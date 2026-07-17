"¿Cómo le explico que su hermano no está?": el devastador mensaje tras la muerte de Mauro Menéndez

La muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz Aylín Mujica, continúa generando reacciones entre familiares, amigos y seguidores. A medida que transcurren las horas, nuevas muestras de dolor han salido a la luz y una de las que más ha llamado la atención fue la publicada por Yory Gómez, esposa de Osamu Menéndez.

Con un extenso mensaje en redes sociales, Yory expresó el cariño que siempre sintió por Mauro y el vacío que dejó su partida. Sus palabras rápidamente se llenaron de mensajes de apoyo por parte de usuarios que siguieron de cerca la tragedia que vive la familia.

"¿Cómo le explico que su hermano ya no está?": la desgarradora confesión

En su publicación, Yory Gómez habló del difícil momento que atraviesan y, sobre todo, de la complicada tarea de explicar la pérdida al pequeño Oliver.

La esposa de Osamu confesó que aún no encuentra la forma de decirle que ya no volverá a ver a su hermano mayor.

¿Cómo le explico a Oliver que no volverás, que ya no habrá un abrazo tuyo de esos sinceros, apretados? ¿Cómo le explico que su hermano mayor ya no está?, escribió.

También recordó el lugar que Mauro ocupaba dentro de la familia y aseguró que siempre lo consideró como un hijo más.

Entre los recuerdos que compartió, destacó la alegría con la que el joven llegaba a casa y los momentos cotidianos que ahora cobran un significado especial.

Sabes que para mí eras otro hijo. Me quedo con tu sonrisa explosiva, con esa dulzura en tu mirada y con ese 'Yory, qué rico te quedó esta comida'. ¿Cómo podemos continuar sabiendo que no estás? Demasiado dolor, expresó.

Su publicación conmovió a cientos de usuarios, quienes dejaron mensajes de solidaridad para toda la familia.

Publicación de Yory Gómez Instagram

Aylín Mujica reapareció con un breve, pero doloroso mensaje

Mientras tanto, Aylín Mujica hizo su primera aparición en redes sociales desde que ocurrió la tragedia.

La actriz no publicó un comunicado en sus perfiles personales, pero sí respondió a una publicación realizada por el programa Al Rojo Vivo, de Telemundo, donde se confirmó el fallecimiento de Mauro Menéndez y se enviaron condolencias a la familia.

En ese espacio, Aylín escribió unas palabras que reflejaron el difícil momento que atraviesa.

Muchas gracias familia, sólo puedo decir que estoy devastada, comentó junto a un emoji de corazón roto.

Aylín Mujica reacción a post de Instagram Instagram

El mensaje fue suficiente para que miles de seguidores le enviaran nuevas muestras de cariño y apoyo.

La actriz dejó Colombia para viajar a Barbados

Antes de pronunciarse en redes sociales, Aylín Mujica tuvo que abandonar de manera inesperada Colombia.

La actriz se encontraba en Bogotá participando en las grabaciones de la nueva temporada de Top Chef VIP cuando recibió la noticia del fallecimiento de su hijo.

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, Aylín viajó de inmediato a Barbados, lugar donde murió Mauro Menéndez, para reconocer el cuerpo e iniciar los trámites necesarios para trasladarlo posteriormente a Miami.

Aylín Mujica estaba en Colombia cuando recibió la noticia que la llevó a viajar a Barbados Especial

La comunicadora explicó que la actriz llegó a la isla pocas horas después de salir de Colombia y que desde entonces ha permanecido enfocada en resolver todos los procedimientos legales.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Mauro Menéndez?

Los primeros reportes indican que Mauro Menéndez falleció durante un viaje a Barbados.

El joven, quien desarrollaba su carrera como DJ, habría presentado complicaciones derivadas de una neumonía que presuntamente terminó provocándole un infarto.

Hasta ahora, la familia no ha dado más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento y ha preferido mantener en privado este proceso.

Mauro Menéndez construyó una carrera como productor musical bajo el nombre artístico MAAHEZ. IG

La noticia fue dada a conocer inicialmente por la periodista Mandy Fridmann y posteriormente confirmada por el programa En Casa con Telemundo y por el propio Osamu Menéndez.

El dolor une a la familia

El padre de Mauro también compartió un breve mensaje tras enterarse de la tragedia.

A través de Facebook, Osamu Menéndez explicó que se dirigía a buscar el cuerpo de su hijo y agradeció las condolencias que comenzó a recibir.

Ahora, tanto las palabras de Aylín Mujica como el emotivo mensaje de Yory Gómez muestran el profundo impacto que ha tenido la muerte de Mauro Menéndez en toda la familia.

Mientras continúan los trámites para despedir al joven, las redes sociales siguen llenándose de mensajes de apoyo para la actriz cubana y sus seres queridos, quienes enfrentan uno de los momentos más difíciles de sus vidas.