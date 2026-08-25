¿Riesgo de necrosis? La secuela que enfrenta Antrax tras su accidente en MasterChef 24/7

Antrax continúa recuperándose del accidente que sufrió en MasterChef 24/7 y que provocó su salida de la competencia. Ahora, el creador de contenido habló sobre las posibles complicaciones que todavía enfrenta por la lesión.

¿Cómo sigue Antrax tras su accidente en MasterChef 24/7?

Durante su participación en El Otro Lado de los Realities, transmitido el 24 de agosto, Antrax habló sobre los últimos días que pasó dentro de MasterChef 24/7 y el estado actual de su dedo.

El creador de contenido explicó que su recuperación todavía requiere cuidados y seguimiento médico, pues existe la posibilidad de que el tejido afectado no evolucione de forma favorable.

Entre las complicaciones que mencionó se encuentra el riesgo de necrosis, por lo que deberá esperar para conocer cómo avanza la herida y seguir las indicaciones de los especialistas durante su recuperación.

La necrosis ocurre cuando una parte del tejido corporal muere debido a diferentes causas, entre ellas la falta de flujo sanguíneo, infecciones o lesiones.

Su estado de salud fue el motivo que terminó alejándolo de MasterChef 24/7 a pocos días de la final.

Antrax sufrió un accidente durante MasterChef 24/7. IG yosoyantrax

¿Qué le pasó a Antrax en MasterChef 24/7?

El accidente ocurrió el domingo 16 de agosto, durante una gala de eliminación. Antrax se encontraba participando en un reto junto a Ixdit y bajo las indicaciones del chef Diego Niño cuando sufrió una cortadura con un cuchillo.

La lesión fue en el dedo pulgar y provocó que tuviera que abandonar su estación para recibir atención médica. Imágenes posteriores mostraron que el corte afectó parte de la uña y del dedo.

El accidente ocurrió mientras los participantes cocinaban contrarreloj. Tras la lesión, Antrax salió de la cocina y fue atendido por personal médico en una ambulancia.

Después de recibir atención, el creador de contenido consiguió regresar al programa con la mano protegida e intentó continuar en la competencia.

Sin embargo, la lesión comenzó a interferir con sus actividades dentro del reality. Durante los siguientes días tuvo que mantenerse bajo valoración médica y ausentarse de algunos retos mientras esperaba conocer la evolución de la herida.

El accidente de Antrax ocurrió durante un reto de eliminación. IG yosoyantrax

¿Por qué Antrax salió de MasterChef 24/7?

El 20 de agosto, cuatro días después del accidente, Antrax regresó a la cocina para comunicar que no podría continuar participando.

El creador de contenido tenía la intención de reincorporarse al programa, pero su estado de salud terminó por impedirlo. La producción confirmó que su salida se debía a recomendaciones médicas relacionadas con la lesión.

Tras conocerse las posibles complicaciones de la lesión, también surgieron versiones sobre la reacción de la familia del creador de contenido.

El periodista Gabo Cuevas aseguró que los familiares de Antrax habrían expresado su inconformidad con la producción de MasterChef 24/7 al considerar que las medidas tomadas después del accidente no fueron suficientes.

“Sí hay una preocupación con la producción por el accidente que vivió Antrax, que se cortó… Me contaron por ahí que la familia de Antrax se quejó con la producción porque considera que no tuvieron los cuidados necesarios. Allí hay una controversia”, señaló Cuevas.

Hasta ahora, la familia de Antrax no ha confirmado públicamente esta versión y tampoco se ha informado sobre alguna demanda contra MasterChef 24/7 relacionada con el accidente.

Antrax abandonó MasterChef 24/7 por motivos de salud. IG yosoyantrax

Antrax perdió parte de su dedo durante el accidente

Después de abandonar la competencia, Antrax ha dado más detalles sobre la lesión y lo que ocurrió en el momento del corte.

Durante una aparición en Venga la Alegría, el creador de contenido explicó que perdió una parte de su dedo pulgar cuando ocurrió el accidente.