¿A qué momento de su carrera podría haber querido regresar Messi?

La trayectoria de Messi con la Selección Argentina ha estado marcada por momentos inolvidables, pero también por etapas especialmente complicadas.

Antes de levantar los grandes trofeos con Argentina, el futbolista atravesó derrotas que lo llevaron incluso a anunciar su retiro de la selección en 2016. Con el paso de los años, la historia cambió y Messi consiguió conquistar la Copa América, la Finalissima y, finalmente, la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Ante este contexto, el detalle del Giratiempo resulta inevitablemente curioso. ¿Habrá algún momento de su carrera con la Selección Argentina que Messi hubiera querido volver a vivir o cambiar?

La presencia de este detalle también puede relacionarse con el gusto que existe dentro de la familia de Messi por el mundo de Harry Potter. Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, ha reconocido públicamente su afición por la historia creada por J.K. Rowling.

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En una entrevista con la revista Haute Living, la rosarina habló sobre sus gustos literarios y dejó claro que la saga del joven mago ocupa un lugar especial entre sus favoritas.

Hasta ahora, el significado detrás de la elección de esa pluma puede quedar abierto a la interpretación. Lo cierto es que un objeto asociado precisamente con la posibilidad de regresar al pasado terminó acompañando a Messi en un momento cargado de simbolismo.

¿Fue simplemente una coincidencia, un guiño a una de sus sagas favoritas? La respuesta solamente la conoce Messi, pero el Giratiempo ya hizo que sus seguidores miraran aquella despedida con otros ojos.

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¿Qué reveló Messi sobre su despedida de Argentina?

En su carta de despedida, Messi también habló de las razones que lo llevaron a tomar esta decisión y reconoció que siente que ha llegado el momento de dar un paso al costado. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió el delantero.

El futbolista también reconoció que despedirse de la Selección Argentina no ha sido sencillo y recordó todo lo que entregó durante los años que defendió la camiseta albiceleste: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”.