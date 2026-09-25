¿Quién es quién en La bola negra, la película de Los Javis?

La bola negra, el nuevo largometraje de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, continúa sumando reconocimientos antes de su llegada a los cines. La cinta fue distinguida con el People’s Choice Award del Festival Internacional de Cine de Toronto 2026, uno de los reconocimientos que otorga directamente el público del certamen.

La película también tuvo una participación destacada en Cannes, donde sus directores obtuvieron el premio a Mejor Dirección, compartido con Paweł Pawlikowski por Fatherland. Además, fue seleccionada por España como su representante para competir en los Oscar 2027.

Con una historia que se desarrolla en tres momentos distintos de la historia española, el filme reúne a un elenco encabezado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Penélope Cruz, Glenn Close y Lola Dueñas.

Foto: Netflix

¿De qué trata La bola negra?

La película sigue a tres hombres cuyas historias ocurren en 1932, 1937 y 2017, respectivamente. Aunque pertenecen a épocas diferentes, sus experiencias están relacionadas por temas como el deseo, la identidad, los secretos familiares y aquello que permanece oculto de una generación a otra.

La primera historia ocurre en 1932, mientras que la segunda se desarrolla durante la Guerra Civil Española. La última llega hasta 2017 y permite descubrir cómo algunos acontecimientos del pasado continúan teniendo consecuencias décadas después.

Uno de los elementos centrales de la producción es precisamente esa conexión entre épocas. A través de sus protagonistas, la cinta explora las consecuencias de los silencios familiares y de aquellas relaciones que, en determinados momentos históricos, tuvieron que permanecer escondidas.

Foto: Netflix

¿Qué relación tiene la película con Federico García Lorca?

El título de la película tiene su origen en una obra que Federico García Lorca dejó inconclusa y que también llevaba por nombre La bola negra.

El poeta escribió solamente algunas páginas de aquel proyecto antes de su muerte en 1936. Los Javis tomaron ese fragmento como inspiración para desarrollar una nueva historia cinematográfica junto con el dramaturgo Alberto Conejero.

Sin embargo, la producción no pretende ser una biografía de Lorca ni una adaptación directa de aquella obra. El texto inconcluso funciona como punto de partida para construir una ficción que recorre diferentes generaciones y aborda temas relacionados con la identidad, el deseo y la memoria.

La figura del escritor también está vinculada con uno de los personajes de la cinta: Rafael Rodríguez Rapún, interpretado por Miguel Bernardeau, quien fue secretario y compañero sentimental de Lorca durante los últimos años de su vida.

¿Quién es quién en La bola negra?

El reparto reúne a reconocidos actores y a intérpretes que debutan en el cine. Cada uno participa en las diferentes líneas temporales que conforman la historia.

Guitarricadelafuente interpreta a Sebastián, uno de los protagonistas de la historia ambientada en 1937.

Miguel Bernardeau da vida a Rafael Rodríguez Rapún, personaje relacionado con Federico García Lorca.

Carlos González interpreta a Alberto, protagonista de la historia situada en 2017.

Milo Quifes interpreta a Carlos, personaje de la trama ambientada en 1932.

Penélope Cruz da vida a Nené Romero.

Glenn Close interpreta a Isabelle Durand.

Lola Dueñas forma parte del reparto como Teresa.

La participación de Guitarricadelafuente representa además su debut como actor de cine. El músico también forma parte del apartado musical de la producción con la canción original “La nieve”, realizada junto a Raül Refree.

Foto: Netflix

¿Cómo fue realizada la película de Los Javis?

La bola negra es el segundo largometraje dirigido por Javier Calvo y Javier Ambrossi después de La llamada. Antes de regresar al cine, ambos desarrollaron proyectos televisivos como Paquita Salas y La Mesías.

La cinta fue filmada en 35 milímetros y tiene una duración aproximada de 155 minutos. En el apartado técnico participaron Gris Jordana en la fotografía, Roger Bellés en el diseño de producción y Alberto Gutiérrez en el montaje.

La música original estuvo a cargo de Raül Refree, mientras que el trabajo de sonido fue realizado por Alejandro López y Anna Harrington.

La producción reúne a diferentes compañías y cuenta con la participación de Atresmedia y CREA SGR, además de la colaboración de El Deseo y Le Pacte como coproductores.

¿Cuándo se estrena La bola negra?

La película tendrá un lanzamiento escalonado en distintos territorios. En España llegará a los cines el 25 de septiembre de 2026, mientras que en Estados Unidos tendrá un estreno limitado a partir del 16 de octubre, antes de ampliar su exhibición a otras ciudades.

Posteriormente, La bola negra llegará a Netflix el 2 de diciembre de 2026 en Estados Unidos y Canadá.

En el caso de México, hasta ahora no se ha confirmado públicamente una fecha de estreno en cines, por lo que habrá que esperar nuevos anuncios sobre su distribución en el país.

Con su paso por Cannes y Toronto, además de su selección para representar a España en los Oscar 2027, la película de Los Javis inicia así una nueva etapa de su recorrido internacional mientras el público espera conocer esta historia que conecta tres épocas y varias generaciones.