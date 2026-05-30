¿Carlos Bonavides tiene problemas económicos? Esto dijo sobre la Pensión Bienestar

Carlos Bonavides, reconocido actor de la televisión mexicana por dar vida a Huicho Domínguez, volvió a defender su derecho a recibir la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

No es la primera vez que el actor aborda este tema, ya que en distintas ocasiones ha sido cuestionado por recibir este apoyo económico. Mientras algunas personas critican que figuras públicas accedan al beneficio, otras consideran que se trata de un derecho al que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos puede acceder.

Durante una entrevista para el programa De Primera Mano, Bonavides explicó por qué decidió solicitar este apoyo.

“Yo la solicité porque la necesito y porque cada que me la dan me cae muy bien”, señaló.

Carlos Bonavides defiende su derecho a recibir la Pensión Bienestar

Carlos Bonavides aseguró que miles de personas han solicitado este apoyo y destacó que se trata de un derecho establecido por la Constitución.

“La solicito porque todo mundo la ha solicitado, todo mundo, en todos los aspectos de todos los ambientes la han solicitado porque es un derecho constitucional y porque negarlos, porque ese dinero pertenece a nosotros…”

Sus declaraciones surgieron luego de que nuevamente fuera cuestionado sobre la pertinencia de que artistas y personalidades públicas reciban este beneficio social.

Carlos Bonavides responde a las críticas por recibir la Pensión Bienestar Foto: Cuartoscuro.com

¿Carlos Bonavides tiene problemas económicos?

Al ser cuestionado sobre su situación financiera, el actor aclaró que afortunadamente se encuentra bien económicamente y que continúa activo profesionalmente.

Incluso adelantó que próximamente impartirá un curso de actuación en Guadalajara.

“Voy a empezar un curso en Guadalajara, 11, 12 y 13 de junio de actuación”, señaló.

Carlos Bonavides responde a las críticas por recibir la Pensión Bienestar Foto: Cuartoscuro.com

¿Qué es la Pensión Bienestar y quiénes pueden recibirla?

La Pensión para el Bienestar es un programa social dirigido a personas adultas mayores de 65 años, mujeres de 60 a 64 años inscritas en programas específicos y personas con discapacidad que cumplan los requisitos establecidos.

El apoyo económico se entrega de manera bimestral y el trámite puede realizarse en los Módulos de Bienestar habilitados por las autoridades.

La discusión sobre quiénes deberían recibir este apoyo ha generado debate en distintas ocasiones, especialmente cuando figuras públicas revelan que forman parte del padrón de beneficiarios. Sin embargo, personalidades como Carlos Bonavides han reiterado que se trata de un derecho constitucional al que pueden acceder quienes cumplen con los criterios establecidos.