¿Quién es el ganador de ‘MasterChef México 24/7’? Este participante se lleva el primer lugar

Después de varias semanas de desafíos culinarios, eliminaciones y momentos de tensión frente al jurado, ‘MasterChef México 24/7’ llegó este domingo 30 de agosto a su esperada final, en la que se definió al ganador de esta temporada.

Foto: Facebook MasterChef México

La competencia comenzó con 22 participantes y posteriormente incorporó a otros dos cocineros, por lo que un total de 24 concursantes formaron parte de esta edición.

Sin embargo, solo cuatro lograron avanzar hasta la última etapa y tuvieron que enfrentarse al reto final para demostrar sus conocimientos, creatividad y habilidades en la cocina.

Foto: Facebook MasterChef México

¿Quiénes llegaron a la final de ‘MasterChef México 24/7’?

Tras superar las diferentes pruebas y mantenerse en competencia semana a semana, los cuatro participantes que consiguieron un lugar en la gran final fueron:

Ixdit

Flor

Lancer

Claudia

Los cuatro finalistas tuvieron que preparar sus mejores platillos con el objetivo de convencer al jurado y obtener la mayor puntuación de la noche.

¿Qué premio recibió el ganador de ‘MasterChef México 24/7’?

Además de convertirse en el campeón de esta edición, el ganador de ‘MasterChef México 24/7’ obtuvo un importante premio económico.

El vencedor recibió 2 millones de pesos, además del trofeo que lo reconoce oficialmente como el ganador de la competencia gastronómica.

De esta manera, Ixdit, Flor, Lancer y Claudia llegaron a la última prueba con la posibilidad de conquistar el título y convertirse en el ganador de esta edición de ‘MasterChef México 24/7’.

¿Quién ganó ‘MasterChef México 24/7’?

Claudia se coronó como la ganadora de ‘MasterChef México 24/7’, después de superar el último desafío de la temporada y conquistar al jurado con su propuesta culinaria.

Foto: Facebook

Con este resultado llegó a su fin una competencia que reunió a 24 cocineros y que mantuvo a los espectadores atentos a cada eliminación hasta conocer al participante que se quedó con el primer lugar.