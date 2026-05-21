Los Javis reciben ovación de 20 minutos en Cannes; ¿de qué trata la película La Bola Negra?

Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, vivieron una de las noches más importantes de su carrera en el Festival de Cannes con el estreno de La bola negra, una película que explora la homosexualidad, la memoria y la herencia del dolor a través de tres hombres conectados por el deseo en distintas épocas.

La cinta fue recibida con una larga ovación en el Grand Théâtre Lumière, reportada por algunos medios y cuentas internacionales como de hasta 20 minutos, mientras que la prensa española confirmó más de 15 minutos de aplausos, una de las reacciones más extensas de esta edición.

La película compite en la Sección Oficial de Cannes 2026 y marca un salto de escala para Los Javis después del impacto de La Mesías, la serie con la que consolidaron una mirada propia sobre familia, trauma, fe, espectáculo y heridas íntimas.

Esta vez, el dúo creativo lleva a la pantalla una historia de mayor ambición cinematográfica, atravesada por la figura de Federico García Lorca y por una pregunta que recorre toda la obra: qué pasa cuando una identidad es silenciada por generaciones.

¿De qué trata La bola negra?

La bola negra narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Sus historias están unidas por la sexualidad, el deseo, el dolor y la herencia, en una estructura que cruza tiempos para mostrar cómo la represión y la búsqueda de libertad no pertenecen a un solo momento histórico.

La película toma como punto de partida una obra inconclusa de Federico García Lorca, titulada también La bola negra, de la que apenas se conservan unas páginas. En ella, el poeta abordaba la historia de un joven homosexual rechazado al intentar ingresar a un club social en Granada. El título alude justamente a ese voto de rechazo: una bola negra depositada contra quien no era considerado aceptable por su orientación sexual.

La bola negra retrata parte de la vida de Federico García Lorca Especial

Además de Lorca, la cinta se inspira en La piedra oscura, obra teatral de Alberto Conejero, ganadora del Premio Nacional de Literatura Dramática 2019. Los Javis combinan esas referencias con una parte de imaginación, investigación histórica e introspección para construir un relato sobre identidad queer, memoria y violencia social.

Una historia gay contada como cine épico

Uno de los puntos que Los Javis han defendido durante Cannes es que La bola negra no trata la homosexualidad como un tema menor o de nicho, sino como materia de cine grande. En entrevistas, Ambrossi y Calvo han insistido en recuperar al Lorca queer, no como un símbolo abstracto, sino como una persona asesinada en un contexto de violencia política y homofobia.

La película se mueve entre el melodrama, la memoria histórica, la adaptación literaria y el cine de gran producción. El País la describió como una obra ambiciosa y emocional que cruza tres tiempos —1932, 1937 y 2017— para hablar de amor, represión y libertad.

Ese recorrido temporal permite que la cinta no se quede únicamente en el pasado. La historia observa cómo ciertas heridas se transmiten, cómo algunas formas de rechazo cambian de rostro y cómo la identidad puede convertirse tanto en condena como en legado.

Penélope Cruz es parte del elenco de La Bola Negra Especial

Penélope Cruz, Guitarricadelafuente y el reparto de La Bola Negra

El elenco de La bola negra reúne a nombres de distintas generaciones y disciplinas. Entre los más destacados están Penélope Cruz, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Guitarricadelafuente, quien suma a la película una presencia ligada al universo musical y a una sensibilidad generacional distinta.

La participación de Penélope Cruz ha sido uno de los elementos más comentados de la recepción en Cannes. La crítica española destacó una secuencia transformista ambientada durante la Guerra Civil, uno de los momentos que refuerzan el tono de libertad, espectáculo y memoria que atraviesa la película.

El carácter coral de la cinta también permite que Los Javis trabajen con distintos registros: lo íntimo, lo teatral, lo histórico y lo pop. Esa mezcla es parte de su identidad como creadores, pero aquí aparece con una escala más amplia que en sus trabajos anteriores.

La ovación en Cannes y el mensaje de Los Javis

Durante su discurso, Javier Ambrossi recordó a Federico García Lorca y reivindicó los derechos LGTBIQ+. Javier Calvo, por su parte, subrayó la importancia de que una película protagonizada y dirigida por personas queer pudiera ocupar un espacio central en Cannes.

El momento fue leído como un hito artístico y político: una película española, queer, de gran ambición formal, presentada en uno de los escenarios más prestigiosos del cine mundial.