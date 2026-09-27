¿Charli XCX reaccionó al premio de Taylor Swift? Esto pasó en realidad en los MTV VMAs 2026

Charli XCX protagonizó uno de los memes de los MTV Video Music Awards 2026 después de que una cámara captara una peculiar expresión de la cantante entre el público, pero la imagen comenzó a circular en redes sociales acompañada de un contexto que no corresponde con el momento real de la transmisión.

Usuarios de X compartieron la captura asegurando que Charli había reaccionado de esa manera mientras Taylor Swift recibía uno de sus premios durante la ceremonia del domingo 27 de septiembre.

Sin embargo, la escena no ocurrió durante el reconocimiento de Swift. La cámara enfocó a Charli mientras se desarrollaba la entrega del Video Vanguard Award a Nirvana, uno de los homenajes especiales de los MTV VMAs 2026.

¿Qué pasó con la reacción de Charli XCX en los VMAs?

En la imagen que comenzó a circular durante la transmisión, Charli XCX aparece sentada entre el público con las manos sobre las piernas y una expresión seria mientras mira hacia el escenario.

La captura fue suficiente para que algunos usuarios comenzaran a relacionarla con Taylor Swift y afirmaran que se trataba de una reacción al reconocimiento que la cantante estadounidense recibió durante la misma ceremonia.

El problema es que la imagen fue separada del momento en el que apareció originalmente.

Charli XCX protagonizó uno de los memes de los MTV Video Music Awards Especial

Cuando la transmisión mostró a Charli entre el público, el segmento correspondía al homenaje a Nirvana, cuyos integrantes sobrevivientes Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear subieron al escenario para recibir el Video Vanguard Award.

El reconocimiento fue presentado por Chuck D, integrante de Public Enemy, y estuvo acompañado por imágenes de archivo de Kurt Cobain y de algunos de los videos más importantes de Nirvana, como “Smells Like Teen Spirit”, “Come As You Are” y “Heart-Shaped Box”.

Taylor Swift recibió un premio diferente

La confusión puede explicarse en parte porque Taylor Swift también protagonizó uno de los grandes momentos de la noche.

MTV le entregó el primer Artist Director Honors de la historia de los Video Music Awards, un reconocimiento creado para celebrar a músicos cuyo trabajo detrás de las cámaras ha contribuido a desarrollar la narrativa del video musical.

Después de recibirlo, Swift agradeció a sus colaboradores y seguidores y presentó mundialmente el video de “Patient Zero”, dirigido por ella y protagonizado por Dakota Johnson y Colin Farrell.

Taylor Swift y Emmanuel Lubesky en el video Patient Zero Especial

El Artist Director Honors y el Video Vanguard Award, por tanto, fueron dos segmentos completamente distintos de la ceremonia.

Mientras Swift recibió el primero por su trabajo como directora, Nirvana fue reconocido con el Vanguard por su influencia en la historia de los videos musicales y la cultura popular.

¿Por qué creen que Charli XCX y Taylor Swift están enemistadas?

La interpretación de la imagen también tiene un antecedente. Desde hace algunos años, seguidores de ambas cantantes han construido una narrativa de supuesta rivalidad entre Charli XCX y Taylor Swift, alimentada principalmente por canciones, declaraciones y conexiones personales entre sus respectivos círculos.

Charli fue una de las artistas encargadas de abrir conciertos del Reputation Stadium Tour de Taylor Swift en 2018, junto con Camila Cabello. Un año después, sin embargo, provocó polémica cuando comentó que actuar frente al público de aquella gira podía sentirse como estar “saludando a niños de cinco años”. Posteriormente aclaró que no pretendía criticar a Swift ni a sus seguidores.

Charli XCX fue telonera de Taylor Swift durante el Reputation Tour PA Images | Grosby Group

Las especulaciones aumentaron con Brat en 2024. En la canción Sympathy Is a Knife, Charli habla sobre una mujer cuya presencia despierta sus inseguridades y la hace compararse constantemente. Aunque nunca menciona a Taylor, seguidores relacionaron la letra con ella debido al contexto personal de ambas durante 2023.

Charli mantenía una relación con George Daniel, baterista de The 1975, mientras Taylor estuvo brevemente vinculada sentimentalmente con Matty Healy, vocalista de la misma banda. Esa cercanía hizo que algunos interpretaran que la mujer descrita en la canción era Swift.

La teoría tomó todavía más fuerza en 2025, cuando Taylor Swift publicó Actually Romantic en The Life of a Showgirl. La canción describe a una persona que, según Swift, mantenía con ella una relación adversarial unilateral y dedica parte de su tiempo a criticarla. Algunos versos fueron interpretados ampliamente como referencias a Charli y a “Sympathy Is a Knife”.

Swift nunca identificó públicamente a Charli como la destinataria. Al explicar Actually Romantic, dijo que la canción trataba sobre descubrir que alguien aparentemente había estado pensando y hablando negativamente de ella mucho más de lo que imaginaba, y convertir irónicamente esa atención en una especie de afecto.

A pesar de las teorías, existen también señales públicas que contradicen la idea de una enemistad abierta. En 2024, Taylor elogió la capacidad de Charli como compositora y aseguró que llevaba admirando su sensibilidad melódica desde “Stay Away”, mientras que durante los Grammy de 2025 fue captada bailando efusivamente durante la presentación de Charli.

bgpa