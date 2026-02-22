Hospitalizan a Emmanuel previo a concierto en Jardines de México; cantante aclara estado de salud

Emmanuel compartió un mensaje esta tarde para aclarar los motivos que le impidieron presentarse junto a Mijares este fin de semana en Jardines de México, en Morelos, revelando que una crisis de salud lo llevó al hospital.

A través de un comunicado personal dirigido a sus seguidores y a la prensa, el intérprete de La chica de humo confirmó que su ausencia no fue planeada, sino consecuencia de un cuadro severo de vértigo que se manifestó momentos antes de subir a la tarima.

Una crisis de último minuto

El artista de 70 años detalló que todo estaba listo para el espectáculo, pero su cuerpo le impidió continuar.

"No pude salir yo con él porque en último momento, a última hora, tuve un problema de vértigo", explicó Emmanuel con voz pausada pero tranquila.

El cantante fue enfático al describir la incapacidad física que provoca este padecimiento, señalando que "el vértigo anula completamente al personaje", lo que hizo imposible que pudiera mantenerse en pie y ofrecer la calidad de show al que tiene acostumbrado a su público.

El reconocimiento a Mijares

Ante la emergencia médica, el peso del espectáculo recayó totalmente en los hombros de Manuel Mijares. Emmanuel dedicó una parte significativa de su mensaje para agradecer y enaltecer la profesionalidad de su compañero de gira y amigo personal.

"Amigo que ayer salió a cantar a Jardines de México en solitario... se presentó valientemente, cantó todo y espero que lo hayan recibido con mucho cariño", expresó el cantante, reconociendo el esfuerzo de Mijares por salvar la velada ante los miles de asistentes en el recinto de Morelos.

"Ya estoy bien", dice Emmanuel

Para tranquilidad de sus fanáticos y los medios de comunicación que reportaron la noticia con preocupación, Emmanuel confirmó que la crisis fue controlada.

El cantante dio la actualización más esperada: "Ya estoy bien... estoy saliendo del hospital".

Con estas palabras, descartó complicaciones mayores y aseguró que su regreso a los escenarios es inminente. Agradeció las muestras de afecto recibidas en las últimas horas, cerrando su intervención con una promesa de reencuentro.

"Ya estaré con ustedes nuevamente cantando... nos vemos en el próximo show".

Por el momento, no se han anunciado cambios en las próximas fechas de la gira, por lo que se espera que el dúo retome sus actividades con normalidad una vez que Emmanuel complete su reposo.