El tremendo error de MrBeast con el Mundial 2026 que desató las burlas en redes sociales

Mientras que la Selección de Estados Unidos aseguraba su lugar en los octavos de final del Mundial 2026 tras ganarle a Bosnia, el famoso creador de contenido Jimmy Donaldson, mejor conocido a nivel mundial como MrBeast, se convirtió en el centro de la polémica y las risas en las plataformas digitales tras cometer un error deportivo respecto al torneo de fútbol más importante del planeta.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el youtuber publicó un breve y mensaje de apoyo para el conjunto de las barras y las estrellas luego de su triunfo que decía: "USA IS GONNA WIN THE SUPER CUP" (Estados Unidos va a ganar la Supercopa).

La publicación rápidamente alcanzó los 6 millones de visualizaciones, pero no por el fervor patriótico de su predicción, sino por el evidente fallo de nomenclatura que activó de inmediato el sistema de notas de contexto de la red social para aclarar que el torneo en curso es la Copa del Mundo de la FIFA y no el certamen de clubes europeos organizado por la UEFA.

Estados Unidos se está convirtiendo en una revelación en la presente edición del torneo luego de haber avanzando en su grupo como líderes y ahora estar encaminados en la ronda de los octavos de final.

"Este idiota": Usuarios critican el nulo conocimiento de MrBeast

El error de MrBeast no pasó desapercibida para los seguidores del futbol, tanto de Estados Unidos como a nivel mundial, especialmente de estos últimos quienes consideran que Estados Unidos no merecía la sede de otra Copa del Mundo dado que aún no es un deporte tan popular como si lo es en otras naciones.

La caja de comentarios de MrBeast se inundó de críticas directas, memes y burlas que ponían en entredicho el entendimiento que los ciudadanos estadunidenses tienen sobre este deporte.

Entre las respuestas más destacadas de los usuarios, la cuenta Quesdilla de Verdades arremetió al comentar: “Supercopa, este idiota”.

Asimismo, otras cuentas aprovecharon la oportunidad para evidenciar el estereotipo norteamericano frente al futbol internacional; el usuario MATT publicó con ironía: “Los ciudadanos de EE. UU. y su conocimiento sobre el fútbol”. Por su parte, la cuenta K T A_R_T_H_U_R se sumó a las burlas escribiendo: “Así que Estados Unidos ha estado jugando una copa diferente”.