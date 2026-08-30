Muere Lee Yong-ju, actor surcoreano de Blue Tower, a los 44 años

El actor surcoreano Lee Yong-ju, recordado por su participación en series como Blue Tower y Rude Miss Young-ae, murió a los 44 años.

La noticia fue dada a conocer este domingo 30 de agosto, aunque el fallecimiento ocurrió un día antes, el sábado 29 de agosto. De acuerdo con reportes locales, un amigo del actor informó la noticia mediante una publicación en redes sociales del propio Lee Yong-ju.

Medios de Corea del Sur señalan que el actor habría muerto por un paro cardiaco; sin embargo, hasta el momento no se ha difundido una versión oficial detallada por parte de la familia sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Lee Yong-ju padecía una enfermedad cardiaca

Tras darse a conocer su muerte, medios coreanos recordaron que Lee Yong-ju había hablado públicamente sobre su salud años atrás.

En 2013, el actor reveló que padecía miocardiopatía hipertrófica, una condición en la que el músculo del corazón se engrosa y puede dificultar que este órgano bombee sangre de manera adecuada.

Según reportes de la prensa surcoreana, este padecimiento incluso lo habría llevado a quedar exento del servicio militar.

No obstante, hasta ahora no existe información oficial que permita confirmar una relación directa entre esa enfermedad y su muerte.

¿Quién fue Lee Yong-ju?

Lee Yong-ju nació en 1982 y comenzó su carrera como modelo antes de abrirse paso como actor en cine y televisión.

A lo largo de su trayectoria participó en distintos K-dramas y producciones televisivas, entre ellas Hello, Francesca, Princess Hours, Rude Miss Young-ae, Blue Tower, Let’s Eat, Golden Tower y Bad Detective.

Blue Tower Especial

También trabajó en cine, con apariciones en películas como Ahn Jung-geun, the Hero, B-type Boyfriend, Multi-cell Girl y Accumulated Romance with Dust.

Su carrera estuvo marcada principalmente por personajes secundarios y papeles de comedia que lo acercaron al público surcoreano.

El papel que lo volvió querido por la audiencia

Uno de los trabajos más recordados de Lee Yong-ju fue su participación en la sitcom militar Blue Tower, de tvN.

En esa producción interpretó a un recluta torpe y entrañable, un personaje que le permitió ganar mayor reconocimiento entre los espectadores. Para muchos fans, ese papel se convirtió en uno de los más identificables de su carrera.

Tras confirmarse su muerte, seguidores del actor compartieron mensajes de tristeza en redes sociales y recordaron su trabajo en la serie.

Preparan el último adiós de Lee Yong-ju

De acuerdo con reportes surcoreanos, la capilla funeraria de Lee Yong-ju fue instalada en el Bundang Jesaeng Hospital Funeral Home, en la sala 5.

El funeral está previsto para el 31 de agosto a las 6:30 de la mañana, mientras que el lugar de sepultura será el Seongnam City Funeral Culture Center.

La muerte de Lee Yong-ju generó conmoción entre fans de los K-dramas, especialmente por lo repentino de la noticia y por la edad del actor.

A los 44 años, el intérprete deja una trayectoria ligada a producciones de televisión y cine que lo mantuvieron presente en la memoria de quienes siguieron series como Blue Tower y Rude Miss Young-ae.