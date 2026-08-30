No Te Va Gustar: "Nos vamos con el pecho inflado a casa"; así se puso su show en Pepsi Center 

La noche pintaba para ser espectacular, pero No Te Va Gustar (NTVG) la hizo perfecta. No sólo porque desde las primeras palabras de su vocalista, Emiliano Brancciari, hizo sentir a los fans mexicanos como un público fiel y leal, sino porque eligieron la CDMX para cerrar su gira en el país, Florece en el caos.

Desde las 20:00 horas, el Pepsi Center comenzaba a verse lleno y ya se sentía la emoción de los asistentes por ver entrar a la banda al escenario, luego de dos años sin presentarse en Ciudad de México.

Aunque podría pensarse que la banda uruguaya NTVG convoca sobre todo a adultos, llamó la atención ver a niños de distintas edades no sólo acompañando a sus papás, sino disfrutando las canciones, cantándolas y aplaudiendo.

Pasadas las 20:30 horas, tal como marcaba el boleto, la banda salió para tocar Halcones y payasos, de su producción más reciente, y continuar con No te imaginas. Pero no hubo persona que no se emocionara y cantara A las nueve, el clásico de la banda lanzado en 2012 y que parece imposible no corear.

Cuando sonó Verte reír, el viaje nos llevó hasta 2004 y al disco Aunque cueste ver el sol. Más adelante, con Comodín, la banda rindió tributo a Rubén Rada, su compatriota, quien falleció recientemente y con quien habían tenido colaboraciones. El concierto avanzó entre canciones más rítmicas, de esas que hacían bailar incluso a quienes parecían haber ido sólo como acompañantes.

NO TE VA GUSTAR juntó a sus fans más apasionados en el Pepsi Center. Cortesía Ocesa

Uno de los momentos más especiales llegó cuando el propio Brancciari dijo que quería bajar el ritmo del concierto e interpretó Memorias del olvido. También tocaron por segunda vez en vivo Cartas por jugar y dejaron en manos del público elegir la siguiente canción, ganando De nada sirve, lanzada en 2009 y que en 2019 interpretaron en una sesión en vivo junto a Jorge Drexler.

Al sentir la energía de cada uno de los asistentes, Brancciari expresó:

Maravilloso México, muchas gracias”.

Si bien las canciones de sus producciones más recientes conservan el sello de una banda con más de 30 años de historia, algunos de los momentos más intensos llegaron cuando todo el recinto coreó Clara, El error y Chau.

Y por si la noche necesitara algo más para sentirse perfecta, entre las luces, el baile, la cerveza en mano, los amigos moviéndose al ritmo de la música y las parejas cantando, NTVG rindió un pequeño tributo a Café Tacvba al interpretar un fragmento de Esa noche.

NO TE VA GUSTAR rindió tributo a Café Tacvba con un cóver de Esa noche. Cortesía Ocesa

En total, 32 canciones formaron el setlist de una noche de magia uruguaya que dejó claro que México siempre los recibirá con los brazos abiertos.

Antes de despedirse, Brancciari resumió lo vivido en una frase que quedó flotando entre los aplausos: