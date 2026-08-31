Marlon Colmenarez arremete contra Wendy Guevara tras exponerlo en ‘El Confesionario’ con Rosalía

Marlon Colmenarez arremetió contra Wendy Guevara luego de que, en El Confesionario con Rosalía, la creadora de contenido y también conductora reveló algunas de sus experiencias personales que usuarios ligaron inmediatamente con el influencer venezolano.

Aunque durante su participación en el último concierto de Rosalía en el Palacio de los Deportes Wendy Guevara evitó mencionar nombres y pidió a la audiencia ‘no hacer protagonista a nadie’, sus seguidores no tardaron en vincular su anécdota con la complicada relación que mantuvo con Marlon.

¿Qué dijo Wendy Guevara en El Confesionario con Rosalía?

Wendy Guevara. @soywendyguevaraoficial

La participación de Wendy en el concierto de Rosalía fue una total sorpresa. La dinámica consistió en contar algunas vivencias, tal como lo hicieron invitadas pasadas, como Kenia Os y Mon Laferte.

En su momento, la integrante de ‘Las Perdidas’ habló sobre una relación pasada donde llegó a pagar el enganche de una casa “por amor”, además de entregar alrededor de 200 mil pesos en efectivo.

Las declaraciones provocaron gritos y aplausos entre el público, mientras que Rosalía respondió que la influencer no había tenido una relación, sino que había “hecho obra social”.

Cabe insistir que Wendy no mencionó el nombre de la persona involucrada, pero sus declaraciones, en las que también incluyó haber regalado una camioneta de lujo último modelo, hizo a los usuarios recordar aquella polémica con Marlon Colmenarez.

Marlon Colmenarez responde a Wendy Guevara

Marlon Colmenarez. @marloncolmenarezoficial04

Ante la ola de señalamientos e indirectas, el famoso modelo e influencer venezolano dio su versión de los hechos.

Marlon Colmenarez compartió un video en el que arremetió fuertemente en contra de Wendy Guevara.

Sobre aquellas acusaciones de bienes materiales, el venezolano aseguró que jamás le robó nada y que tanto la camioneta como el enganche de la casa habrían sido decisiones propias de la influencer sin que él le hubiera exigido nada.

No te la robé... Me la regalaste”, afirmó Marlon.

Asimismo, rechazó haber mantenido un noviazgo con la integrante de “Las Perdidas” o haberla manipulado sentimentalmente para obtener beneficios materiales.

Marlon además dejó claro que la relación entre ambos siempre fue solamente de amistad y que cualquier interpretación romántica fue un malentendido por parte de la creadora de contenido.

Yo nunca te dije vamos a ser novios. Yo nunca, nunca tuvimos relaciones íntimas”, aseguró Colmenarez.

Influencer amenaza con hablar

Marlon Colmenarez. @marloncolmenarezoficial04

En el video publicado por Marlon, no solo se desmarcó de las declaraciones de Wendy, sino que cuestionó la decisión de haberlo hecho público frente a toda una multitud, por lo que amenazó de exponer también cosas acerca de la creadora de contenido.

Porque si tú vas a empezar a confesar cosas importantes, pues no confiesas todas las cosas locas y malas que te la pasas haciendo”, expresó.

En esta línea, Colmenarez hizo alusión a las controversias que la influencer y su círculo cercano han enfrentado en el pasado en plataformas digitales.

¿Wendy y Marlon tuvieron una relación?

La relación entre Wendy Guevara y Marlon Colmenarez estuvo marcada por una amistad muy cercana, cariño, apoyo económico y, durante varios años, rumores de un posible romance. Sin embargo, ambos han asegurado que nunca fueron novios, pese a la cercanía que mostraban públicamente.

Wendy y Marlon se conocieron cuando él trabajaba como stripper en un centro nocturno. Con el tiempo comenzaron a frecuentarse y construyeron una amistad que se volvió cada vez más cercana. Marlon llegó a considerar a Wendy como una de sus mejores amigas, mientras que la influencer también expresó en varias ocasiones el gran cariño que sentía por él.

Su relación llamó todavía más la atención durante la participación de Wendy en La Casa de los Famosos México en 2023. En aquel momento, la cercanía entre ambos alimentó las especulaciones sobre un romance. Marlon incluso apareció en el reality para sorprenderla con flores y decirle que la amaba, algo que generó todavía más comentarios entre los seguidores de Wendy.

A pesar de las versiones sobre un supuesto noviazgo, Wendy ha explicado que entre ellos nunca existió una relación sentimental formal. La influencer sí ha reconocido que llegó a sentir una fuerte atracción y mucho cariño por Marlon, pero ha insistido en que lo que tuvieron fue una amistad.

Wendy también reveló que durante aproximadamente cuatro años apoyó económicamente a Marlon y a su familia en Venezuela, además de hacerle diversos regalos. Con el paso del tiempo, sin embargo, la relación entre ambos comenzó a deteriorarse y terminaron distanciándose.