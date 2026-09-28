¿Quién fue Natalia “Kiki” Herrera, la mujer relacionada con “40 y 20” de José José?

Cada 28 de septiembre, los seguidores de la música romántica recuerdan a José José, una de las voces más reconocidas de México, pues en esta fecha, pero de 2019, el cantante murió a los 71 años en Florida. Su fallecimiento ocurrió después de enfrentar complicaciones derivadas del cáncer de páncreas que padecía.

Conocido como “El Príncipe de la Canción”, José José dejó una amplia trayectoria musical marcada por temas de amor, desamor y relaciones sentimentales. Muchas de esas historias despertaron curiosidad entre sus seguidores, especialmente aquellas que estuvieron relacionadas con algunos episodios de su vida personal.

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Uno de los casos que más interés ha generado con el paso de los años es el de “40 y 20”, canción que se convirtió en uno de los temas más reconocidos de su carrera y que dio pie a recordar una particular relación que el intérprete tuvo durante su juventud.

¿Quién fue Natalia “Kiki” Herrera?

José José conoció a Natalia “Kiki” Herrera Calles cuando él tenía 22 años y ella 42, por lo que entre ambos existía una diferencia de edad de 20 años.

La relación avanzó rápidamente y, pese a que no todos los integrantes de la familia de Herrera estaban de acuerdo con el romance, la pareja decidió casarse por lo civil un año después de haberse conocido.

Kiki pertenecía a una familia de la alta sociedad mexicana y era nieta del expresidente Plutarco Elías Calles, uno de los personajes políticos más importantes de la historia de México.

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¿Cuánto duró el matrimonio de José José y Kiki Herrera?

El matrimonio tuvo una duración aproximada de 18 meses antes de que la pareja decidiera separarse.

Años después, José José habló sobre aquella etapa en su autobiografía Ésta es mi vida. En el libro, el cantante hizo señalamientos negativos sobre su relación con Kiki y aseguró que aquella etapa estuvo relacionada con el inicio de algunos de sus problemas con el alcohol y las drogas.

Tras la separación, José José continuó con su carrera artística y posteriormente alcanzó uno de los periodos más importantes de su trayectoria como intérprete.

¿Qué pasó con Kiki Herrera después de separarse de José José?

El destino de Natalia Herrera tuvo un desenlace trágico.

En 1983, la socialité murió en un accidente automovilístico. El vehículo en el que viajaba fue impactado por un tren cuando se encontraba cerca de llegar a su domicilio.

Su muerte ocurrió varios años antes de que José José grabara “40 y 20”, pero la historia de aquella relación permaneció relacionada con la interpretación que posteriormente se hizo sobre el famoso tema.

¿“40 y 20” fue escrita por José José?

Aunque la canción suele relacionarse con la vida sentimental del cantante, José José no fue el compositor de “40 y 20”. El tema fue escrito por el argentino Roberto Livi y formó parte del álbum del mismo nombre, lanzado en 1992.

La letra aborda una relación marcada por una diferencia de edad de 20 años, una situación que hizo que el público vinculara la canción con el romance que José José había vivido décadas atrás con Kiki Herrera.

Para entonces, el cantante atravesaba una etapa complicada de su vida personal. Después de su divorcio de Ana Elena Noreña, conocida como Anel, había enfrentado nuevamente problemas con el alcohol y llegó a vivir momentos de gran dificultad.

Con el paso de los años, “40 y 20” terminó convirtiéndose en uno de los temas más recordados de José José y, junto con su historia personal, continúa formando parte de la memoria que cada 28 de septiembre revive la trayectoria de El Príncipe de la Canción.