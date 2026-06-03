Ni un solo centavo: La triste realidad de la gata más rica del mundo tras la muerte de su dueño
La gata de Karl Lagerfeld sigue envuelta en una batalla legal y aún no recibe la millonaria herencia que le dejó.
Durante años fue conocida como la gata más famosa —y aparentemente más rica— del mundo. Vivía rodeada de lujos, viajaba en aviones privados, protagonizaba campañas publicitarias y era la favorita en la vida del diseñador Karl Lagerfeld.
Sin embargo, siete años después de la muerte del icónico creador de moda, la realidad de Choupette es muy distinta a la que muchos imaginaron.
¿Cuál fue la herencia de Karl Lagerfeld?
Cuando Lagerfeld falleció en febrero de 2019, una ola de titulares aseguró que su adorada gata birmana heredaría una fortuna multimillonaria. Algunas publicaciones incluso estimaron que la mascota podría beneficiarse de sumas que iban desde uno hasta más de 150 millones de euros o libras esterlinas, convirtiéndola en uno de los animales más ricos del planeta.
Pero el tiempo ha demostrado que las cosas no fueron tan simples. Según reveló recientemente Françoise Caçote, la mujer que fue ama de llaves del diseñador y que hoy cuida a la gatita, ni ella ni Choupette han recibido el dinero que supuestamente estaba destinado para garantizar su bienestar.
Hasta ahora no hemos recibido absolutamente nada”, explicó la cuidadora al hablar sobre la situación legal que continúa rodeando la herencia del diseñador.
¿Por qué Choupette no ha recibido la herencia de Lagerfeld?
La situación ha sorprendido a quienes recuerdan la vida de lujo de Choupette. Más que una mascota, contaba con asistentes personales, menús exclusivos y una fuerte presencia en eventos y campañas publicitarias.
Su fama trascendió tanto que desarrolló una identidad propia en la industria de la moda, inspirando colecciones y acumulando grandes ingresos por contratos comerciales con importantes marcas.
Pero existe un detalle legal que cambió por completo la historia: en Francia los animales no pueden ser herederos directos de una fortuna.
Por esa razón, aunque Lagerfeld expresó públicamente en varias ocasiones su deseo de asegurar el futuro de Choupette, cualquier dinero destinado a ella debía gestionarse a través de personas responsables de su cuidado.
Ahí es donde comenzaron los problemas. Tras la muerte del diseñador, el proceso sucesorio se volvió extremadamente complejo. Diversos reportes apuntan a disputas legales, cuestionamientos sobre el testamento y problemas fiscales relacionados con el patrimonio del creador de moda.
La situación se complicó aún más debido a la desaparición y posterior fallecimiento de algunas figuras clave involucradas en la administración de los asuntos financieros de Lagerfeld, lo que ha retrasado durante años la resolución definitiva de la herencia.
¿Cómo es el estilo de vida de Choupette ahora?
Choupette continúa viviendo en París junto a Françoise Caçote y su familia. Lejos de las extravagancias que caracterizaron su vida anterior, la gata disfruta ahora de una existencia mucho más tranquila.
A sus 14 años, sigue recibiendo cuidados especiales, cariño y atención constante. Su cuidadora asegura que hace todo lo posible para cumplir los deseos de Lagerfeld y mantener el bienestar de la felina mientras espera que los conflictos legales encuentren una solución.
Actualmente, Choupette sigue generando interés comercial. Su imagen continúa asociada a colaboraciones con marcas de decoración, accesorios para mascotas y otros proyectos que mantienen viva la imagen construida alrededor de ella.