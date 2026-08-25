De Lena Gieseke a Monica Bellucci: todos los amores de Tim Burton a sus 68 años

El aclamado director de cine Tim Burton celebra su cumpleaños 68 este martes 25 de agosto de 2026. El creador originario de California construyó un imperio visual donde su vida íntima dictó el rumbo de su arte. Las mujeres que robaron el corazón del cineasta definieron épocas enteras dentro de su extensa filmografía. El realizador integró el romance y la creatividad en los sets de filmación durante más de cuatro décadas de carrera.

Los fanáticos del séptimo arte reconocen la influencia directa de las parejas de Burton en sus películas más taquilleras. Las compañeras sentimentales del estadunidense aportaron características únicas a los personajes femeninos de sus producciones. La industria de Hollywood observa con fascinación el desarrollo amoroso del director desde sus inicios hasta la actualidad. Hoy, la prensa especializada recuerda a las musas que moldearon el inconfundible estilo del genio gótico.

Tim Burton en una alfombra roja. REUTERS

Primeros matrimonios y la estética de los noventa

La especialista en efectos especiales Lena Gieseke ostenta el título de la primera y única esposa formal del realizador. La artista alemana y el director contrajeron nupcias a finales de la década de los ochenta. Ambos navegaron juntos los primeros destellos de la fama mundial tras los arrasadores estrenos de Beetlejuice y Batman. Los creativos firmaron sus papeles de divorcio a principios de los años noventa para tomar rumbos separados.

Tim Burton se casó por primera vez con Lena Gieseke. Foto: Redes Sociales

La modelo y actriz Lisa Marie Smith acaparó la atención del cineasta a partir de 1993. Ella prestó su silueta estilizada y rasgos exóticos para consolidar la estética gótica del director durante casi diez años. La intérprete encarnó a la icónica Vampira en la aclamada cinta Ed Wood, ganándose los aplausos de la crítica. Su presencia frente a la cámara definió el tono visual de la productora en esa década.

Lisa Marie Smith posando junto a Tim Burton. Foto: Redes Sociales

Los estudios de cine también exigieron su talento en producciones gigantescas como Mars Attacks!, Sleepy Hollow y El planeta de los simios. El idilio terminó a principios de los 2000 y modificó drásticamente la visión estética del director. La separación de la pareja acaparó las portadas de las revistas de espectáculos de la época. El realizador dejó atrás el estilo retro para explorar nuevas narrativas visuales en sus siguientes proyectos.

De la excentricidad británica al romance italiano

La estrella británica Helena Bonham Carter protagonizó el romance más largo en el historial de Burton. Los actores coincidieron por primera vez entre los decorados y el rodaje de El planeta de los simios en 2001. Formaron rápidamente la pareja más excéntrica y querida de la cultura pop internacional. El dúo procreó dos hijos, Billy Raymond y Nell, consolidando una familia fuera de los moldes tradicionales de Hollywood.

Helena Bonham Carter y Tim Burton tuvieron un largo romance. REUTERS

La dinámica familiar de los famosos atrapó a los medios por residir en dos casas contiguas conectadas por un pasillo en Londres. Los creativos sumaron fuerzas para dominar la taquilla mundial con éxitos como Big Fish y Charlie y la fábrica de chocolate. También conquistaron la pantalla grande con Sweeney Todd y la taquillera Alicia en el país de las maravillas. Los artistas anunciaron su separación amistosa en el año 2014.

El cineasta regresó al centro de los reflectores mediáticos con su romance junto a la actriz italiana Monica Bellucci. Los reporteros documentaron sus primeras interacciones de forma discreta en el Festival de Cine Lumière de Lyon a finales de 2022. El noviazgo alcanzó su punto de mayor exposición pública durante el rodaje del filme Beetlejuice Beetlejuice. La diva europea interpretó al personaje de Delores para marcar su primera colaboración con el realizador.

Monica Bellucci fue la última pareja conocida de Tim Burton. REUTERS

Los novios deslumbraron a los fotógrafos con suma elegancia en las alfombras rojas de diversas capitales del mundo. La pareja confirmó su separación oficial en 2025 tras casi tres años de relación ininterrumpida. Los voceros de los artistas informaron que la ruptura ocurrió bajo términos de profundo respeto mutuo. Así, el veterano director cierra un ciclo más en su historia sentimental mientras recibe felicitaciones del gremio artístico por su cumpleaños.