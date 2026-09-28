Evaluar al sexenio anterior

#SanarAMéxico. Por una #NuevaRepública.

El discurso de Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas delineó la visión geopolítica del país (aún) más poderoso del mundo. En él, dedicó importantes párrafos al nuestro. Subrayó que México es el “epicentro” de la violencia de los cárteles de la droga. Declaró que estas organizaciones controlan diversos territorios en el país y calificó la situación como “inaceptable” para la seguridad fronteriza de Estados Unidos. El mandatario exigió que el gobierno mexicano “recupere el control de manos de los enemigos de la humanidad”. Cabe señalar que, a pesar de lo enérgica de su posición, subrayó que tiene una “muy buena relación con México” e hizo énfasis de la buena comunicación que mantiene con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El corolario puesto por Trump a varios miles de kilómetros de distancia, ayuda a revisar el contexto de la cotidianidad nacional. Por un lado, la reciente publicación de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2026 del Inegi), en la cual se destaca que la violencia ha desplazado a miembros de más de medio millón de hogares mexicanos en los últimos cinco años. Los fenómenos mas lastimosos de los últimos tiempos se registraron en comunidades rurales de Michoacán (particularmente Apatzingán) y la sierra de Chihuahua. Aunque hay avances como la disminución en la tasa de incidencia delictiva, el informe también desnuda la terrible impunidad prevaleciente; 93.4% de los delitos cometidos no se denunciaron ante las autoridades o no derivaron en una carpeta de investigación.

Según la citada encuesta, el Estado de México encabeza la mayor percepción de inseguridad (90%), seguido de Morelos y Tabasco. ¿Qué tanto influye el deterioro de las autoridades municipales en dichas entidades? ¿Hay algún partido político que se salve de esta preocupante situación? La crisis es estructural.

La detención del presidente municipal de Juchitán, Oaxaca, bajo los cargos de extorsión agravada y por tener vínculos con actividades tales como cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios es un botón de muestra, sobre el desafío que representa dicho orden de gobierno. En los últimos 20 años, varios recuentos periodísticos registran que más de 120 presidentes municipales han sido detenidos, investigados o procesados, por entregar el control de sus policías a los cárteles, facilitar el cobro de piso o desviar recursos del erario público –como el presupuesto de obra pública– para financiar a las organizaciones criminales. Punto para Sheinbaum al ser un edil de origen morenista.

La preocupante cotidianidad conduce a preguntarnos, ¿cómo hemos llegado a estos niveles de deterioro?, ¿qué han dejado de hacer nuestros líderes, para llegar a esta situación? Aunque los problemas que hoy nos aquejan, trascienden a la autodenominada 4T, conforme pasa el tiempo tenemos más información sobre lo que fue el sexenio pasado. Hoy podemos hacer una mejor evaluación sobre lo que significó el mandato de ese pequeño personaje tabasqueño que soñó con adueñarse del país.

A los escándalos de financiamiento electoral por parte del crimen organizado y la red de vínculos delincuenciales, cada vez mas evidente, en torno al “huachicol fiscal”, ahora se suma, el reciente informe del Centro de Derechos Humanos de UC Berkley titulado Responsabilidad por Crímenes en México. La investigación analiza la violencia ejercida contra comunicadores durante el sexenio de López Obrador. Con un total de 337 asesinatos (78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos), la estigmatización y el acoso sistemático a comunicadores, la vigilancia ilegal, el espionaje (uso del programa Pegasus) y la impunidad estructural.

Aunque las agresiones contra la prensa no son exclusivas del sexenio pasado, la intensificación de ataques documentados, abren un nuevo frente sobre la forma en que, desde Palacio Nacional, el originario de Macuspana, usó el poder. ¿Acaso el documento servirá para solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) un examen preliminar (bajo el Estatuto de Roma) por posibles crímenes de lesa humanidad (específicamente persecución), bajo el argumento de que no fueron hechos aislados, sino un patrón con participación u omisión del Estado?

En un país en el que, recientemente, madres buscadoras denunciaron el presunto hallazgo de alrededor de 1,600 dientes de leche en un predio del municipio de Zacapu, Michoacán, es indispensable examinar al sexenio anterior, por encima de la propaganda hueca. Mas allá de confrontaciones estériles, estos son los temas de los que dependerá el legado de Sheinbaum. Si decide atenderlos, habrá que apoyarla.