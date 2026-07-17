Laura Zapata revela las primeras palabras de Aylín Mujica tras la muerte de su hijo

La actriz mexicana Laura Zapata rompió el silencio mediático y reveló las primeras palabras de Aylín Mujica tras la trágica muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez. La experimentada villana de telenovelas se comunicó directamente con su colega para ofrecer sus condolencias en medio del luto familiar.

Las declaraciones exclusivas surgieron durante una entrevista reciente para el canal digital Canela TV. La intérprete relató su acercamiento inmediato al conocer la fatídica noticia sobre el productor musical de 30 años de edad. Zapata buscó transmitir todo su respaldo emocional a la presentadora cubana.

Aylín Mujica en la presentación de una obra de teatro. Foto: Cuartoscuro

La hermana de Thalía confesó la crudeza de la conversación telefónica y detalló el profundo golpe anímico que enfrenta la conductora. "Está destrozada. O sea, textualmente está destrozada, como me imagino que cualquier madre estaría", declaró la artista frente a las cámaras de la plataforma de streaming.

El contacto entre ambas figuras del espectáculo ocurrió en las horas posteriores a la confirmación oficial del deceso. La actriz mexicana dimensionó la magnitud de la tragedia familiar y admitió la absoluta falta de palabras adecuadas para consolar una pérdida de semejante naturaleza.

Empatía maternal y mensajes de fe

Durante la charla televisiva, Zapata narró los detalles de su mensaje de aliento hacia la conductora de la cadena Telemundo. Trató de brindar un soporte espiritual ante el devastador panorama. Comparó el sufrimiento actual de su compañera con figuras religiosas para dimensionar el impacto de la partida.

"Me puse en contacto con ella para darle mis condolencias a ella y a su familia", explicó la estrella de televisión. Agregó palabras de fe para acompañar el duelo de su amiga: "Le dije que nada puede comparar este dolor y que se unifica su dolor al dolor de la Virgen cuando estuvo al pie de la cruz".

Laura Zapata en la presentación del musical: Cabaret. Foto: Cuartoscuro

La noticia del deceso sacudió profundamente las fibras más íntimas de la actriz. La tragedia la impulsó a reflexionar sobre su propia maternidad y vulnerabilidad. Actuó de inmediato para contactar a sus propios hijos y recordarles el inmenso amor que siente por ellos.

"Yo me puse en sus zapatos", relató la intérprete con evidente consternación. "Inmediatamente le mandé mensajes a mis hijos que los quería, que los amaba, que los adoraba, que se cuidaran por favor por el amor de Dios". Catalogó el fallecimiento del joven como un suceso incomprensible y dolorosísimo.

El fin de la rivalidad televisiva

La empatía demostrada por Zapata coronó un proceso de reconciliación pública entre ambas celebridades. Las famosas compartieron pantalla en la segunda temporada del polémico reality show Secretos de Villanas. En ese formato, las dos personalidades chocaron constantemente por marcadas diferencias del pasado.

Al inicio de las grabaciones, la conductora cubana visualizó un escenario caótico por la participación de la mexicana. Mujica pensó que la convivencia bajo el mismo techo resultaría un auténtico infierno. Los conflictos previos entre las estrellas pronosticaban una temporada llena de tensiones mediáticas.

Laura Zapata y Aylín Mujica compartiendo escenario. Foto: Cuartoscuro

Pese a los pronósticos negativos, la producción funcionó como un catalizador positivo para su relación personal. Las dos artistas sostuvieron conversaciones frontales, resolvieron sus múltiples desacuerdos y lograron limar asperezas ante las cámaras. La experiencia fortaleció su vínculo dentro y fuera de los foros de grabación.

Meses después de la culminación del programa, coincidieron nuevamente en emisiones de televisión y demostraron una convivencia cordial. Esa madurez emocional permitió a Zapata convertirse en una de las primeras figuras del medio artístico en brindar soporte real y directo a Mujica en su etapa más oscura.