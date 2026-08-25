I Will Always Love You: la historia de la canción de Dolly Parton que Whitney Houston hizo un éxito

I Will Always Love You es recordada por la poderosa voz de Whitney Houston y su aparición en la película El guardaespaldas. Sin embargo, la canción nació casi dos décadas antes como una despedida escrita e interpretada por Dolly Parton.

Aunque suele considerarse una de las baladas románticas más famosas de la historia, su origen no está relacionado con una ruptura de pareja. Parton la compuso para Porter Wagoner, el cantante y presentador que la ayudó a impulsar su carrera dentro de la música country.

Dolly Parton escribió algunos de los mayores éxitos de la música country. IG dollyparton

Dolly Parton escribió I Will Always Love You como una despedida

Durante varios años, Dolly Parton formó parte de The Porter Wagoner Show, programa en el que logró darse a conocer ante un público más amplio. Con el paso del tiempo, la cantante comenzó a buscar mayor libertad creativa y quiso concentrarse en su trayectoria como solista.

Ante la negativa de Wagoner de aceptar su salida, Dolly Parton encontró una manera muy personal de comunicarle su decisión: escribió una canción. El 17 de junio de 1973 comenzó a grabar I Will Always Love You en el estudio B de RCA Studios, en Nashville.

Dolly Parton Grosby Group

Más que una canción de amor, la letra funcionaba como una carta de agradecimiento y despedida. Dolly reconocía la importancia que Porter había tenido en su vida profesional, pero también dejaba claro que necesitaba tomar otro camino.

Cuando se la cantó en su oficina, Wagoner se emocionó y terminó aceptando su decisión. Entre lágrimas, le dijo que era “la mejor canción que has escrito nunca”.

La artista le explicó que él había sido la inspiración del tema. Poco después, I Will Always Love You apareció oficialmente en 1974 y se convirtió en uno de los primeros grandes éxitos de la carrera en solitario de Dolly Parton.

Elvis Presley quiso grabar su propia versión

El éxito de la canción dentro de la música country despertó el interés de otros artistas. Uno de ellos fue Elvis Presley, quien quería interpretarla después de quedar cautivado por la composición.

Para Dolly Parton, escuchar el tema con la voz de Elvis habría sido un momento importante. No obstante, las negociaciones cambiaron cuando el representante del cantante, el coronel Tom Parker, pidió la mitad de los derechos de publicación.

Grosby

Parton decidió conservar el control de su obra y rechazó la propuesta, aunque sabía que una versión de Elvis podría darle todavía más popularidad. Años después recordó aquella decisión con estas palabras:

“Algo en mi corazón me decía, ‘No lo hagas’, y no lo hice”.

De esta manera, la grabación nunca se realizó. La compositora protegió los derechos de una canción que, tiempo después, se transformaría en uno de los mayores éxitos de la industria musical.

Whitney Houston convirtió la canción en un fenómeno mundial

Casi 20 años después de su lanzamiento original, I Will Always Love You encontró una nueva vida gracias a Whitney Houston. La cantante la interpretó para El guardaespaldas, película de 1992 que protagonizó junto a Kevin Costner.

Inicialmente, el tema elegido para una de las escenas finales era What Becomes of the Brokenhearted, de Jimmy Ruffin. El equipo cambió de planes porque la canción había sido utilizada recientemente en la película Tomates verdes fritos, estrenada en 1991.

Kevin Costner propuso entonces I Will Always Love You después de escuchar la versión grabada por Linda Ronstadt en 1975. A partir de esa interpretación comenzaron a trabajar en la adaptación que finalmente cantaría Whitney Houston.

Dolly Parton ayudó a completar la versión de El guardaespaldas

Al enterarse de que la canción estaría en la película, Dolly Parton se comunicó con el equipo para advertir que la versión de Linda Ronstadt no contenía los versos finales de la composición original.

Dolly Parton de joven Foto: Grosby

Esas líneas fueron incorporadas a la interpretación de Whitney Houston porque también ayudaban a reforzar la historia de los personajes. El resultado fue una balada con elementos de soul y pop, muy diferente al sonido country de la primera grabación.

La versión de Houston comenzó de manera íntima, con su voz prácticamente sola, y después creció hasta mostrar toda su potencia vocal. Gracias a esta interpretación, la canción llegó a una audiencia mundial y quedó ligada para siempre a una de las escenas más recordadas de El guardaespaldas.