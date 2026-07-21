Muere Plas Johnson, el saxofonista que inmortalizó el tema de "La Pantera Rosa"

El mundo de la música está de luto tras el fallecimiento del legendario saxofonista Plas Johnson, reconocido por interpretar el inolvidable solo del tema principal de "La Pantera Rosa". El músico estadounidense murió el 15 de julio a los 94 años, de acuerdo con información difundida por la emisora KKJZ de Los Ángeles.

Con una trayectoria de varias décadas, Johnson dejó una huella imborrable tanto en el jazz como en la industria musical, convirtiéndose en uno de los músicos de sesión más respetados de su generación.

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¿Quién fue Plas Johnson?

Nacido en Luisiana, Plas Johnson creció en un ambiente musical gracias a que su padre también era saxofonista profesional. Sus primeros pasos estuvieron ligados al jump blues y al R&B, géneros que le abrieron las puertas para convertirse en un solicitado músico de estudio y de presentaciones en vivo.

A lo largo de su carrera colaboró con grandes figuras de la música como Frank Sinatra, Nat "King" Cole, Ella Fitzgerald y Barbra Streisand, consolidando una reputación basada en su talento y versatilidad.

¿Por qué su interpretación de "La Pantera Rosa" se volvió histórica?

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con la banda sonora de la película "La Pantera Rosa", estrenada en 1963 y protagonizada por Peter Sellers como el inspector Jacques Clouseau.

El compositor Henry Mancini creó la célebre melodía pensando en el estilo de Johnson, cuyo inconfundible solo de saxofón terminó convirtiéndose en uno de los temas instrumentales más reconocibles de la historia del cine.

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¿Qué papel tuvo dentro de The Wrecking Crew?

Plas Johnson formó parte de The Wrecking Crew, el prestigioso grupo de músicos de sesión de Los Ángeles que participó en cientos de grabaciones para importantes artistas y productores.

Gracias a su experiencia, era frecuente que fuera convocado para grabar en estudio, aunque en muchas ocasiones su participación no aparecía acreditada en los discos.

En un documental estrenado en 2008 sobre The Wrecking Crew, Johnson recordó que muchos músicos de estudio no recibían el crédito que merecían, e incluso en algunos proyectos tampoco obtenían la compensación económica correspondiente.

El saxofonista lamentó que, mientras ellos daban forma al sonido de numerosas producciones, otras agrupaciones terminaban recibiendo el reconocimiento público por ese trabajo.

Además de su extensa carrera en los estudios de grabación, Plas Johnson integró durante 15 años la banda del popular programa de televisión conducido por Merv Griffin, reafirmando su lugar como una de las figuras más influyentes del jazz y la música estadounidense.