Ni un solo centavo: La triste realidad de la gata más rica del mundo tras la muerte de su dueño

Durante años fue conocida como la gata más famosa —y aparentemente más rica— del mundo. Vivía rodeada de lujos, viajaba en aviones privados, protagonizaba campañas publicitarias y era la favorita en la vida del diseñador Karl Lagerfeld.

Sin embargo, siete años después de la muerte del icónico creador de moda, la realidad de Choupette es muy distinta a la que muchos imaginaron.

¿Cuál fue la herencia de Karl Lagerfeld?

Cuando Lagerfeld falleció en febrero de 2019, una ola de titulares aseguró que su adorada gata birmana heredaría una fortuna multimillonaria. Algunas publicaciones incluso estimaron que la mascota podría beneficiarse de sumas que iban desde uno hasta más de 150 millones de euros o libras esterlinas, convirtiéndola en uno de los animales más ricos del planeta.

A siete años de la muerte del ícono de la moda, la herencia destinada a su mascota sigue atrapada en disputas legales. IG

Pero el tiempo ha demostrado que las cosas no fueron tan simples. Según reveló recientemente Françoise Caçote, la mujer que fue ama de llaves del diseñador y que hoy cuida a la gatita, ni ella ni Choupette han recibido el dinero que supuestamente estaba destinado para garantizar su bienestar.

Hasta ahora no hemos recibido absolutamente nada”, explicó la cuidadora al hablar sobre la situación legal que continúa rodeando la herencia del diseñador.

¿Por qué Choupette no ha recibido la herencia de Lagerfeld?

La situación ha sorprendido a quienes recuerdan la vida de lujo de Choupette. Más que una mascota, contaba con asistentes personales, menús exclusivos y una fuerte presencia en eventos y campañas publicitarias.

La cuidadora de Choupette asegura que ni ella ni la felina han recibido un solo centavo del patrimonio de Lagerfeld. IG

Su fama trascendió tanto que desarrolló una identidad propia en la industria de la moda, inspirando colecciones y acumulando grandes ingresos por contratos comerciales con importantes marcas.

Pero existe un detalle legal que cambió por completo la historia: en Francia los animales no pueden ser herederos directos de una fortuna.

Por esa razón, aunque Lagerfeld expresó públicamente en varias ocasiones su deseo de asegurar el futuro de Choupette, cualquier dinero destinado a ella debía gestionarse a través de personas responsables de su cuidado.

Ahí es donde comenzaron los problemas. Tras la muerte del diseñador, el proceso sucesorio se volvió extremadamente complejo. Diversos reportes apuntan a disputas legales, cuestionamientos sobre el testamento y problemas fiscales relacionados con el patrimonio del creador de moda.

La legislación francesa impide que los animales hereden directamente, complicando el cumplimiento de los deseos del diseñador. IG

La situación se complicó aún más debido a la desaparición y posterior fallecimiento de algunas figuras clave involucradas en la administración de los asuntos financieros de Lagerfeld, lo que ha retrasado durante años la resolución definitiva de la herencia.

¿Cómo es el estilo de vida de Choupette ahora?

Choupette continúa viviendo en París junto a Françoise Caçote y su familia. Lejos de las extravagancias que caracterizaron su vida anterior, la gata disfruta ahora de una existencia mucho más tranquila.

La felina mantiene algunos ingresos por colaboraciones comerciales, aunque están lejos de la fortuna que se le atribuía. IG

A sus 14 años, sigue recibiendo cuidados especiales, cariño y atención constante. Su cuidadora asegura que hace todo lo posible para cumplir los deseos de Lagerfeld y mantener el bienestar de la felina mientras espera que los conflictos legales encuentren una solución.

Actualmente, Choupette sigue generando interés comercial. Su imagen continúa asociada a colaboraciones con marcas de decoración, accesorios para mascotas y otros proyectos que mantienen viva la imagen construida alrededor de ella.