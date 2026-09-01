Imágenes inéditas de Penélope Cruz y Guitarricadelafuente en el tráiler de "La Bola Negra"

Imágenes inéditas de Penélope Cruz y Guitarricadelafuente se pueden ver en el tráiler oficial de la película “La Bola Negra”, lanzado por Netflix este martes 1 de septiembre del 2026.

Con este adelanto, las expectativas crecen para lo que se cree que será una verdadera joya con gran éxito en las salas de cines.

Tráiler de “La Bola Negra”

"La Bola Negra", película. Captura del tráiler de Netflix

En estas nuevas imágenes Guitarricadelafuente, quien interpreta a Sebastián, aparece en escenas hasta ahora inéditas, y se une al resto de protagonistas de distintas épocas por algo que atraviesa generaciones, como es el deseo, los secretos y la sexualidad.

Por otro lado, el tráiler deja ver más de Penélope Cruz y Glenn Close, siguiendo la línea de presentación del filme.

La selección de escenas para el tráiler ha despertado aún más el interés en la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, quienes cuentan ya con el premio por su labor en Cannes, en donde exhibieron la cinta por primera vez en formato oficial y tras la que recibieron más de 20 minutos de aplausos.

Medios internacionales, como ha hecho 'Variety', vuelven a apuntar a su éxito y las posibilidades reales de que se pueda convertir en uno de los grandes éxitos de los próximos premios Oscar.

Penélope Cruz interpreta a Nené Romero

"La Bola Negra", película. Captura del tráiler de Netflix

Penélope Cruz interpreta a Nené Romero, una cupletista de la España de los años treinta, cuya historia se desarrolla en el segmento de La bola negra ambientado durante la Guerra Civil española. Como artista, Nené encuentra en el escenario un espacio de libertad en medio de un contexto marcado por la violencia, el miedo y la represión.

A través de su personaje, la película explora el poder del arte como una forma de resistencia y como un refugio para escapar, aunque sea por unos instantes, de una realidad opresiva. Para Nené, la música, el baile, el humor y la empatía se convierten en herramientas para enfrentar el horror que la rodea y mantener viva su capacidad de conectar con los demás.

Uno de los momentos más llamativos de Penélope Cruz en La Bola Negra ocurre cuando su personaje, Nené Romero, aparece cantando y actuando sobre un tanque frente a un grupo de soldados. La secuencia se convirtió en una de las más comentadas de la película desde su presentación en Cannes.

Detrás de esta escena también hay una peculiar anécdota. Cruz la rodó mientras creía que podía tener un aneurisma cerebral. Poco antes de filmar, su médico se puso en contacto con ella para pedirle que se realizara algunos estudios tras detectar algo que, finalmente, resultó ser una falsa alarma. Sin embargo, como Los Javis llevaban horas preparando la secuencia junto con los figurantes, la actriz decidió no contarles lo que estaba ocurriendo hasta que terminara el rodaje.

Posteriormente, Penélope Cruz describió aquella experiencia como uno de los episodios más surrealistas que ha vivido durante un rodaje.

El papel supuso además un reto porque Cruz tuvo que cantar. Ella misma ha reconocido que cantar es una de las cosas que más respeto le producen como intérprete, aunque se preparó específicamente para el papel.

¿De qué trata “La Bola Negra” de Los Javis?

"La Bola Negra", película. Captura del tráiler de Netflix

La bola negra, dirigida por Los Javis, es una película que explora temas como la identidad, el deseo, la represión y la memoria a través de tres historias ambientadas en diferentes momentos de la historia de España. La cinta parte de la obra inconclusa de Federico García Lorca y conecta las experiencias de sus personajes para mostrar cómo ciertas heridas y prejuicios pueden permanecer vigentes a lo largo de varias generaciones.

La primera historia se sitúa en 1932 y sigue a Andrés, un joven que comienza a enfrentarse a sus propios deseos y a las normas sociales de la época. Su historia refleja el conflicto entre lo que siente y aquello que la sociedad espera de él, en un momento en el que hablar abiertamente sobre la homosexualidad podía tener graves consecuencias.

La segunda parte transcurre en 1937, en plena Guerra Civil española, y presenta a Sebastián, interpretado por Guitarricadelafuente. Su historia está marcada por el amor, la guerra y la represión, mientras que personajes como Nené Romero, la cupletista interpretada por Penélope Cruz, aportan otra mirada sobre una época en la que el arte y la libertad también se enfrentaban a la violencia.

Finalmente, la película llega hasta 2017 para contar una historia contemporánea protagonizada por Miguel, un hombre que se enfrenta a preguntas sobre su identidad, su pasado y aquello que ha heredado de las generaciones anteriores. De esta manera, La bola negra conecta las tres épocas para plantear cómo el deseo y la búsqueda de libertad pueden atravesar décadas, mientras la memoria permite recuperar historias que durante mucho tiempo permanecieron ocultas.

¿Cuándo se estrena?

“La Bola Negra” tiene previsto su estreno en cines de España el 25 de septiembre de 2026. La fecha fue adelantada respecto al lanzamiento inicialmente anunciado para el 2 de octubre.

Después de su recorrido por las salas, la película llegará en exclusiva a Movistar Plus+ en España.

En Estados Unidos, el estreno en cines está previsto para el 6 de noviembre de 2026, mientras que llegará a Netflix USA el 4 de diciembre.

Hasta ahora, no se han dado a conocer fechas para su estreno en México.