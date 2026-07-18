"Merecías un mejor final", el emotivo mensaje de Mbappé a Didier Deschamps

Antes de disputar el partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026, Kylian Mbappé -uno de los favoritos para hacerse de una distinción individual en este torneo- despidió emotivamente a Didier Deschamps, quien vivirá su último partido al frente de la Selección de Francia.

Una vez que Francia cayó ante España en las Semifinales, el conjunto galo fue relegado a disputar el partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026, compromiso que se llevará a cabo en Miami ante Inglaterra, quienes cedieron su sitio en la Final ante un cuadro de Argentina que los sorprendió en la última media hora.

Despidiendo a su entrenador luego de 14 años al frente de Francia, Kylian Mbappé solamente brindó palabras de agradecimiento hacia su entrenador, mismo al que catalogó como el encargado de renacer a un país que ya suma dos títulos del mundo:

Hoy es tu último baile. Merecías un mejor final, pero hemos fallado. Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, tanto has sido un actor mayor del renacimiento de este equipo”.

Didier Deschamps y Kylian Mbappé durante el Mundial 2026 celebrado en México, Estados Unidos y Canadá. Reuters

Didier Deschamps es infravalorado en Francia

Fue el propio capitán de Francia quien aseguró que el mandamás que los llevó a las últimas dos finales de Copa del Mundo es poco valorado, sin embargo, apela a que el tiempo le dará el sitio que verdaderamente merece en la historia:

La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello… Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años”.

Finalmente, antes de saltar al campo de juego ante Inglaterra en busca de consagrarse como el máximo goleador del Mundial 2026 -momentáneamente- Kylian Mbappé agradeció a su mentor, Didier Deschamps, quien ya alzó la Copa del Mundo como jugador y entrenador:

Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país, y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos. Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros”.

BFG