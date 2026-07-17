Así fue la primera aparición de Aylín Mujica en redes tras la muerte de su hijo

Desde que se dio a conocer la muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, la actriz había permanecido completamente alejada de las redes sociales y sin hacer declaraciones públicas.

Mientras enfrentaba los trámites tras el fallecimiento del joven en Barbados, la actriz optó por el silencio. Sin embargo, en las últimas horas hizo su primera aparición pública en redes sociales con un mensaje que dejó ver el difícil momento que atraviesa.

Aunque fueron apenas unas palabras, bastaron para reflejar el profundo dolor que vive tras perder a su hijo.

El mensaje con el que Aylín Mujica reapareció en redes

La primera reacción pública de la actriz ocurrió en una publicación realizada por el programa Al Rojo Vivo, de Telemundo, donde se informó sobre el fallecimiento de Mauro Menéndez.

En el mensaje, la producción expresó sus condolencias a la actriz y pidió respeto para la privacidad de la familia mientras enfrenta esta dolorosa pérdida.

La publicación fue acompañada por el siguiente texto:

Fallece el hijo de Aylín Mujica, Mauro Menéndez. Nuestras más sinceras condolencias a ella y toda su familia.

Fue precisamente en ese espacio donde apareció el primer mensaje de la actriz desde que comenzó la tragedia.

Aylín respondió directamente a la publicación con unas palabras que rápidamente conmovieron a cientos de usuarios.

Muchas gracias familia, sólo puedo decir que estoy devastada, escribió la actriz, acompañando el mensaje con un emoji de corazón roto.

La respuesta provocó una nueva ola de mensajes de apoyo por parte de seguidores, amigos y compañeros del medio artístico, quienes le expresaron su solidaridad en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Aylín Mujica reacción a post de Instagram Instagram

¿Por qué Aylín Mujica dejó Colombia?

Horas antes de esa publicación, la actriz había tenido que abandonar Colombia de manera inesperada.

Aylín se encontraba en Bogotá participando en las grabaciones de la nueva temporada de Top Chef VIP, reality culinario producido por Telemundo, cuando recibió la noticia del fallecimiento de su hijo.

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, la actriz dejó inmediatamente las grabaciones para viajar a Barbados, lugar donde murió Mauro Menéndez.

Aylín Mujica Foto: Cuartoscuro

La comunicadora explicó que Aylín llegó a la isla pocas horas después de salir de Colombia para iniciar los trámites correspondientes y reconocer el cuerpo de su hijo antes de trasladarlo a Miami.

El difícil momento que enfrenta la actriz

Durante una intervención en el programa de radio Lubox TV, Mandy Fridmann aseguró que la vida de la actriz cambió por completo en cuestión de horas.

Según explicó, Aylín viajó a Barbados para cumplir con el proceso legal que implica reconocer el cuerpo de Mauro y realizar los trámites necesarios para llevarlo de regreso a Estados Unidos.

La periodista también comentó que los otros dos hijos de la actriz, Alejandro y Violeta, permanecen en Miami esperando el regreso de su madre mientras concluyen las diligencias.

La propia Fridmann describió a la actriz como una mujer completamente destrozada por la pérdida.

¿Qué se sabe de la muerte de Mauro Menéndez?

Los primeros reportes señalan que Mauro Menéndez Mujica falleció durante un viaje a Barbados.

El joven, quien tenía entre 30 y 31 años y se desempeñaba como DJ, habría sufrido complicaciones derivadas de una neumonía que presuntamente terminó provocándole un infarto.

Hasta el momento, la familia no ha dado más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento y ha preferido manejar el proceso con discreción.

Mauro Menéndez IG

La noticia fue revelada inicialmente por la periodista Mandy Fridmann y posteriormente confirmada tanto por el programa En Casa con Telemundo como por el padre de Mauro.

El padre de Mauro también compartió su dolor

Osamu Menéndez, expareja de Aylín Mujica y padre de Mauro, también utilizó sus redes sociales para expresar el difícil momento que vive la familia.

A través de Facebook explicó que viajaba para buscar el cuerpo de su hijo y agradeció las muestras de cariño que comenzó a recibir.

Perdónenme, no puedo hablar. Mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo, escribió.

Seguidores, amigos y colegas del medio artístico respondieron a sus palabras con mensajes de apoyo y solidaridad, reconociendo el enorme dolor que representa la pérdida de un hijo.

Aunque Aylín Mujica no ha emitido un comunicado oficial ni ha dado entrevistas sobre lo ocurrido, su breve comentario en redes sociales confirmó el estado emocional que atraviesa.

Osamu Menéndez rompió el silencio con un desgarrador mensaje tras el fallecimiento de su hijo. IG

Por ahora, la actriz permanece enfocada en despedir a Mauro Menéndez y acompañada por su familia, mientras recibe el respaldo de miles de personas que han seguido de cerca este difícil episodio de su vida.