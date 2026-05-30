Star Wars pierde a una de sus creadoras: muere Marcia Lucas a los 80 años

El universo de Star Wars está de luto. La saga creada por George Lucas perdió a una de las figuras clave detrás de su éxito: Marcia Lucas, la editora cuyo trabajo fue fundamental para construir el ritmo y la narrativa que cautivó a millones de fanáticos alrededor del mundo.

Marcia Lucas falleció a los 80 años de edad. Su legado permanece vivo gracias a su participación en la trilogía original de Star Wars, considerada una de las franquicias cinematográficas más importantes de todos los tiempos.

¿De qué murió Marcia Lucas?

La noticia fue confirmada por un abogado de la familia. De acuerdo con los primeros reportes, Marcia Lucas falleció el miércoles 27 de mayo a causa de un cáncer metastásico.

La reconocida editora murió en su hogar en California, Estados Unidos, rodeada de sus seres queridos, quienes la acompañaron hasta sus últimos momentos.

¿Quién fue Marcia Lucas?

Marcia Lou Griffin, mejor conocida como Marcia Lucas, nació en California, Estados Unidos. Su nombre quedó grabado en la historia del cine gracias a su trabajo de montaje en Star Wars: Una nueva esperanza (1977), El Imperio contraataca (1980) y El retorno del Jedi (1983).

Su talento fue reconocido por la Academia de Hollywood cuando ganó el Premio Oscar a Mejor Montaje por Star Wars: Una nueva esperanza, galardón que compartió con otros dos editores.

Aunque muchos la recuerdan por su trabajo en la galaxia muy, muy lejana, Marcia Lucas también colaboró con el reconocido director Martin Scorsese en películas como Alicia ya no vive aquí, Taxi Driver y New York, New York.

¿Qué pasó entre George Lucas y Marcia Lucas?

Marcia Lou Griffin conoció a George Lucas mientras ambos estudiaban cine en la Universidad del Sur de California (USC).

La pareja contrajo matrimonio en 1969 y años después adoptó a su hija Amanda Lucas, en 1981. Sin embargo, la relación llegó a su fin y se separaron el 13 de junio de 1983, poco después del estreno de Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi.

Lejos de su relación con el creador de Star Wars, Marcia Lucas dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica gracias a su talento para la edición, una labor que ayudó a dar forma a una de las sagas más influyentes de la historia del cine.

Su legado seguirá vivo en cada generación de seguidores que continúe descubriendo la magia de Star Wars.