Dakota Johnson habría confirmado su romance con Role Model con este tierno gesto

Dakota Johnson vuelve a estar en el centro de atención, esta vez no por un nuevo proyecto en el cine, sino por los rumores de una posible relación sentimental. Desde su separación de Chris Martin, líder de Coldplay, los medios han seguido de cerca su vida personal, y en los últimos meses, su nombre se ha vinculado a un joven artista emergente.

La actriz, conocida por películas como Cincuenta sombras de Grey, fue vista recientemente en actitud cercana con el cantante Role Model, cuyo nombre real es Tucker Pillsbury. La especulación creció después de que compartieran una cena en Los Ángeles, encendiendo las alarmas sobre un nuevo romance en Hollywood.

Dakota Johnson estaría estrenando romance

El cierre de su relación con Chris Martin marcó el fin de un capítulo de casi ocho años. Ambos comenzaron su historia en 2017 y estuvieron comprometidos hasta su ruptura en 2025. Aunque mantuvieron una relación discreta, su separación fue noticia por el largo tiempo que compartieron juntos.

Poco tiempo después de que se conociera la noticia del fin de su compromiso con el vocalista de Coldplay, Johnson fue captada acompañada de Tucker Pillsbury, de 28 años, durante una cena con amigos.

Las imágenes, difundidas por el portal TMZ, mostraban a la actriz y al cantante en una actitud cercana y afectuosa, lo que generó un gran revuelo en redes sociales y medios de espectáculos.

La cena mencionada no fue un hecho aislado. El pasado jueves 22 de enero, Dakota Johnson y Role Model fueron vistos nuevamente cenando juntos, esta vez tomados de la mano, mientras paseaban por las calles de Los Ángeles. Aunque ninguno ha hecho declaraciones públicas sobre su vínculo, las imágenes sugieren que la relación podría estar avanzando.

Según TMZ, “las dos estrellas se volvieron muy cercanas” durante aquel primer encuentro. A pesar de la falta de confirmación oficial, su aparición constante en lugares públicos indica que el vínculo entre ambos podría ser más que una simple amistad.

¿Quién es Role Model?

El nombre de Tucker Pillsbury comenzó a ganar reconocimiento bajo el alias de Role Model, con una propuesta musical que fusiona pop alternativo suave con toques de R&B. Entre sus canciones más populares se encuentran Sally y When The Wine Runs Out, que le han permitido conectar especialmente con el público de la Generación Z.

En 2023, el cantante mantuvo una relación con la influencer y youtuber Emma Chamberlain, lo que también lo puso en la mira mediática. Su estilo introspectivo y letras cargadas de emociones han sido clave para atraer a una audiencia joven, que lo sigue en redes sociales y plataformas de streaming.

El cantante también ha tenido la oportunidad de compartir pantalla con actrices de renombre. En 2026 formará parte del elenco de Good Sex, una película protagonizada por Natalie Portman y Mark Ruffalo, en la que también participará Dakota Johnson. Esta coincidencia ha despertado aún más el interés del público, ya que compartirán créditos en una producción con grandes nombres del cine.

