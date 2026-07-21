¿Quién es Thea Booysen, la esposa de MrBeast?

El popular creador de contenido MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, comenzó una nueva etapa en su vida personal al contraer matrimonio con Thea Booysen. La pareja celebró una ceremonia privada que inició el 14 de julio de 2026 y se extendió durante varios días, compartiendo el momento únicamente con familiares y amigos cercanos.

Aunque millones de personas conocen la trayectoria del famoso youtuber, la historia de su ahora esposa ha despertado un gran interés entre sus seguidores, pues cuenta con una exitosa carrera en el mundo de los videojuegos, la literatura y la academia.

Foto: Instagram Thea Donaldson

¿Quién es Thea Booysen?

Thea Booysen nació en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 5 de diciembre de 1997, y actualmente tiene 27 años. Con el paso de los años ha construido una carrera propia que va mucho más allá de su relación con MrBeast.

En internet es conocida como TheaBeasty, nombre con el que ha ganado popularidad como creadora de contenido, streamer y comentarista de deportes electrónicos.

Foto: Instagram Thea Donaldson

¿Cómo comenzó su carrera en el mundo de los videojuegos?

Booysen inició su camino como streamer en 2016, especializándose en videojuegos, especialmente en títulos de cartas. Su presencia en plataformas como Twitch y YouTube le permitió convertirse en una figura reconocida dentro de la comunidad gamer.

Además de crear contenido, también participa activamente en la industria de los eSports como copropietaria de la organización sudafricana Nixuh, consolidando así una carrera independiente dentro del entretenimiento digital.

Foto: Instagram Thea Donaldson

¿Qué estudios tiene la esposa de MrBeast?

Además de su faceta como influencer, Thea destaca por su preparación académica. Estudió Derecho y Psicología, carreras que concluyó de manera simultánea, y posteriormente obtuvo una Maestría en Neuropsicología Cognitiva Humana en la Universidad de Edimburgo.

Su interés por el aprendizaje ha sido una de las cualidades que el propio Jimmy Donaldson ha dicho admirar, señalando que esa pasión por seguir creciendo ha fortalecido su relación.

Foto: Instagram Thea Donaldson

En 2022 publicó su primera novela de ciencia ficción, "The Marked Children", proyecto en el que trabajó durante varios años mientras continuaba con sus estudios universitarios.

La obra está dirigida al público juvenil y narra la historia de un adolescente cuya vida cambia por completo tras descubrir un misterioso símbolo en su brazo, convirtiéndose en uno de los logros personales que más orgullo le ha generado.

¿Cómo se conocieron MrBeast y Thea Booysen?

La historia de amor comenzó en 2022, cuando Jimmy Donaldson viajó a Sudáfrica para participar en un proyecto relacionado con la Antártida. Durante esa visita, un amigo en común organizó una reunión en la que ambos coincidieron por primera vez.

Desde aquel encuentro encontraron intereses en común, como la ciencia, los videojuegos y el aprendizaje constante. Lo que inició como una relación a distancia terminó fortaleciéndose hasta que Thea se mudó a Estados Unidos para vivir con el creador de contenido.

¿Cuándo se comprometieron y celebraron su boda?

El compromiso fue anunciado el 25 de diciembre de 2024, cuando MrBeast sorprendió a Thea con un anillo durante una reunión familiar de Navidad. Tras varios meses de preparativos, la pareja finalmente llegó al altar en julio de 2026 mediante una celebración privada, lejos de los reflectores.

Foto: Instagram Thea Donaldson

Con este matrimonio, Jimmy Donaldson y Thea Booysen consolidan una relación que ha llamado la atención de millones de seguidores, no solo por la fama del youtuber, sino también por la destacada trayectoria profesional y académica de quien hoy es su esposa.