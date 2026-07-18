"Merecías un mejor final", el emotivo mensaje de Mbappé a Didier Deschamps
Kylian Mbappé despidió emotivamente a Didier Deschamps, quien vivirá su último partido al frente de Francia durante el compromiso por el Tercer Lugar del Mundial 2026
Antes de disputar el partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026, Kylian Mbappé -uno de los favoritos para hacerse de una distinción individual en este torneo- despidió emotivamente a Didier Deschamps, quien vivirá su último partido al frente de la Selección de Francia.
Una vez que Francia cayó ante España en las Semifinales, el conjunto galo fue relegado a disputar el partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026, compromiso que se llevará a cabo en Miami ante Inglaterra, quienes cedieron su sitio en la Final ante un cuadro de Argentina que los sorprendió en la última media hora.
Despidiendo a su entrenador luego de 14 años al frente de Francia, Kylian Mbappé solamente brindó palabras de agradecimiento hacia su entrenador, mismo al que catalogó como el encargado de renacer a un país que ya suma dos títulos del mundo:
Hoy es tu último baile. Merecías un mejor final, pero hemos fallado. Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, tanto has sido un actor mayor del renacimiento de este equipo”.
Didier Deschamps es infravalorado en Francia
Fue el propio capitán de Francia quien aseguró que el mandamás que los llevó a las últimas dos finales de Copa del Mundo es poco valorado, sin embargo, apela a que el tiempo le dará el sitio que verdaderamente merece en la historia:
La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello… Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años”.
Finalmente, antes de saltar al campo de juego ante Inglaterra en busca de consagrarse como el máximo goleador del Mundial 2026 -momentáneamente- Kylian Mbappé agradeció a su mentor, Didier Deschamps, quien ya alzó la Copa del Mundo como jugador y entrenador:
Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país, y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos. Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros”.
BFG