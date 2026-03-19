Kristin Cabot rompió el silencio tras la polémica con la kiss cam en el concierto de Coldplay

Kristin Cabot se convirtió en tema de conversación hace un año luego de que un instante captado en un concierto de Coldplay se difundiera masivamente en redes sociales. Lo que parecía una noche normal terminó por cambiar su vida personal y profesional.

Tras volverse viral y generar varios comentarios en redes sociales, Kristin Cabot rompió el silencio sobre lo ocurrido y cómo vivió el hate que le llegó tras este suceso.

El video del kiss cam en el concierto de Coldplay

El origen de esta historia se remonta al 16 de julio de 2025, durante un concierto de Coldplay en el Gillette Stadium, en Massachusetts. En ese evento, Kristin Cabot fue captada junto a su entonces jefe, Andy Byron, por la conocida “kiss cam”. En un video de apenas 16 segundos, ambos pasaron de mostrarse cercanos a intentar evitar la cámara, lo que llamó la atención del público.

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El momento se volvió aún más comentado cuando Chris Martin, vocalista de la banda, hizo referencia a la escena frente a miles de asistentes diciendo:

“O son muy tímidos, o están teniendo una aventura”.

Esa frase impulsó que el clip se viralizara rápidamente en redes sociales, generando múltiples reacciones.

En un inicio, Cabot optó por no hacer declaraciones, esperando que la situación perdiera relevancia con el tiempo. Sin embargo, ocurrió lo contrario: el video siguió circulando y su nombre comenzó a aparecer en todo tipo de conversaciones en internet.

Kristin Cabot rompe el silencio

Meses después, Kristin decidió hablar públicamente en una entrevista con Oprah Winfrey, donde expresó su preocupación sobre cómo las redes sociales influenciaron en la situación que vivió.

“Antes no me imaginaba esto, pero, cuando algo se vuelve tan viral, ahora me doy cuenta de cómo se benefician las empresas tecnológicas. No sabemos que, al compartir, dar Me Gusta y hacer clic, estamos generando miles de millones de dólares para ellos y creando un algoritmo que lo alimenta. Cuanto más sufra alguien como yo, más dinero ganarán. Y eso lo alimentan y lo alimentan. Creo que hay que exigir responsabilidades”, expuso.

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También explicó por qué decidió romper el silencio tras varios meses.

“Mi madre me enseñó que el silencio es aceptación y ni mi familia ni yo creemos que esto esté bien”.

Kristin Cabot da su versión de los hechos

Durante la entrevista, Cabot aclaró que tanto ella como Andy Byron se encontraban separados de sus respectivas parejas en el momento del concierto. Además, habló abiertamente sobre cómo vivió aquella noche.

“Tenía un crush enorme con Andy y se sentía muy bien tener atención de alguien como él, sobre todo viniendo de un periodo difícil de separación”, contó. “Era el concierto de mi banda favorita, estaba con mis mejores amigas, mi crush y con un par de copas, solo me divertía. Ni siquiera habíamos planeado ‘nadie nos está viendo, hay que tocarnos’”, relató.

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Incluso recordó con cierta nostalgia el contexto del momento: “Era muy fan y ya no lo soy. Me encantaba Yellow”.

La viralidad no solo trajo exposición, sino también críticas y ataques. Kristin explicó que la situación escaló rápidamente y se convirtió en blanco de comentarios negativos y amenazas.

“Creo que se hizo viral porque era gracioso para la gente. Pero después no pensaron que somos personas reales y que podía ser muy dañino”, opinó Kristin.

También asumió su responsabilidad, pero dejó claro que las reacciones fueron desproporcionadas.

“Me hago responsable de mi mala decisión y por eso dejé mi trabajo, pero no merecía el odio. Una de las cosas más difíciles de conciliar ha sido todo ese odio, porque nadie me conoce”.

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Según relató, tras el incidente recibió múltiples llamadas, fue seguida por paparazzi y enfrentó insultos en espacios públicos, lo que afectó su vida diaria.

Uno de los aspectos que más le afectó fue la diferencia en la manera en que fue juzgada en comparación con su exjefe. Mientras ella fue duramente criticada, él no recibió el mismo nivel de escrutinio.

“Encontraron a mi peluquera y la criticaron por como hacia mi cabello. Me criticaban mi forma de vestir, de hablar, todo. Me insultaban diciéndome ‘roba maridos’”, comentó.

Además, señaló la forma en que su trayectoria profesional fue cuestionada.

“No había nadie hablando de la apariencia de Andy y ni una sola vez leí un comentario de ‘seguro él llegó a ser director ejecutivo acostándose con todos’; y era todo lo que la gente decía de mí. Eso me destruyó porque he trabajado desde los 13 años, mi carrera era mi identidad, estaba muy orgullosa de todo lo que había logrado y amaba mi trabajo”.

PJG