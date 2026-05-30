¿Habrán más muertes? El ÚLTIMO episodio de Euphoria 3 ya tiene hora de estreno

La tercera temporada de Euphoria llega a su final y los fans ya cuentan las horas para descubrir qué ocurrirá con Rue y el resto de los personajes.

Después de una temporada marcada por nuevos conflictos, giros inesperados y varias historias llevadas al límite y una muerte de uno de los personajes principales, el episodio 8 será el encargado de cerrar este capítulo de la serie creada por Sam Levinson.

La expectativa es especialmente alta porque el episodio anterior dejó varias preguntas abiertas y porque este nuevo capítulo marcará un récord dentro de la propia producción.

Si no quieres perderte el desenlace, aquí te contamos a qué hora se estrena el episodio 8 de Euphoria temporada 3, dónde verlo y qué adelanta HBO sobre la historia.

¿A qué hora se estrena el episodio 8 de Euphoria 3 en HBO Max? Todo esto pasará en el final de temporada HBO Max

¿A qué hora se estrena el episodio 8 de Euphoria temporada 3?

El episodio 8 de Euphoria se estrenará el domingo 31 de mayo de 2026 a través de HBO Max.

El capítulo lleva por título In God We Trust ("En Dios confiamos") y será el último episodio de la tercera temporada.

Además, se convertirá en el episodio más largo de toda la serie, con una duración aproximada de 93 minutos.

Estos son los horarios de estreno por país:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m. del lunes 1 de junio.

Como ha ocurrido con el resto de la temporada, el episodio estará disponible exclusivamente a través de HBO Max.

¿A qué hora se estrena el episodio 8 de Euphoria 3 en HBO Max? Todo esto pasará en el final de temporada HBO Max

¿Qué pasará en el episodio 8 de Euphoria?

HBO todavía mantiene bajo reserva gran parte de la historia, pero el avance oficial ofrece algunas pistas sobre los acontecimientos que marcarán el final de temporada.

Uno de los focos principales volverá a ser Rue, interpretada por Zendaya.

Después de los eventos ocurridos en el episodio anterior, la protagonista deberá enfrentar las consecuencias de sus decisiones y lidiar con los problemas que la rodean.

Otro personaje que tendrá un papel importante será Cassie, cuya vida cambió radicalmente tras los sucesos del capítulo 7.

Mientras tanto, el conflicto entre el jefe criminal Alamo y las autoridades parece acercarse a un punto decisivo, con varios personajes atrapados en medio de la situación.

El adelanto también confirma el regreso de Ali, interpretado por Colman Domingo.

Las imágenes muestran una conversación entre él y Rue que recupera uno de los elementos más característicos de la serie: las reflexiones sobre la culpa, las segundas oportunidades y la naturaleza humana.

Todo apunta a que el episodio combinará momentos de tensión con escenas centradas en las relaciones personales que han definido la historia desde sus primeras temporadas.

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¿Será el final definitivo de Euphoria?

Además de las dudas sobre la trama, existe otra pregunta que ha comenzado a circular entre los seguidores de la serie: ¿este será el último episodio de Euphoria para siempre?

Los rumores crecieron después del capítulo 7, especialmente porque varias historias parecen acercarse a una conclusión importante.

Sin embargo, hasta ahora HBO NO ha confirmado una cuarta temporada, pero tampoco ha anunciado el final oficial de la serie.

Esa incertidumbre ha provocado que muchos espectadores vean este episodio como algo más que un simple cierre de temporada.