¿Quién es la Máscara? 2026: fecha de estreno, elenco y personajes de la octava temporada

La octava temporada de ¿Quién es la Máscara? 2026 está a unos días de estrenarse y promete un show lleno de misterio, con llamativos personajes, pistas que pondrán a prueba la intuición de los investigadores y varias sorpresas que buscarán conquistar al público domingo tras domingo.

Con nuevos rostros en el panel de investigadores, nuevos personajes y cambios en la dinámica de la competencia, el reality prepara una nueva edición en la que las celebridades deberán hacer todo lo posible para mantener su identidad en secreto.

Si quieres saber cuándo se estrena ¿Quién es la Máscara? 2026, quiénes son los investigadores, cuáles son los personajes y qué novedades tendrá esta temporada, aquí te contamos todos los detalles.

¿Quién es la Máscara? 2026: fecha de estreno @quieneslamascara

¿Cuándo se estrena ¿Quién es la Máscara? 2026?

El estreno de la octava temporada de ¿Quién es la Máscara? será el domingo 11 de octubre de 2026. El programa de televisiónllegará a la pantalla de Las Estrellas a las 20:30 horas y constará de 10 emisiones.

La producción está a cargo de Miguel Ángel Fox y conservará su tradicional formato, en el que distintas celebridades subirán al escenario para interpretar canciones mientras portan vistosos disfraces con el objetivo de mantener su identidad en secreto.

Mientras tanto, un grupo de investigadores deberá analizar sus presentaciones y las pistas que reciban para descubrir quién se encuentra detrás de cada personaje.

La nueva temporada también podrá seguirse en Estados Unidos a través de Univision, donde el estreno está programado para las 20:00 horas del Este y 19:00 horas del Centro, además de ViX.

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¿Quiénes son los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2026?

Una de las principales novedades de esta edición está en el panel de investigadores, ya que Mauricio Ochmann debutará como parte del equipo encargado de adivinar qué celebridad se encuentra bajo cada disfraz.

Además de Ochmann, en esta octava temporada también Anahí, Juanpa Zurita y Yuri tendrán la misión de descubrir las identidades de las celebridades.

La llegada del actor representa uno de los cambios más importantes respecto a la temporada anterior. Ochmann tomará el lugar que dejó Carlos Rivera, quien estuvo presente durante las primeras siete ediciones del reality.

Con este nuevo equipo, las investigaciones estarán a cargo de cuatro figuras vinculadas con la música, la actuación y el entretenimiento, quienes tendrán que enfrentarse a las pistas falsas y las estrategias de los famosos para conservar su identidad en secreto.

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Estos son los personajes de ¿Quién es la Máscara? 2026

La octava temporada tendrá 18 personajes, cuyos diseños fueron creados para ocultar por completo la identidad de las celebridades que participarán en el reality, sin dejar de lado la inclusión de detalles que forman parte de su esencia.

La lista oficial está conformada por:

Alex Loro

Ana Conda

Atrapasueños

Beto Batazo

Caco Mixtle

Carmela Tarantela

Dr. Kaboom

El Paisa

Fifi Ñera

Gárgola

La Patrona

Licua Checo

Octavia Ventosa

Patito Feo

Rito Cangurito

Roseta Palomares

Slash

Tiburcio

Algunos personajes ya comenzaron a revelar parte de su personalidad mediante las redes sociales oficiales del programa. Entre ellos se encuentran Ana Conda, una figura imponente que espera el momento adecuado para atrapar.

Por su parte Beto Batazo, se declará amante del béisbol; Caco Mixtle, un personaje que asegura preferir los aplausos y las risas antes que el dinero; y Gárgola, descrito como un viajero romántico.

También fueron presentados Patito Feo, La Patrona, Roseta Palomares, Fifí Ñera, Alex Loro, Atrapasueños y Carmela Tarantela, entre otros.

Sin embargo, conocer la personalidad de los personajes no significa saber quién está detrás de ellos. Esa será precisamente la tarea de los investigadores y del público, quienes tendrán que reunir las pistas para formular sus propias teorías.

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¿Qué novedades tendrá la octava temporada de ¿Quién es la Máscara?

La nueva edición buscará elevar el nivel de misterio con varias novedades. Una de las más llamativas será La Bóveda, un espacio que aparecerá después de las presentaciones para obtener pistas adicionales sobre los personajes.

En esta dinámica participará Marisol González, encargada del backstage para México. González tendrá contacto con los enmascarados y buscará obtener información que pueda ayudar a descubrir sus identidades.

Otro elemento será la incorporación de una wild card o personaje comodín sorpresa, que llegará avanzada la competencia para aumentar la incertidumbre.

A esto se suma una modificación en la dinámica de la competencia: los investigadores tendrán la posibilidad de salvar a algunos participantes, aunque la decisión final sobre quién continúa en el programa quedará en manos del público.

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¿Quién es el conductor de ¿Quién es la Máscara? 2026?

Omar Chaparro volverá como conductor principal de ¿Quién es la Máscara? 2026, uno de los rostros más relacionados con el reality desde sus primeras temporadas.

A su lado estará Marisol González, quien continuará como conductora del backstage en la emisión para México. De esta manera, la octava temporada reunirá a Omar Chaparro en la conducción, Marisol González en backstage y Anahí, Juanpa Zurita, Yuri y Mauricio Ochmann como investigadores.

Con una nueva combinación de investigadores, personajes diseñados para mantener el misterio y cambios en la dinámica de la competencia, ¿Quién es la Máscara? 2026 prepara una temporada en la que las teorías del público serán clave para intentar descubrir a las celebridades detrás de cada máscara.